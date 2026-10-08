México

Harfuch comparece a puerta cerrada en la Cámara de Diputadas por temas de Seguridad Nacional

El secretario de Seguridad comparecerá como parte de la rendición de cuentas a dos años de gobierno

Omar García Harfuch comparece ante la Cámara de Diputados
Omar García Harfuch comparece ante la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)
Guardar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, comparece este jueves 8 de octubre ante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados sobre los temas más relevantes en materia de seguridad, a dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que el funcionario federal llegó al mediodía de este jueves al recinto.

PUBLICIDAD

La comparecencia, la cual realizan todos los y las secretarias cada año, como parte de la rendición de cuentas, se realiza a puertas cerradas, dando en todo caso, un breve espacio para preguntas a medios de comunicación. El objetivo es tener una reunión con las y los diputados para disccutir el Segundo Informe de Gobierno en materia de seguridad.

“Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch, secretario de la SSCP, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país”, compartió en su cuenta de X Monreal.

En desarrollo

Temas Relacionados

Omar García HarfuchRicardo MonrealCámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Profesionales de distintas disciplinas compartirán sus conocimientos sobre el futuro de la exploración fuera de la Tierra

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

México suma más de 20 mil casos de cáncer de mama en 2026: pacientes viven entre depresión e incertidumbre por abasto de medicinas

La cifra de casos se acerca al total registrado durante 2025, a tres meses de que concluya el año

México suma más de 20 mil casos de cáncer de mama en 2026: pacientes viven entre depresión e incertidumbre por abasto de medicinas 

Pan de muerto de arcoíris: la receta colorida que le dará un giro a la tradición

Esta versión transforma uno de los clásicos de Día de Muertos con seis tonos, una masa esponjosa y el tradicional acabado de mantequilla y azúcar

Pan de muerto de arcoíris: la receta colorida que le dará un giro a la tradición

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar México tras su fracaso en la Fecha FIFA de septiembre y octubre?

El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Jamaica

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar México tras su fracaso en la Fecha FIFA de septiembre y octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja un muerto y varios heridos

Narcocorridos en las fiestas patrias: 13 municipios contrataron artistas del género con dinero público, incluido Panter Bélico

Sinaloa suma más de 10 mil huérfanos por la narcoguerra sin un solo registro estatal

Sara Carter advierte que EEUU va por cualquier persona que colabore con cárteles: “Nos aseguraremos que paguen el precio”

ENTRETENIMIENTO

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

Conciertos 2x1 hoy: Pablo Alborán, Bad Gyal y Alejandro Sanz entran en los descuentos este jueves 8 de octubre

DEPORTES

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026

Silvana Flores podría debutar la siguiente semana con el Como 1907 en Serie A Femenina

Cuál será la siguiente competencia en la que competirá Isaac del Toro tras su participación en la Gran Piemonte 2026

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar México tras su fracaso en la Fecha FIFA de septiembre y octubre?