México

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

El vehículo fue localizado en calles de la colonia Fovissste; autoridades acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía mexiquense realizaron las primeras diligencias

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró este jueves en la colonia Fovissste, en Ecatepec, Estado de México, luego de que fueran localizados cuerpos dentro de un vehículo estacionado en calles de esta zona del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un Tsuru blanco ubicado en el cruce de las calles Estacionamiento Cuatro y Tolstoi. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía municipal y estatal acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad.

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Al despliegue se sumaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina, quienes mantuvieron acordonada el área mientras se esperaba la llegada de personal ministerial y pericial.

De manera preliminar, se informó que dentro del automóvil fueron encontrados dos hombres con impactos de bala. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial sus identidades ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Fiscalía realiza diligencias en la colonia Fovissste

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan establecer cómo fueron asesinadas las víctimas y quiénes estarían involucrados.

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Dos hallazgos de cuerpos movilizan a las autoridades en Ecatepec

Casos distintos en las colonias Fovissste y Jardines de Tepeyac, Estado de México

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Cruce de Estacionamiento Cuatro y Tolstoi, colonia Fovissste, Ecatepec. Un Tsuru blanco con dos hombres baleados en su interior fue localizado estacionado en la vía pública.

Corporaciones desplegadas

Selecciona una corporación para ver su función en el operativo.

Secuencia de los hechos

La identidad de las víctimas y las circunstancias del homicidio no han sido confirmadas oficialmente por la Fiscalía mexiquense.
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Cruce de Alcatraz y avenida Maravillas, colonia Jardines de Tepeyac, Ecatepec. Comerciantes de un tianguis alertaron sobre un olor fétido proveniente de bolsas negras abandonadas.

Corporaciones desplegadas

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Secuencia de los hechos

Las acusaciones sobre un grupo criminal operando en la zona corresponden a testimonios de habitantes; su confirmación depende de las autoridades.
Fuente: reportes de corporaciones de seguridad y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

La presencia de las autoridades provocó una importante movilización en la zona, mientras policías mantuvieron restringido el acceso al punto donde fue localizado el automóvil.

Posteriormente, una grúa retiró el Tsuru blanco, que deberá ser analizado como parte de las investigaciones para determinar si existen indicios relacionados con el doble homicidio.

Las autoridades deberán establecer también si el vehículo fue utilizado para trasladar a las víctimas o si los hechos ocurrieron en el mismo sitio donde fue encontrado.

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y se espera que la Fiscalía mexiquense proporcione mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

Otro hallazgo de restos humanos ocurrió en Jardines de Tepeyac

El caso registrado en Fovissste ocurre en un municipio que recientemente también fue escenario de otro hallazgo de posibles restos humanos, aunque se trata de un hecho diferente y registrado en otra colonia.

(X @i_alaniis)
(X @i_alaniis)

El pasado miércoles, en la colonia Jardines de Tepeyac, comerciantes de un tianguis alertaron a las autoridades después de percibir un olor fétido proveniente de unas bolsas negras abandonadas cerca de los puestos.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Alcatraz y avenida Maravillas, donde habitantes de la zona localizaron bolsas de plástico que presuntamente contenían restos humanos.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, se trataría de los cuerpos desmembrados de dos personas. Comerciantes y vecinos expresaron su preocupación debido a que el hallazgo ocurrió en una zona con actividad comercial y tránsito de personas, incluidos menores que utilizan las calles para acudir a sus escuelas.

Uno de los habitantes señaló que presuntos integrantes de “La Choquiza” continuarían operando en la zona, mientras que otra persona denunció que las actividades delictivas ocurrían a plena luz del día cerca del tianguis.

Sin embargo, estas acusaciones forman parte de los testimonios de habitantes y corresponde a las autoridades determinar quiénes son responsables de los hechos y confirmar la identidad de las víctimas.

Al lugar también acudieron policías municipales y estatales, además de elementos de la Marina, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron el área.

Después de aproximadamente tres horas del reporte, personal de la FGJEM llegó para iniciar las diligencias y determinar el contenido de las bolsas, identificar los posibles restos y establecer las circunstancias del hallazgo.

Ambos casos reflejan hechos distintos ocurridos en Ecatepec, por lo que las investigaciones deberán determinar de manera independiente las circunstancias, responsables y posibles móviles detrás de cada uno.

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