¿Qué es el martinete? La llave prohibida en lucha libre que el Hijo de Fishman aplicó a El Búho antes de su muerte

El martinete, conocida internacionalmente como piledriver, es una técnica que puede provocar daños severos. (Infobae)

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El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, es la llave que el luchador Hijo de Fishman aplicó al réferi Gerardo Germán Pineda antes de que este perdiera la vida en una función de lucha libre en Hidalgo. La maniobra está prohibida en varias comisiones mexicanas por el riesgo de lesiones cervicales graves.

El réferi, conocido en los cuadriláteros como “El Búho”, tenía 75 años y cerca de tres décadas de trayectoria como árbitro profesional. El fallecimiento ocurrió durante la función “Deslealtades”, en el combate estelar entre Hijo de Fishman vs Máscara Sagrada NG, en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma.

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Cómo se ejecuta el martinete y por qué es peligroso

Friedman aplica martinete a Místico. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La técnica consiste en colocar al rival en posición invertida, con la cabeza hacia la lona, y descender sosteniendo su cuerpo. Quien ejecuta la maniobra debe evitar que la coronilla del oponente reciba el impacto directo.

Si falla el control de la distancia o la fuerza, el peso del cuerpo se concentra en las vértebras cervicales. Una ejecución incorrecta puede provocar fracturas, lesión de médula espinal, daños neurológicos, parálisis e incluso la muerte, como podría ser en este caso, aunque aún no está confirmado oficialmente.

Existen variantes como el package piledriver, en la que se sujetan también las extremidades del rival, lo que limita aún más su capacidad de reacción durante la caída. El peligro aumenta porque la persona que recibe el castigo tiene poco margen para protegerse.

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El origen de la llave se remonta a la década de 1930 en Estados Unidos

A pesar de estar prohibido, el martinete es utilizado en momentos de distracción del referee, especialmente en peleas con más de dos luchadores (Foto: Cortesía Lawagnermania's)

El castigo nació hace casi cien años, cuando la lucha libre profesional comenzaba a consolidarse con la creación del Consejo Mundial de Lucha Libre en 1933. El autor original fue el luchador “Wild Bill” Longson, quien reveló en una entrevista con Rip Hawk que varias comisiones atléticas en Estados Unidos prohibieron la maniobra poco después de su invención.

La versión original consistía en sostener al rival de cabeza, con el estómago pegado a la espalda del ejecutor, para después dejarse caer de sentón sobre la lona.

En México, el primer registro de la llave se atribuye al luchador Gil Larrea, particularmente en la Arena Guadalajara. Con el paso de los años, otros luchadores adoptaron la maniobra conforme el público exigía ejecuciones más vistosas. Esa misma exigencia derivó en las consecuencias médicas que llevaron a su prohibición en distintas comisiones del país.

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El Artículo 156 del Reglamento de Lucha Libre y Boxeo Profesional del Municipio de Pachuca de Soto establece que un luchador puede ser descalificado por aplicar “un martinete en cualquiera de sus formas”. La función donde murió El Búho ocurrió a unos kilómetros de esa jurisdicción, en Mineral de la Reforma.

La prohibición, sin embargo, no es uniforme en todo el país. Su regulación depende de la empresa, la comisión y el reglamento aplicable a cada función. En un combate de IWRG, el luchador Oficial AK-47 fue descalificado tras aplicar un martinete, y la Comisión del Estado de México lo sancionó por considerarlo ilegal. En otro encuentro, un comisionado anuló una victoria después de que se utilizara la llave en una función donde estaba prohibida.

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La Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México y otras instancias estatales han reiterado en múltiples ocasiones la prohibición de este movimiento, estableciendo sanciones para quienes lo ejecuten.

Abismo Negro y Universo 2000, protagonistas de antecedentes graves en México

Abismo Negro contra Latin Lover, aplicando un martinete (Foto: Twitter/@LuchaLibreYYa)

El primer antecedente documentado de lesiones graves por esta llave ocurrió en 1957, cuando el luchador El Espectro cayó mal al recibirla de Joe Grant. El Espectro desarrolló un coágulo de sangre en el cerebro, lo que acortó su carrera tras una operación. Se retiró dos años después.

El luchador Abismo Negro, apodado “El Rey del Martinete”, aplicó esta llave durante un encuentro contra Jorge Brenan en 1998. Brenan tuvo que ser trasladado en estado crítico a un hospital.

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En 2001, Universo 2000 estuvo cerca de perder su licencia como profesional después de dejar gravemente lesionado a Rayo de Jalisco Jr. tras aplicarle un martinete. Uno de los episodios más recordados de la llave en México ocurrió cuando Love Machine la utilizó contra Blue Panther en la década de 1990, lo que derivó en la descalificación del ejecutor.

Más recientemente, el luchador Pagano sufrió compresión de columna vertebral en 2023 tras el ataque de un personaje misterioso que le aplicó la técnica.

Fuera de México, en 1997, Steve Austin sufrió una contusión de la médula espinal durante un combate contra Owen Hart en la extinta WWF, lo que lo dejó paralizado por varios minutos sobre el cuadrilátero.

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En los cuadriláteros de la WWE, The Undertaker popularizó una variante de la maniobra bajo el nombre de “Tombstone Piledriver”.

El caso de El Búho, investigado como posible homicidio culposo

Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, (Captura de pantalla: X)

El historial de lesiones graves y muertes ligadas al martinete alrededor del mundo es el antecedente bajo el cual las autoridades de Hidalgo investigan ahora la muerte de Gerardo Germán Pineda. El Servicio Médico Forense acudió al Centro Deportivo Cultural 11 de Julio cerca de las 6:00 horas del miércoles para realizar el levantamiento del cuerpo.

Tras el fallecimiento de Pineda, el Hijo de Fishman fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El luchador quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que abrió una carpeta de investigación bajo la hipótesis de homicidio culposo.

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Las autoridades deberán determinar si el martinete aplicado durante la función fue la causa directa del fallecimiento, a la espera de los resultados del peritaje forense correspondiente.

La promotora El Patrón Espectáculos, responsable de la función, confirmó mediante un comunicado que brindará acompañamiento y asistencia jurídica al Hijo de Fishman durante el proceso legal.

Quién era El Búho antes de convertirse en réferi

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. RRSS

Antes de impartir justicia sobre el cuadrilátero, Pineda fue luchador durante 15 años bajo el nombre de “El Búho Negro II”, personaje que heredó de su hermano. Su llegada al arbitraje ocurrió de manera circunstancial, cuando tuvo que sustituir a un réferi que no se presentó a una función.

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Aquella experiencia definió casi tres décadas de carrera en la Arena Afición de Pachuca, donde arbitró combates de figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo, Solar, Último Guerrero y Blue Panther. Después colaboró de forma independiente con las empresas CLLT, Lucha Libre Vanguardia y Producciones IRC.

Pineda era originario del barrio Las Lajas, en Pachuca. Su hijo, conocido como El Búho Jr., continúa activo como luchador en la escena independiente de Hidalgo.