Harfuch comparece a puerta cerrada en la Cámara de Diputadas por temas de Seguridad Nacional

Omar García Harfuch comparece ante la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, comparece este jueves 8 de octubre ante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados sobre los temas más relevantes en materia de seguridad, a dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que el funcionario federal llegó al mediodía de este jueves al recinto.

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La comparecencia, la cual realizan todos los y las secretarias cada año, como parte de la rendición de cuentas, se realiza a puertas cerradas, dando en todo caso, un breve espacio para preguntas a medios de comunicación. El objetivo es tener una reunión con las y los diputados para disccutir el Segundo Informe de Gobierno en materia de seguridad.

“Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch, secretario de la SSCP, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país”, compartió en su cuenta de X Monreal.

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