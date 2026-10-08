Sara Carter advierte que EEUU va por cualquier persona que colabore con cárteles: “Nos aseguraremos que paguen el precio”

Sara Carter, periodista y política, asiste a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) USA 2026 en el Gaylord Texan Resort and Convention Center, en Grapevine, Texas, EE. UU., el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Cole

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Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), advirtió que la administración de Donald Trump irá contra cualquier persona que colabore con los cárteles, sin importar su cargo.

La funcionaria, conocida como la “zar antidrogas”, sostuvo en entrevista con Voz News que el mensaje del presidente estadounidense es contundente: quien ayude o colabore con los cárteles, o con organizaciones terroristas extranjeras, será perseguido.

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“No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”, declaró.

Washington exigió a México aumentar la inversión en Fuerzas Armadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

De acuerdo con el medio, Carter afirmó que la administración de Trump exigió a México incrementar la inversión en sus Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.

Además, reconoció que existe cooperación con la realización de algunas operaciones conjuntas, pero insistió en que ambos países deben intensificar los esfuerzos contra el crimen organizado.

“Lo que estoy diciendo es: únanse a nosotros. Detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de terreno común sobre las cuales construir”, sostuvo.

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La exigencia no era nueva. El propio Trump había señalado, en su determinación anual sobre países productores de droga publicada el 17 de septiembre, que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes” para sostener y ampliar las campañas contra los “narcoterroristas”.

Carter respondió a la acusación de injerencia electoral en México

La mandataria responde en la mañanera a Marco Rubio, quien afirma desde Sudamérica que el combate al narcotráfico es insuficiente, y atribuye esos dichos al proceso rumbo a los comicios de noviembre

Sobre el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre que las acusaciones de Washington responden a las elecciones intermedias en Estados Unidos, Carter descartó en la misma entrevista cualquier motivación electoral detrás de la ofensiva contra el narcotráfico.

“No habrá un solo día en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración, en que cualquiera de esos miembros de los cárteles, o cualquiera que trabaje con ellos, pueda dormir tranquilo”, sostuvo la funcionaria.

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Carter precisó que la persecución involucra a todo el aparato de gobierno estadounidense: “Puedo prometerles esto, como zar antidrogas y como alguien que trabaja con todo el gobierno, eso significa desde el Departamento de Guerra hasta Salud y Servicios Humanos, que vamos tras ellos”, afirmó.

Y es que desde semanas anteriores la presidenta ha señalado que tanto las acusaciones contra funcionarios por presuntos nexos con el narco se deben a su intención de intervenir en las decisiones en México.

El caso Rocha Moya tensó la relación bilateral

Regreso de Rocha Moya hace eco en la prensa internacional: titulares resaltan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Foto: redes sociales)

Desde las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la relación entre México y Estados Unidos se ha visto envuelta en medio de tensiones luego de Sheinbaum se negó a detener a los implicados para su posterior extradición.

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Al respecto, la mandataria señaló que se iniciaría una investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existen posibles vínculos entre los funcionarios y el narcotráfico, y en caso de ser así, sean procesados en México.

Además, explicó que se solicitó evidencias a las autoridades estadounidenses de las acusaciones y señalamientos en contra de Rocha Moya y los nueve funcionarios sinaloenses, pero dijo que no ha sido enviada.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había advertido un mes antes que la lucha de México contra los cárteles “no es ni de lejos suficiente” y que existen “vastos territorios” sin control del Estado. Ante ello, Sheinbaum calificó los señalamientos como parte de la contienda electoral estadounidense.

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Sheinbaum vinculó la violencia en Sinaloa con la injerencia de Washington

Días después del intercambio de declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la injerencia estadounidense el aumento de la inseguridad en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina del 21 de septiembre, la mandataria recordó que antes de la operación encubierta de Estados Unidos para sacar del país a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, el estado “tenía menos de un homicidio diario”.

“Cuando se hace así, entonces disminuye la violencia. Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, argumentó.

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Días antes también respondió a Trump cuestionando qué hace su gobierno contra el consumo de drogas en territorio estadounidense, luego de que el presidente estadounidense dijo que faltaban más acciones por parte de México en el combate cárteles y solicitó la detención de funcionarios vinculados con el narco.

“¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos?”, cuestionó.