Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

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Ari Borovoy rompió el silencio sobre el supuesto encuentro con Mariana Ochoa que Gustavo Adolfo Infante aseguró que habría ocurrido después de la final de La Casa de los Famosos México 2026. El cantante fue interceptado por medios de comunicación y, ante la pregunta directa sobre la presunta reunión, negó que hubiera visto a su excompañera de OV7 en las circunstancias señaladas.

“¿Esto es cierto? Dicen por ahí. A las siete de la mañana”, le preguntaron sobre el supuesto encuentro. La respuesta de Borovoy fue inmediata: “Cómo inventan, cómo inventan. Cómo in... No es cierto”. La contundencia de sus palabras marcó distancia con la versión que había circulado públicamente y que apuntaba a un posible acercamiento entre ambos.

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Cuando los reporteros le señalaron que la información había sido proporcionada por Gustavo Adolfo Infante, Borovoy respondió con ironía: “Ah, bueno, pero pues ahí dicen de todo”. Después añadió: “Sí, no, no hagan caso a nada, señores”, antes de despedirse para continuar con sus actividades. Así, el cantante negó de manera directa la reunión que se le atribuía.

La versión que puso a Mariana Ochoa en el centro

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información difundida por Gustavo Adolfo Infante señalaba que Ari Borovoy habría buscado reunirse con Mariana Ochoa para hablar sobre una situación relacionada con su hermano, Jack Borovoy. Según esa versión, el encuentro habría tenido además un componente profesional debido a la presentación que la cantante tiene prevista en La Maraka.

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El conductor sostuvo que Ari habría ofrecido a Mariana apoyo en distintos aspectos de su proyecto, entre ellos publicidad, promoción y producción. También planteó que el integrante de OV7 le habría presentado la posibilidad de trabajar con él o con Jack. Sin embargo, dentro de la misma información se reconoció que no se había logrado contactar directamente a Ochoa para confirmar qué había ocurrido.

La cantante posteriormente dio su propia versión durante una entrevista con Jessie Cervantes. Mariana negó haber tenido ese encuentro y explicó que aquella mañana permaneció en el hotel antes de trasladarse, alrededor de las siete, junto con sus compañeros a Televisa Chapultepec para cumplir compromisos de promoción tras la final del reality. Su respuesta fue tajante: “No, para nada” y “es mito”.

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Borovoy también habló de sus proyectos

Ari Boroboy lleva un tiempo separado de Arlett Kalach Foto: Cuartoscuro

Además de responder sobre Mariana, Ari Borovoy fue cuestionado brevemente sobre sus actividades profesionales y los planes que tiene para el próximo año. El cantante habló de Noventas y aseguró que los proyectos continúan avanzando de manera positiva.

“Afortunadamente, todo caminando, contentos, felices, llenos de cosas padres, llenos de cosas nuevas”, comentó. Aunque reconoció que llegaba “un poquito tarde”, aseguró estar “bien, contento”. La conversación también hizo referencia a su hermano, en medio de las preguntas relacionadas con el rumor.

Los reporteros volvieron a intentar obtener una aclaración sobre la supuesta reunión, pero Borovoy mantuvo su postura. “Ustedes no hagan caso a nada”, insistió antes de cerrar el intercambio con un “Muchas gracias, señores”. Su actitud fue no profundizar en la versión y negar que hubiera ocurrido el encuentro señalado.

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Gustavo Adolfo Infante mantiene lo que informó

Pese a las negativas de Mariana Ochoa y Ari Borovoy, Gustavo Adolfo Infante sostuvo su versión durante el mismo intercambio con los medios. “Oye, a ver, pues yo nomás, yo me sostengo. Sí hay pláticas”, afirmó cuando se le cuestionó sobre la información que había dado a conocer.

El comunicador reconoció que Mariana había negado el supuesto encuentro durante una aparición en Sale el Sol, pero aseguró que confiaba en la información que había recibido. “Aunque Mariana hoy en la mañana en Sale el Sol me dijo que no, pero yo me sostengo”, declaró. Después enfatizó: “Yo confío en mis redes, en mis fuentes”.

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Incluso dejó abierta la posibilidad de que pudiera ocurrir algún acercamiento más adelante: “Entonces, vamos a esperar de aquí a un par de meses”. Por ahora, las versiones permanecen enfrentadas: Mariana asegura que no se reunió con Ari, mientras él también niega que el encuentro haya sucedido. Gustavo Adolfo Infante, en cambio, mantiene lo que informó y asegura que existen conversaciones. Sin una confirmación adicional de los involucrados, el supuesto acercamiento continúa sin estar acreditado.