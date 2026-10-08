Silvana Flores podría debutar la siguiente semana con el Como 1907 en Serie A Femenina

Silvana Flores podría debutar con el Como 1907 el sábado 17 de octubre ante Fiorentina, en la tercera jornada de la Serie A Femenina. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Silvana Flores podría debutar con el Como 1907 el sábado 17 de octubre ante Fiorentina, en la tercera jornada de la Serie A Femenina. La mediocampista mexicana, de 24 años, ya entrena con el club italiano y espera la decisión del cuerpo técnico para volver a jugar en Europa.

El posible estreno llegaría después de que Flores se incorporó al cuadro BiancoBlu durante el mercado de verano. De acuerdo con diferentes reportes, la futbolista ya trabajaba con el plantel desde semanas antes de que el equipo hiciera oficial su contratación.

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Silvana Flores es presentada como nueva jugadora del Como FC Women. (Como Football)

La jugadora llegó como agente libre luego de cerrar su ciclo con Pumas antes del Apertura 2026. El Como 1907 registra a la mexicana ante la Serie A Femenina, por lo que estaría disponible para ser considerada en el encuentro ante Fiorentina, programado a las 07:00 horas de México.

El Como suma a Flores para su primera campaña en Serie A

El cuadro de Como anunció la llegada de la mediocampista con raíces mexicanas y señaló que se une durante la ventana de transferencias de verano. El club busca que la futbolista encuentre continuidad en una liga a la que el equipo asciende por primera vez.

Silvana no ha tenido una buena temporada con las cañoneras. (@MazatlánFemenil)

El conjunto femenil inició su camino en 2020 y avanzó desde la Promozione de Lombardia, la quinta categoría de Italia. Para la temporada 2025-2026 compitió bajo la denominación deportiva ChievoVerona FM en la Serie B y consiguió el ascenso con tres jornadas de anticipación.

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Flores se incorpora a un proyecto que llegó a la máxima categoría tras una campaña en la que reunió a jugadoras como las españolas Verónica Boquete y Elisa del Estal, además de la italiana Valentina Giacinti. El equipo es dirigido por Selena Mazzantini.

(Foto: Instagram/floressilvana_)

“Estoy muy contenta de estar aquí y comenzar esta nueva aventura en Italia. Creo que es un campeonato muy competitivo y tengo muchas ganas de empezar y ponerme a prueba”, declaró Flores.

La mexicana vuelve a Europa tras cuatro años en la Liga MX Femenil

La llegada al Como marca el regreso de Flores al futbol europeo después de cuatro años en México. La mediocampista tiene formación en las academias de Arsenal y Chelsea, aunque su debut profesional ocurriócon Reading.

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Después pasó por Tottenham e Ipswich Town. En 2022 dejó Inglaterra para incorporarse a Rayadas de Monterrey. Más tarde juega con Mazatlán, Pachuca y Pumas antes de firmar con el club italiano.

Durante sus siete torneos en la Liga MX Femenil, la jugadora sumó 63 partidos, 40 titularidades y dos goles. Su última etapa en el país ocurrió con Pumas, club con el que ya no aparece durante el Apertura 2026.

La futbolista nació en Canadá y creció en Georgetown, Ontario. Es hija de Rubén Flores, exfutbolista mexicano, y decidió representar a México en 2018 tras haber tenido actividad en procesos juveniles de Canadá e Inglaterra.

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(Foto: Instagram/floressilvana_)

Ese año formó parte de la selección mexicana que alcanza el subcampeonato en el Mundial Sub-17 de Uruguay. Debutó con la selección mayor el 23 de febrero de 2021, en un empate sin goles ante Costa Rica.

Flores sería la tercera mexicana en jugar en Italia

Con su fichaje por el Como 1907, Flores se convirtió en la tercera futbolista mexicana que llega al futbol italiano. Esther Mora juegó con Alaska Lecce de la Serie B entre 1975 y 1980, mientras que Estefanía Fuentes llegó al Sassuolo en 2020.

El partido ante Fiorentina aparece como la primera oportunidad para que Flores tenga minutos en la Serie A Femenina. Su presencia dependerá de la convocatoria y de la decisión que tome el cuerpo técnico del Como 1907.

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