Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

Jack Skellington, Beetlejuice, el Joven Manos de Tijera, Batman, Sally, Oogie Boogie y el Cadáver de la Novia compartirán espacio en un mismo recinto, reunidos por primera vez bajo una sola temática pensada exclusivamente para fanáticos del cineasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México se prepara para recibir el regreso de Toy Fest, la feria de coleccionismo retro que esta vez se viste de gótico, oscuro y entrañable con una edición completa dedicada al universo de Tim Burton.

Jack Skellington, Beetlejuice, el Joven Manos de Tijera, Batman, Sally, Oogie Boogie y el Cadáver de la Novia compartirán espacio en un mismo recinto, reunidos por primera vez bajo una sola temática pensada exclusivamente para fanáticos del cineasta.

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La propuesta no se limita a figuras de colección. El evento incluirá la participación de dos voces que forman parte de la memoria sonora de una de las películas más queridas del director: El extraño mundo de Jack.

Las voces detrás de Sally y Oogie Boogie estarán presentes

Fans destacaron el diseño de la nueva muñeca por su aspecto único, fiel al filme de Tim Burton. Foto: (Monster High México)

La edición temática del Toy Fest contará con dos invitados vinculados directamente al doblaje latinoamericano de El extraño mundo de Jack. Rubén Cerda será uno de los invitados especiales de la feria. El actor mexicano prestó su voz al personaje de Oogie Boogie en la versión original del doblaje de la película, tanto en diálogos como en canciones. Cerda es reconocido también por haber sido la voz de Mickey Mouse entre 1998 y 2003, además de interpretar a Kronk en Las locuras del emperador y participar como segunda voz de Barney, el dinosaurio.

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Junto a él estará Gabriela Vega, voz oficial de Sally en el doblaje de la misma película. La actriz también participó en la interpretación de temas musicales para distintas series y producciones animadas a lo largo de su carrera.

La presencia de ambos permitirá a los asistentes tener contacto directo con dos de las voces que acompañaron a estos personajes desde su estreno original en español.

La entrada se paga con un kilo de alimento para mascotas

Esta dinámica convierte a la edición Tim Burton en una convocatoria que combina el interés por las figuras de colección con un componente de ayuda comunitaria, dirigido a quienes asistan tanto por los personajes expuestos como por los invitados confirmados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la feria tendrá una modalidad solidaria. En lugar de un costo monetario, la entrada se gestiona mediante la donación de un kilo de alimento para mascotas por persona.

La organización del Toy Fest señaló que la iniciativa busca sumar una causa social a la experiencia de coleccionismo, sin especificar hasta el momento el destino final de las donaciones recolectadas.

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Esta dinámica convierte a la edición Tim Burton en una convocatoria que combina el interés por las figuras de colección con un componente de ayuda comunitaria, dirigido a quienes asistan tanto por los personajes expuestos como por los invitados confirmados.

Fecha, horario y ubicación del Toy Fest edición Tim Burton

Un cartel anuncia la edición Tim Burton de la feria de coleccionismo retro Toy Fest para el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Churubusco de la Ciudad de México. (Toy Fest)

La feria se realizará el 15 de noviembre, en un horario que irá de las 11.00 a las 18.00 horas.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Tlalpan #1721, con acceso cercano a la estación de metro General Anaya, en la Ciudad de México.

La convocatoria se suma al calendario de ferias de coleccionismo retro que, según la organización, posicionan al Toy Fest como la de mayor tamaño dentro de la ciudad, ahora enfocada por completo en la estética y los personajes creados o inspirados por Tim Burton.

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Un director que redefinió lo gótico en el cine popular

(Netflix)

Tim Burton construyó, a lo largo de más de cuatro décadas, una estética reconocible de manera inmediata: fantasía gótica, humor negro, romance imposible y personajes marginales que terminan siendo entrañables para el público masivo.

El director comenzó su carrera como animador en Disney antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. Su filmografía mezcla proyectos de gran escala comercial con producciones de culto que marcaron a varias generaciones.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran Beetlejuice (1988), su primera gran película, que lo consolidó en Hollywood y convirtió al personaje interpretado por Michael Keaton en un ícono de la cultura pop. Ese mismo año inició su etapa como referente del cine de superhéroes con Batman (1989), donde construyó una Gotham oscura y estilizada que rompió con el tono luminoso de adaptaciones anteriores.

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En 1990 llegó Edward Scissorhands (El joven manos de tijera), considerada por buena parte de la crítica como su obra más personal. La película marcó además el inicio de su colaboración con el actor Johnny Depp, una de las sociedades creativas más prolíficas del cine reciente. El extraño mundo de Jack (1993), aunque dirigida por Henry Selick, surgió de un poema e idea original de Burton y es considerada parte central de su universo.

La cinta, realizada en stop motion, se transformó en un fenómeno que trasciende tanto Halloween como la Navidad, con una influencia que se extendió a la moda, la música y el merchandising.

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En 2005 el director volvió a la animación en stop motion con El cadáver de la novia, combinando romance, humor negro y una estética visual inconfundible. Ese mismo año estrenó Charlie y la fábrica de chocolate, su reinterpretación del clásico de Roald Dahl.

Su filmografía también incluye Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Sweeney Todd (2007) y Frankenweenie (2012), esta última una expansión del cortometraje que originalmente lo acercó a Disney. En conjunto, estos títulos consolidaron a Burton como un puente entre el cine de autor y la cultura popular masiva.

El director visitó Xochimilco, previo a la inauguración de su exposición Crédito: juanmanuelbernal