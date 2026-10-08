Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela (Facebook/Lucero)

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Lucero sorprendió al hablar sobre una posibilidad que, aunque por ahora solo imagina, ya forma parte de sus conversaciones con Lucero Mijares: entrar a La Casa de los Famosos México. Durante una entrevista con Raúl González para el podcast Dale Que Tú Puedes!, la cantante contó que suele jugar con su hija a imaginar qué harían si alguna terminara dentro del reality.

La intérprete reveló que Lucerito incluso le asegura que tendría posibilidades de ganar. “Y luego bien linda, porque me dice: ‘Ma, tú ganarías’. Yo: ay, claro, claro que ganaría. Pero no, no, no, yo creo que no ganaría”, relató entre risas. Aunque siguió el juego, después explicó por qué no se ve como una fuerte candidata dentro de la competencia.

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Su argumento tiene que ver con su manera de afrontar los conflictos. Lucero considera que probablemente no se engancharía con las discusiones que suelen surgir durante el encierro y que esa actitud podría despertar sospechas entre los espectadores. “Esta maldita está fingiendo para ganar y me harían perder”, soltó entre bromas, en una de las frases más llamativas de la charla.

Lucero imagina cómo sería su experiencia dentro del reality

Lucero Mijares - (Instagram)

La conversación entre madre e hija surge, según explicó la cantante, de los comentarios que ambas hacen cuando siguen el programa. “A veces jugamos y decimos: si estuvieras adentro, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué dirías? ¿Y dirías eso? ¿Y harías eso?”, contó.

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Lucero explicó que suele imaginarse manteniendo una actitud tranquila ante situaciones que pueden provocar enfrentamientos entre los habitantes. “Creo que por mi forma de ser pensarían que estoy fingiendo mucho, porque creo que no me engancharía tanto”, comentó.

Incluso mencionó algunos de los conflictos cotidianos que forman parte de la convivencia: “Ni discutiría tanto, ni pelearía por la comida y por las cosas que se pelea uno ahí”. Sin embargo, reconoció que todo sería distinto si realmente estuviera encerrada. “No sé qué sea viviendo allí adentro”, admitió.

La frase que podría cambiar la percepción del público

La cantante cobró más de millón y medio por presentarse en Culiacán en 2017 con motivo de sus fiestas patrias. Foto: Cuartoscuro

Para Lucero, el problema no necesariamente sería adaptarse al encierro, sino la manera en que el público interpretaría sus acciones. Si evita las discusiones, teme que algunos espectadores piensen que está actuando estratégicamente para avanzar en la competencia.

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“Todos pensarían que soy una falsa, mentirosa, odiosa, ridícula”, dijo al explicar el escenario que imagina. En su opinión, esa percepción podría perjudicarla incluso si simplemente estuviera comportándose de manera natural.

Por ahora, la posibilidad de verla dentro de la casa permanece en el terreno de la imaginación. Lo que sí está claro es que Lucero y Lucerito suelen seguir la competencia y comentarla desde fuera, una dinámica que también ha llevado a la joven a bromear con su madre sobre cómo se desenvolvería frente a las cámaras.

Lucero también habló de los nervios antes de salir al escenario

Con clásicos de sus telenovelas, sus baladas pop de siempre y temas actuales, la cantante arrancó los suspiros de 10 000 personas (Ocesa: José Jorge Carreón)

Durante la entrevista, Raúl González cambió el rumbo de la conversación y preguntó a Lucero si todavía siente nervios antes de salir al escenario. La respuesta de la cantante fue inmediata: “Siempre”. Ante la insistencia del conductor, volvió a responder: “Siempre”.

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La declaración muestra que, pese a su experiencia profesional, ese momento previo a una presentación continúa generándole nervios. Lucero comenzó a explicar que esa sensación forma parte de lo que ocurre antes de enfrentarse al público, aunque el fragmento de la conversación proporcionado termina mientras desarrolla su respuesta.

Así, la cantante dejó abierta una posibilidad que por ahora existe únicamente como juego familiar: imaginarse dentro de La Casa de los Famosos México. Mientras Lucerito apuesta por ella, Lucero tiene otra lectura y considera que su personalidad tranquila podría provocar precisamente el efecto contrario al que esperaría un participante que busca conquistar al público.

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