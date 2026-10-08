Narcocorridos en las fiestas patrias: 13 municipios contrataron artistas del género con dinero público, incluido Panter Bélico

Panter Bélico en el Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de septiembre de 2026. Sus corridos nombraron a El Mencho, El Chapo y El Mayo Zambada ante una multitud que los coreó.

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Trece ayuntamientos de México contrataron con recursos públicos a artistas de narcocorridos para amenizar las fiestas patrias de este año. La revisión hemerográfica de Victor Manuel Sánchez Valdés detectó presentaciones pagadas por gobiernos municipales entre el 15 y el 16 de septiembre de 2026, fecha central de los festejos por el Grito de Independencia.

Entre los cantantes y grupos figuraron El Komander, Luis R. Conriquez, Calibre 50, Gabito Ballesteros, Panter Bélico, Régulo Caro, Gerardo Ortiz y Moy Bobadilla, entre otros. Las autoridades optaron por este tipo de espectáculos pese a la alta oferta musical disponible en el país y a las leyes aprobadas el año pasado que prohíben canciones con apología del delito en varios estados.

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El Estado de México concentró tres presentaciones de narcocorridos el 15 de septiembre

El Estado de México fue la entidad con más eventos de este tipo pagados con dinero público. El Komander, considerado precursor del movimiento alterado, se presentó en el municipio de Villa del Carbón.

Los Buitres de Culiacán cantaron en Isidro Fabela y Lenin Ramírez lo hizo en Metepec, dentro de la zona conurbada de Toluca. La Ciudad de México también registró dos presentaciones oficiales ese mismo fin de semana patrio.

(Foto: Instagram/@losbuitres)

Luis R. Conriquez se presentó en la alcaldía Gustavo A. Madero y Calibre 50 lo hizo en Tlalpan. En Coahuila, Gabito Ballesteros amenizó los festejos del municipio fronterizo de Piedras Negras y Alfredito Olivas cantó en Torreón, aunque no existe evidencia de que este último interpretara narcocorridos esa noche.

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Otros seis municipios del país también incluyeron artistas del género en su programación oficial. Régulo Caro se presentó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el grupo Máxima Autoridad lo hizo en Tecomán, Colima.

Gerardo Ortiz cantó en García, Nuevo León, mientras Moy Bobadilla se presentó en la capital de San Luis Potosí. Los Plebes de Rancho amenizaron los festejos de San Andrés Cholula, en Puebla, y completaron así la lista de los 13 ayuntamientos identificados por el medio.

Panter Bélico cantó corridos sobre El Mencho y El Chapo en San Cristóbal de las Casas

La presentación con mayor repercusión pública ocurrió en Chiapas. Panter Bélico subió al escenario del parque central de San Cristóbal de las Casas minutos después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, diera el Grito de Independencia, según documentó Infobae.

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(Instagram/@panterbelico)

El repertorio incluyó cuatro corridos dedicados a figuras del crimen organizado. Las canciones “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael” mencionaron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, a Joaquín “el Chapo” Guzmán y a Ismael “el Mayo” Zambada, líderes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.

La cuenta oficial de Facebook del ayuntamiento publicó un video de la ceremonia que incluyó imágenes de la actuación de Panter Bélico. Esa difusión convirtió la presentación en parte de la cobertura institucional del evento patrio, de acuerdo con el diario.

Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México sí tienen decretos o reformas penales que sancionan ese tipo de espectáculos, precisó la publicación.

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La ausencia de un marco legal en territorio chiapaneco explicó que el ayuntamiento no enfrentara ninguna restricción formal para contratar al artista. Hasta la publicación del artículo de Infobae, la presidenta municipal y el gobierno local no emitieron declaraciones sobre el contenido de las canciones interpretadas esa noche.

El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

El gasto en festejos patrios de 2025 alcanzó 317 millones de pesos, según Proceso

El debate sobre el uso de recursos públicos para contratar artistas en las celebraciones patrias no es nuevo. El reporte de Proceso documentó que, en 23 estados y 11 demarcaciones de la Ciudad de México, el gasto de los festejos patrios de 2025 rondó los 317 millones de pesos.

Ese monto superó en varios casos los presupuestos anuales destinados a universidades públicas, salud, procuración de justicia y atención a víctimas de la violencia. Varios gobiernos estatales no transparentaron sus erogaciones y la Presidencia clasificó parte de los gastos como información reservada, según el mismo reporte.

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La contratación de artistas de narcocorridos con fondos municipales reabrió la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y el papel del Estado como autoridad. El artículo de opinión publicado por Grupo Animal planteó que no existe prueba concluyente de que escuchar narcocorridos aumente la probabilidad de cometer delitos.

El mismo texto reconoció que algunos artistas incluidos en la lista, como Alfredito Olivas, Régulo Caro, Gerardo Ortiz y Los Plebes de Rancho, se han alejado del género en los últimos años e interpretan también otros estilos musicales. Esa distinción no aplicó para Panter Bélico, cuyo repertorio en Chiapas mantuvo referencias explícitas a líderes criminales activos.

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(Jovani Pérez/Infobae)

El debate sobre la música y el crimen organizado también incluyó señalamientos hacia la industria discográfica. El cantante Peso Pluma ha reconocido públicamente que recibió dinero de capos para componer narcocorridos por encargo, un dato que, según la publicación, alimenta el cuestionamiento sobre el financiamiento del género.

La discusión pública no se limitó a la música interpretada en los escenarios. También alcanzó la manera en que los gobiernos locales documentan y difunden esas presentaciones como parte de la narrativa oficial de sus festejos patrios, tal como ocurrió en San Cristóbal de las Casas.

La propuesta planteada por Grupo Animal consistió en una regulación que distinga entre el contenido de las canciones y el origen del dinero que financia su producción. Según ese planteamiento, el uso de presupuesto público para contratar artistas que promueven figuras del crimen organizado debería prohibirse, sin que ello implique censurar la interpretación de narcocorridos en espacios privados.

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