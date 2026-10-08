Conciertos 2x1 hoy: Pablo Alborán, Bad Gyal y Alejandro Sanz entran en los descuentos este jueves 8 de octubre

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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Este jueves 8 de octubre, la promoción 2x1 abre una opción para comprar boletos de conciertos en distintas ciudades de México.

La cartelera reúne pop, rock, música regional, cumbia, jazz, propuestas independientes y espectáculos de nostalgia, con fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Zapopan y Guanajuato.

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La oferta semanal publicada en Ticketmaster incluye presentaciones de artistas internacionales como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Bad Gyal, Sepultura y Peter Bjorn and John, además de músicos mexicanos como Meme del Real, Caloncho, Fobia, La Barranca y Fernando Delgadillo.

También aparecen conciertos en recintos como el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan, el Palacio de los Deportes, el Lunario del Auditorio Nacional, La Maraka, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

La promoción permite revisar opciones para distintos públicos. Hay funciones de pop español, música latina, bolero, salsa, rock alternativo, urbano, regional mexicano y tributos. La disponibilidad depende de cada evento y del inventario de boletos habilitado durante este jueves.

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Pablo Alborán, Alejandro Sanz y Bad Gyal encabezan la cartelera 2x1

Pablo Alborán aparece con tres presentaciones: una en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, otra en el Auditorio Telmex de Zapopan y una más en el Auditorio Banamex de Monterrey.

| Crédito: OCESA México

La lista también contempla a Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El cantante español forma parte de las opciones de mayor capacidad dentro de la promoción.

Bad Gyal cuenta con fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el Auditorio Banamex de Monterrey y el Auditorio Telmex de Zapopan. La artista española comparte cartelera con el colombiano Kapo, quien se presenta en Guadalajara y Monterrey.

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En la Ciudad de México también están programados Andrés Obregón en el Auditorio Nacional, Napoleón en el mismo recinto, Caloncho en el Auditorio Nacional, Jesse & Joy y Elefante.

La oferta incluye a Julio Preciado, Leyendas de la Cumbia y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, también con fechas en el Auditorio Nacional.

Teatro Metropólitan y La Maraka concentran pop, nostalgia y música regional

El Teatro Metropólitan reúne una parte amplia de la cartelera. Ahí aparecen Meme del Real, Monsieur Periné, Angélica María y Enrique Guzmán, El Consorcio, Abel Pintos, Leire Martínez, Serbia, Arde Bogotá, Jimmy Sea y Alex Fernández.

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Pablo Alborán ofrecerá un show íntimo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición para fans del pop romántico.

El recinto también recibe a Estela Núñez y Jorge Muñiz, una fecha que combina repertorio de balada y música romántica. Para quienes buscan espectáculos de corte nostálgico, está Leyendas el show en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma.

La Maraka cuenta con conciertos de Grupo Galé, Camila Fernández, Grupo Palomo, Axel Muñiz, Los Baby’s, Kurt, Liquits, Nicho Hinojosa, Los De Aguilera y el espectáculo de aniversario de Trágico Ballet.

El foro suma The Big Band Experience con tributo a Ray Conniff y Glenn Miller. También tiene programado Entre Ardidas El Show, una propuesta que se agrega a la lista de funciones disponibles en la capital.

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Rock, música alternativa y propuestas internacionales en Ciudad de México

El Pepsi Center recibe a Sepultura y al Urbano Fest. El Palacio de los Deportes tendrá a Fobia, mientras que el Pabellón del Palacio de los Deportes aparece con una fecha de Alizzz.

Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo)

El Foro Puebla concentra presentaciones de Peter Bjorn and John y Jane Remover. En el Auditorio BB se presenta la cantante chilena Rubio, mientras que el Foro Red Access cuenta con los espectáculos Neo 5 live show, Collage y Trendline Utopía Tour.

El Lunario del Auditorio Nacional incluye a Estela Núñez, Juan Solo, Pavel Loaria, Arturo Sandoval, Karen Souza, Jorge Muñiz, RaiNao y Helado Negro.

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También aparece Majo Rivas en Sala Pepsi Black. La programación capitalina suma funciones de Carlos Macías, La Cantadera, Flamencura, Alive, una fiesta en el tiempo, Un aplauso para el amor y La Caravana del Amor en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma.

Monterrey y Guadalajara tienen fechas de Pablo Alborán, Bad Gyal y Hombres G

En Monterrey, el Escenario GNP Seguros recibe a Rosana, Serbia, AOT The Last Concert, Ídolos del Corazón con Los Terrícolas, Los Bryos y Los Solitarios, Leire Martínez, Hwang In Youp y La Caravana del Amor.

La banda Fobia confirma una segunda fecha de concierto en el Palacio de los Deportes tras agotar localidades del 24 de octubre. - (Fobia)

El Auditorio Banamex de la capital de Nuevo León cuenta con conciertos de Pablo Alborán, Bad Gyal, Kapo y Lenny Tavárez. El Foro Corona Monterrey suma a Walls, Mike Lamadrid, Tipling Rock, Bengala y Andrés Koi.

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En Guadalajara, el Auditorio Telmex tiene fechas de Pablo Alborán, Meme del Real, Hombres G, Bad Gyal, Ricardo Montaner, David Bisbal, LP, Justin Quiles y Kapo.

El Teatro Diana recibe a Fernando Delgadillo, Porter y Los Ángeles Negros. Tipling Rock también se presenta en el C3 Stage GDL.

Guanajuato suma conciertos durante el Festival Internacional Cervantino

La cartelera de Guanajuato incluye a Pat Boy en Casa FIC-Trasnoche y a Samoyedo en Casa FIC-Jardín San Pedro. El Templo de la Compañía recibe al Cuarteto Ruvalcaba.

La Explanada de la Alhóndiga de Granaditas tiene programados a Mujer en Cypher, Jackie Mendoza y The Lemon Bucket Orkestra. Estas fechas se suman a la oferta de conciertos disponible con la promoción de este jueves.

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El cantante madrileño reflexiona sobre su salud mental durante sus giras con Jordi Évole, en La Sexta. / Captura de pantalla

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris cuenta con presentaciones de Sole Giménez, La Barranca, León Chávez Teixeiro, Melissa Aldana, Jarocho SON, Cumbia Ciudad, Grupo Compay Segundo, Coro Acardenchado, Congreso Mundial del Mariachi, Christian Sands y La Bruja de Texcoco.

El Cantoral también aparece con el Congreso Mundial del Mariachi y con Nuestros Boleros de Cantina, de Carlos Carreira y Salvador Aponte. El Teatro Tepeyac tiene programado Navidad con The Beatles.