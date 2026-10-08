Pan de muerto de arcoíris: la receta colorida que le dará un giro a la tradición

Un pan de muerto elaborado con azúcar de varios colores permanece sobre un plato de barro junto a flores de cempasúchil y una calavera adornada para la celebración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan de muerto es uno de los grandes protagonistas de la temporada de Día de Muertos. Su presencia en las mesas y ofrendas forma parte de una tradición que cada año regresa con distintas formas, sabores y propuestas. Entre ellas destaca una versión especialmente llamativa: el pan de muerto de arcoíris.

La preparación fue compartida por Cristina Dacosta, conocida como Dacosta’sBakery, y propone darle color a la masa sin modificar la esencia de este pan dulce. La receta está pensada para obtener seis piezas, cada una con una tonalidad diferente.

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El resultado combina los elementos tradicionales de la pieza, como los huesitos y la bolita central, con una presentación mucho más vistosa. Además, el proceso no requiere ingredientes fuera de lo habitual en la repostería, salvo los colorantes comestibles en gel que permiten conseguir los distintos tonos.

Los ingredientes para preparar seis piezas

Un pan de muerto decorado con azúcar multicolor se presenta sobre una mesa junto a flores de cempasúchil, papel picado y una calavera de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar se necesitan 75 gramos de leche tibia, 11 gramos de levadura instantánea en polvo, 350 gramos de harina de trigo, 90 gramos de azúcar blanca y 150 gramos de huevo, equivalentes aproximadamente a tres piezas. También se incorpora media cucharadita de sal y una cucharadita de esencia de azahar, aunque puede utilizarse ralladura de naranja.

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La masa lleva además 90 gramos de mantequilla sin sal. Todos los ingredientes deben encontrarse a temperatura ambiente, con excepción de la leche, que se utiliza tibia para trabajar con la levadura. La combinación permite preparar la base del pan antes de darle el característico colorido.

Para conseguir el efecto de arcoíris se utilizan colorantes comestibles en gel de seis colores: naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa. Finalmente, para cubrir las piezas una vez horneadas, se necesita mantequilla derretida y azúcar blanca.

Así se prepara la masa de colores

Un pan de muerto decorado con azúcar de colores de arcoíris reposa sobre un plato de barro rodeado de flores de cempasúchil y elementos de la ofrenda del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza mezclando la levadura con la leche tibia y una pequeña cucharadita de azúcar. Mientras tanto, se tamiza la harina y se combina con el resto del azúcar. Después se incorporan los huevos, la sal y la esencia de azahar o la ralladura de naranja.

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La mezcla debe amasarse hasta conseguir una masa homogénea que deje de pegarse a las manos y a la superficie de trabajo. Cuando alcance esa textura, se añade la mantequilla y se continúa trabajando hasta integrarla por completo. Después se forma una bola, se coloca en un recipiente engrasado y se cubre con un paño húmedo o plástico de cocina para dejarla levar.

Una vez que la masa haya reposado, se le retira el aire y se divide en seis partes iguales. Cada una recibe un color diferente y vuelve a amasarse para distribuir el pigmento. De cada porción se reserva una tercera parte; con el resto se forma la base redonda del pan.

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El armado y el horneado dan el toque final

Un pan de muerto decorado con franjas de azúcar multicolor descansa sobre un plato de barro junto a elementos de una ofrenda tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa reservada sirve para crear los elementos que caracterizan al pan de muerto. Una parte se divide en tres porciones: con dos se forman pequeños cilindros que después se presionan con tres dedos para crear las marcas de los huesitos. Estos se colocan sobre cada pieza y, con la masa restante, se forma una pequeña esfera que va en el centro.

Cuando los seis panes están armados, deben reposar durante 30 minutos para permitir que la masa vuelva a crecer. Después se acomodan en una bandeja con papel para hornear y se llevan al horno a 170 grados Celsius durante 15 minutos.

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Al salir del horno, las piezas deben enfriarse antes de decorarlas. El último paso consiste en untar mantequilla derretida sobre cada pan y cubrirlo completamente con azúcar blanca. Así, la receta de Cristina Dacosta, Dacosta’sBakery, convierte el clásico pan de muerto en una propuesta llena de color, ideal para quienes quieren celebrar la temporada con una presentación diferente.