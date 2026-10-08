México suma más de 20 mil casos de cáncer de mama en 2026: pacientes viven entre depresión e incertidumbre por abasto de medicinas 

La mastectomía implica la extracción total del tejido mamario y puede incluir la remoción de la piel y el pezón, recomendándose tanto para tratar como para prevenir el cáncer de mama - crédito Visuales IA

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México acumula 20 mil 212 casos de cáncer de mama en lo que va de 2026, mientras pacientes y familias enfrentan un proceso que rebasa el diagnóstico: depresión, ansiedad, temor e incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos y el abasto de medicamentos.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sistema Único de Información de la Secretaría de Salud, al corte de este 5 de octubre se registran 19 mil 943 casos en mujeres y 269 en hombres. La cifra total representa 20 mil 212 diagnósticos durante el año.

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En todo 2025, el mismo sistema registró 21,846 casos de cáncer de mama entre hombres y mujeres. A tres meses de concluir 2026, los registros acumulados se acercan a esa cifra anual.

Sin eembargo, el Instituto Nacional de Cancerología reporta 31 mil 046 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres y 8 mil 195 en hombres, aunque en la información proporcionada no precisa el periodo al que corresponden esos datos. Por ello, sus cifras no permiten una comparación directa con el corte epidemiológico de octubre.

Depresión y la ansiedad acompañan el diagnóstico

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informa que, de 2021 a la fecha, brinda atención psicológica en mil 726 casos de personas con algún tipo de cáncer. Del total, 11% corresponde a pacientes con cáncer de mama.

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La atención psicológica revela una parte del padecimiento que no se limita a estudios, consultas o tratamientos. Entre pacientes con cáncer de mama que buscan ayuda, la depresión representa 8% de los principales motivos de consulta.

El malestar emocional concentra 7% de los casos atendidos por el Consejo Ciudadano. El miedo o temor y la ansiedad representan 6% cada uno.

A esto se suman casos de ideación o intento suicida, que equivalen a 6% de los motivos de atención reportados.

El Consejo Ciudadano mencionó que hasta 25% de las sobrevivientes de cáncer de mama puede presentar síntomas de depresión después de recuperarse.

Añadió que hasta 45% puede experimentar ansiedad, de acuerdo con la evidencia disponible citada por la institución.

El acompañamiento alcanza también a quienes rodean a las pacientes. El 61% de las personas que se comunican para solicitar apoyo son pacientes con cáncer o sobrevivientes, mientras 39% son familiares, amistades o personas conocidas.

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El organismo recordó nofrece atención psicológica, contención emocional y orientación gratuita y confidencial mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, en el número 55 5533 5533. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año.

El Senado pide consultas, estudios y tratamientos sin demoras

En el foro “Avances y Desafíos en Cáncer de Mama”, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos, planteó que ninguna mujer debe enfrentar obstáculos para conseguir una consulta, un estudio o un tratamiento.

El senador de Morena sostuvo que la detección oportuna debe mantenerse como una prioridad. Advierte que un cambio en la mama, una bolita, una alteración en la piel o una secreción anormal deben llevar a una valoración médica sin demora.

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Cruz Castellanos indicó que una mastografía debe abrir una ruta de atención. “De nada sirve detectar una sospecha si después la paciente queda en espera de una interpretación, una biopsia o una cita que nunca llega”, afirma durante el foro del Senado de la República.

La senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, alertó que 66.4% de los diagnósticos se realiza en una etapa avanzada. Señaló que, cuando la enfermedad se detecta a tiempo, las posibilidades de curación pueden superar 90%.

La legisladora afirma que la detección temprana no debe depender del lugar donde vive una mujer ni de su capacidad económica.

La senadora del PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora, pidió retomar las campañas de prevención y sostiene que prevenir cuesta menos al Estado que atender el cáncer y otros padecimientos crónicos.

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La senadora de Morena Karina Isabel Ruiz Ruiz afirmó que el cáncer de mama es una realidad médica, social y humana. Llama a reducir las desigualdades en el acceso al diagnóstico, ampliar la cobertura de mamografías en zonas rurales e impulsar la investigación genética y molecular.

El abasto de medicinas mantiene la incertidumbre

Durante el conversatorio “Fortalecimiento del acceso a medicamentos oncológicos esenciales”, el secretario de la Comisión de Salud, Homero Davis Castro, afirmó que cada paciente con cáncer debe recibir un diagnóstico oportuno y un tratamiento continuo.

El legislador recordó que el 23 de septiembre de 2025 la Secretaría de Salud dio a conocer un listado de medicamentos oncológicos esenciales. El objetivo, expone, es que esos insumos estén disponibles de forma continua, oportuna y equitativa.

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Davis Castro destacó la compra de 21 millones de piezas correspondientes a 221 claves de fármacos, destinadas a garantizar el abasto en 155 centros de atención para pacientes con cáncer. También reconoce que el reto es traducir las compras y los porcentajes de cobertura en disponibilidad efectiva para cada receta.

El senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo que un diagnóstico de cáncer genera miedo e incertidumbre, por lo que las autoridades deben asegurar atención, orientación y respuestas oportunas. Plantea revisar fallas en planeación, financiamiento, adquisiciones, distribución y coordinación institucional.

El senador Emmanuel Reyes Carmona afirmó que las y los pacientes deben tener la certeza de que, al iniciar su tratamiento, los medicamentos estarán disponibles durante el tiempo que determinen los médicos. Añade que la Secretaría de Salud reportó 90% de abasto en las principales instituciones públicas durante 2025.

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El presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México, Gonzalo López Cuevas, planteó que una persona con cáncer no piensa en claves, compras consolidadas ni ciclos presupuestales, sino en que su receta pueda surtirse.

Karla Espinosa Bautista, de la Dirección General de Planeación y Optimización de Insumos para la Salud de la Secretaría de Salud, reconoce que los medicamentos oncológicos ponen a prueba al sistema de abasto por el alto costo de los insumos.

En el ISSSTE, César Alejandro Arce Salinas reporta cerca de 90% de recetas cumplidas en quimioterapia, mientras Javier López Gómez, cirujano oncológico de IMSS-Bienestar Ciudad de México, insiste en evitar interrupciones una vez que inicia el tratamiento, salvo indicación médica.

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