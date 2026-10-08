Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Un asteroide de superficie rocosa permanece en el espacio exterior con estrellas y una galaxia espiral en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exploración espacial ya no es una historia reservada para las películas: también se discute en universidades, laboratorios y proyectos que buscan llevar a más personas hacia el futuro.

En ese contexto, el congreso Personas Espaciales 2026 anunció su lista oficial de speakers para una edición que reunirá a especialistas vinculados con la ingeniería, la ciencia, la medicina aeroespacial y la educación.

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El encuentro se realizará el 16 y 17 de octubre de 2026 en la Universidad Panamericana Campus CDMX, en Ciudad de México. La convocatoria fue difundida a través de una publicación de Instagram de la Fundación de Katya Echazarreta, donde se presentó parte del equipo de profesionales que participará durante las dos jornadas.

Un congreso dedicado al futuro de la humanidad en el espacio

Personas Espaciales 2026 propone dos días de aprendizaje alrededor de distintas áreas relacionadas con la industria espacial.

La programación incluye perfiles vinculados con el diseño de vehículos, las misiones lunares, los sistemas de propulsión, la medicina aeroespacial y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La variedad de especialidades busca mostrar que la exploración espacial no depende de una sola disciplina. Detrás de cada misión hay equipos dedicados a la ingeniería, la planificación, la seguridad, el análisis científico, la comunicación y la formación de nuevos talentos.

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Astrónomos analizan en una sala de control los datos del telescopio eROSITA, que permitieron identificar casi dos millones de agujeros negros activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad también apunta a quienes quieren conocer más sobre las oportunidades profesionales que ofrece este sector. En la publicación se invita a los interesados a revisar los perfiles de los speakers antes del evento y a registrarse a través del enlace disponible en la biografía de la cuenta organizadora.

La agenda reúne ciencia, ingeniería y misiones lunares

Entre los nombres anunciados aparece Katya Echazarreta, vinculada con el área de ecosistemas lunares. Su participación se suma a la de especialistas en ingeniería de vuelo, sistemas de propulsión, operaciones de misión y diseño de módulos de alunizaje.

El listado también incluye perfiles relacionados con la ingeniería nuclear, la ciencia lunar, el hardware de vuelo y el desarrollo de proyectos espaciales. La diversidad de estos campos permite anticipar una agenda con diferentes miradas sobre los desafíos técnicos que plantea la exploración más allá de la Tierra.

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Imagen digital que muestra una interpretación artística de la Vía Láctea observada desde un desierto, con múltiples agujeros negros superpuestos a lo largo del centro galáctico. La composición resalta la inmensidad del cosmos y la presencia de estos fenómenos astrofísicos, invisibles al ojo humano, pero fundamentales en la estructura del universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los ejes destacados es la participación de profesionales vinculados con la medicina aeroespacial. Este campo estudia las condiciones que afectan al cuerpo humano durante los vuelos y las misiones espaciales, además de los cuidados necesarios para proteger la salud de las tripulaciones.

Una mirada sobre el factor humano

El nombre del congreso pone el foco en las personas que hacen posible cada misión. La exploración espacial suele asociarse con cohetes, satélites y estaciones, pero detrás de cada avance existe una red de especialistas que trabaja durante años para desarrollar, probar y operar cada sistema.

En ese recorrido aparecen áreas como la educación STEM, la industria aeroespacial, los negocios vinculados al espacio y la formación de nuevas generaciones. Estos temas amplían la conversación más allá de los aspectos puramente técnicos y muestran cómo el sector también necesita docentes, comunicadores, administradores, médicos y profesionales de distintas ramas.

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Una impresionante vista de dos galaxias en proceso avanzado de fusión, destacando un potente megamáser de hidroxilo que emana como un haz de luz roja desde su núcleo, revelando la intensidad de este fenómeno astronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de especialistas en educación y negocios espaciales puede resultar especialmente atractiva para estudiantes y jóvenes que buscan conocer las posibilidades de una industria en crecimiento.

El congreso funcionará como un espacio para acercarse a experiencias profesionales concretas y descubrir qué conocimientos pueden ser útiles para trabajar en proyectos de alta complejidad.

Quiénes forman parte del lineup

La imagen oficial difundida por la organización menciona a profesionales como Claudia Pineda, en el área de ingeniería de vuelo; Irais Storn, relacionada con la ingeniería nuclear; Jesús Charment, en operaciones de misión; y Jesse Andrew Wigfield, vinculado con el hardware de vuelo.

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También figuran Patricia Ortiz, en proyectos y alianzas espaciales; Charles Galindo Jr., en ciencia lunar; Karen Ruiz, en medicina aeroespacial; y Rosa González, en ensamblaje de satélites.

El programa suma a Gustavo Martínez, asociado con sistemas de propulsión; Jamilla Hull, en vuelos espaciales tripulados; Lauren Savage, en diseño de módulos lunares; y Luis Felipe Córdova, en misiones espaciales.

La lista se completa con perfiles relacionados con medicina aeroespacial, educación STEM, industria aeroespacial y negocios vinculados al espacio. La organización presenta el lineup como una oportunidad para conocer distintas trayectorias dentro de una industria que combina investigación, innovación y trabajo interdisciplinario.

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(Captura de pantalla/IG)

Cuándo y dónde será Personas Espaciales 2026

El congreso se realizará durante 2 jornadas, el 16 y 17 de octubre de 2026, en la Universidad Panamericana Campus CDMX. El evento tendrá lugar en Ciudad de México y todavía existe la posibilidad de registrarse a través del enlace publicado en la biografía de la cuenta oficial.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la exploración espacial y las nuevas oportunidades profesionales relacionadas con este sector.