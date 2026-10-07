Quién es el campeón invicto que alzó la mano para pelear en la despedida de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

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Saúl Canelo Álvarez está consciente de que está en la última etapa de su carrera, por lo que el retiro es una posibilidad que está cada vez más cerca. Y entre los planes que tendría el tapatío está la opción de tener una pelea de despedida en el Estadio Azteca, y emular la noche gloriosa que marcó la carrera de Julio César Chávez González.

Luego de que Emilio Azcárraga mostró interés en llevar a Canelo a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, fue el propio Saúl quien despertó los rumores ante la posibilidad de que tenga una pelea en la Ciudad de México.

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Aunque hasta el momento aún no hay nada confirmado, un campeón mundial ya levantó la mano para ser parte de la cartelera de Canelo Álvarez en el Azteca, aunque el comentario surgió como una broma, dejó en claro su interés real de ser parte de la despedida del mexicano.

¿Quién es el boxeador campeón mundial que retó a Canelo en el Azteca?

Jermall Charlo quiere sumarse a esa eventual cartelera con Jaime Munguía como rival (Crédito: AP)

En la posibilidad de que Canelo pelee en el Coloso de Santa Úrsula y cierre su carrera profesional en México, Jermall Charlo quiere sumarse a esa eventual cartelera con Jaime Munguía como rival. Ninguno de los dos combates está confirmado ni tiene fecha.

Charlo consideró, en charla con FightHub TV, que Munguía es la opción más lógica tras verlo “afilado” en su presentación más reciente. “La pelea con Munguía es la que más sentido tiene”, afirmó, y añadió que le encantaría enfrentarlo en Houston ante afición mexicana o bien viajar a México para pelear en la cartelera de Canelo.

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“Me encantaría pelear con él aquí en Houston, con la afición mexicana, estadio lleno. Escuché que Canelo quería pelear en el Estadio Azteca, y quizás yo pueda llevar mi trasero a México y pelear en esa cartelera”.

La inactividad y los antecedentes recientes de Jermall Charlo

La inactividad y los antecedentes recientes de Jermall Charlo (Sarah Stier-USA TODAY Sports)

Antes de pensar en ese posible choque, el texano regresará al ring el 17 de octubre ante el australiano Koen Mazoudier, después de casi 17 meses de inactividad. Charlo llega con marca de 33-0, 22 nocauts, luego de vencer a Thomas LaManna por nocaut técnico en el sexto asalto en mayo de 2025; antes de eso, su pelea más reciente había sido en noviembre de 2023, cuando derrotó a José Benavidez Jr. por decisión unánime tras 29 meses de inactividad.

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A sus 36 años, el excampeón mundial en dos divisiones conserva el invicto, pero la falta de continuidad ha sido su principal obstáculo. Su trayectoria fuera del ring incluye un arresto en febrero de 2022 por agresión a un familiar y otro en mayo de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol. Ese mismo mes, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retiró el título de peso mediano y elevó a Carlos Adames. Una victoria el 17 de octubre le abriría el camino hacia el choque en peso supermediano que busca con Munguía.

¿Canelo se retirará en el Estadio Azteca?

Canelo Álvarez reveló a ESPN que se imagina subiendo al ring en ese inmueble capitalino, actualmente conocido como Estadio Banorte. El cuatro veces campeón mundial no ha anunciado cuándo planea retirarse ni ha fijado rival para esa pelea.

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La relación del tapatío con el estadio se estrechó durante el Mundial 2026, cuando asistió como aficionado a apoyar a la Selección Mexicana. “Cuando estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca, y es un estadio que te genera una vibra impresionante”, comentó.

¿Canelo se retirará en el Estadio Azteca? (REUTERS/Daniel Becerril)

El plan ya llegó a una conversación con Azcárraga, accionista mayoritario y gestor del estadio. El boxeador explicó que ambos sostuvieron una reunión virtual para explorar la viabilidad de organizar una función allí.

“Nos contactamos, hicimos un Zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí me visualizo peleando ahí”, señaló Álvarez.

El recinto cuenta con un antecedente ligado al boxeo mexicano: hace más de 33 años, Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen ante 132 mil personas en el entonces Estadio Azteca. Chávez ganó por nocaut técnico en el quinto asalto, en una de las veladas más recordadas de su carrera.

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