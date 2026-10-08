Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

La propuesta promete Stormtroopers poseídos, Siths nocturnos y un cruce directo entre la saga galáctica y el género de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México recibirá una edición límite entre dos universos: sables de luz y criaturas del más allá compartiendo el mismo escenario. Retro Fest CDMX confirmó el regreso de su Star Wars Convention con una edición especial de terror, bautizada Monster Fest 2, con entrada libre para todo público.

La propuesta promete Stormtroopers poseídos, Siths nocturnos y un cruce directo entre la saga galáctica y el género de terror. Entre los atractivos principales figuran la firma de autógrafos de reconocidas voces del doblaje latinoamericano, un show tributo a Michael Jackson con la coreografía de Thriller, y la tradicional Marcha Imperial del Terror que año con año reúne a cientos de fans caracterizados.

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Retro Fest edición pasada/Redes sociales

Cuándo y dónde será la Star Wars Convention 2026

La entrada al recinto es gratuita y no se requiere boleto ni reservación previa para ingresar a la convención. (Infobae Argentina)

El evento se realizará el 1 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

El horario de actividades será de 11:00 am a 5:00 pm. El acceso más cercano en transporte público es la estación Metro General Anaya, de la Línea 2.

La entrada al recinto es gratuita y no se requiere boleto ni reservación previa para ingresar a la convención.

Un cartel promocional anuncia la convención de Star Wars Monster Fest 2 para el primero de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco de la Ciudad de México. (Retro Fest/Facebook)

Marcha Imperial del Terror, la tradición que abre el evento

En la edición de febrero de 2026, la decimotercera de la convención, la Marcha Imperial del Terror repitió el mismo recorrido y horario de arranque, consolidándose como punto de encuentro obligado para quienes buscan participar en el desfile antes de entrar al recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Marcha Imperial del Terror es uno de los sellos distintivos de las convenciones organizadas por Retro Fest CDMX. En ediciones anteriores, el contingente de cosplayers se reunió en el DIF Casa Cuna, sobre Calzada de Tlalpan esquina Churubusco, una hora antes del inicio oficial.

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Desde ese punto, los asistentes caminaron hasta la explanada del Centro de Convenciones Churubusco al ritmo de la música compuesta por John Williams para la saga. En la edición de octubre de 2025, que combinó por primera vez la Star Wars Convention con el llamado Monster Fest, la marcha incorporó cosplays estilo zombie, con personajes como Darth Vader y Luke Skywalker convertidos en muertos vivientes.

En la edición de febrero de 2026, la decimotercera de la convención, la Marcha Imperial del Terror repitió el mismo recorrido y horario de arranque, consolidándose como punto de encuentro obligado para quienes buscan participar en el desfile antes de entrar al recinto. Más tarde, en mayo de 2026, la convención realizó una Gran Marcha Imperial con motivo del Día de Star Wars, también partiendo de Casa Cuna hacia el centro de convenciones.

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Para esta edición de noviembre, la organización mantiene el nombre de Marcha Imperial del Terror como parte central de la convocatoria, aunque el material disponible no detalla aún el punto de encuentro ni el horario específico de arranque para 2026.

Invitados de doblaje y show especial

La convención contará con la firma de autógrafos de actores del doblaje latinoamericano vinculados a la saga. Entre ellos, Víctor Hugo Aguilar, voz de Mace Windu en Star Wars y de Ricky, entre otros personajes.

También participará Jesse Conde, reconocido por dar voz al Emperador en las películas de Star Wars, al Duende Verde en las cintas de Spider-Man y al personaje de Cara Papá en Toy Story. Ambos actores ya habían participado como invitados en ediciones previas de la convención, incluida la de octubre de 2025 y la de febrero de 2026, en la que también estuvo presente Carlos del Campo, voz de C-3PO.

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Como atractivo adicional, la edición de noviembre incluirá un show exclusivo a cargo de Ernest Jackson, quien ofrecerá una presentación en homenaje a Michael Jackson con la coreografía de Thriller.

Concurso de cosplay y convocatoria a expositores

Retro Fest CDMX abrió convocatoria para los últimos lugares de expositores y mercaderes. (Zurisaddai González/Infobae)

La convención tendrá un concurso de cosplay con tres categorías: Star Wars, Terror y Mejor Crossover entre ambos universos. Los ganadores recibirán premios en efectivo y reconocimientos especiales.

El evento también contempla una pasarela de cosplay, zona de fotografía e interacción con personajes, exposición de arte y coleccionables, música en vivo y talleres.

Retro Fest CDMX abrió convocatoria para los últimos lugares de expositores y mercaderes. Se busca a quienes vendan figuras de colección, props, arte original, cómics, ropa temática y repostería con temática de terror, relacionados con Star Wars o el género.

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La organización también invita a creadores de contenido, legiones y clubes de fans a coordinar exhibiciones y actividades en vivo. Quienes deseen asegurar un stand o registrarse en los concursos deben escribir antes del 15 de octubre al correo retrofestcdmx@gmail.com, o bien contactar a la organización por WhatsApp a través del enlace publicado en sus redes sociales.

Antecedentes: las ediciones recientes de Retro Fest CDMX

La Star Wars Convention de Retro Fest CDMX acumula más de una década de actividad en la capital mexicana. En octubre de 2025 se realizó la 12ª edición, que por primera vez fusionó la convención con el concepto Monster Fest, incorporando zombies y una decoración terrorífica al recinto. October 18, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

La Star Wars Convention de Retro Fest CDMX acumula más de una década de actividad en la capital mexicana. En octubre de 2025 se realizó la 12ª edición, que por primera vez fusionó la convención con el concepto Monster Fest, incorporando zombies y una decoración terrorífica al recinto.

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En esa ocasión, la convención contó con más de 100 expositores de figuras retro, películas, ropa y memorabilia, además de la presencia de Jesse Conde y Víctor Hugo Aguilar para firmas de autógrafos.

La 13ª edición se realizó el 1 de febrero de 2026, también en el Centro de Convenciones Churubusco, con entrada gratuita y un bazar galáctico de más de 100 expositores. Esa edición incluyó un megabazar con más de 150 expositores según otra cobertura, firma de autógrafos con tres actores de doblaje y souvenirs gratuitos para los primeros 100 asistentes en la fila.

Retro Fest CDMX, organizador del evento, celebró en esa edición 12 años de actividades de este tipo con un ambiente familiar.

La 14ª edición tuvo lugar el 3 de mayo de 2026, como parte de las celebraciones del Día de Star Wars en la Ciudad de México. Ese año, la convención compartió cartelera con otros eventos temáticos en la ciudad, como el Star Fan Day en el Centro Cultural El Rule y la Gran Expo Jedicon en Centro Banamex, aunque mantuvo su sede habitual en el Centro de Convenciones Churubusco con entrada libre.

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Con la edición de noviembre de 2026, la convención llegará a su 17ª entrega, posicionándose nuevamente como punto de encuentro para coleccionistas, cosplayers y seguidores tanto de la saga galáctica como del género de terror en la capital mexicana.