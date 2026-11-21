Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'. (Jovani Pérez | Infobae México)

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Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro”, se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, que ofrecían hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y conseguir su arresto o condena.

El narcotraficante, identificado como líder del Cártel de Guasave, fue reportado como detenido durante un operativo de fuerzas federales en Sinaloa la noche del 20 de noviembre.

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La presunta captura ocurrió en Guasave, municipio considerado bastión de su organización criminal, durante una jornada marcada por enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Periodistas especializados en seguridad, entre ellos Gildo Garza, Luis Chaparro y Óscar Balmen, difundieron información sobre el arresto.

Aunque fuentes federales citadas por periodistas confirmaron la detención, hasta las primeras horas del sábado 21 de noviembre las autoridades no habían publicado un comunicado oficial que detallara la captura.

El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

¿Cuánto dinero ofrecía el FBI por ‘El Chapo Isidro’?

La recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores no surgió con su incorporación a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

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Desde septiembre de 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía esa cantidad por información que condujera a su arresto y/o condena.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incorporó al narcotraficante a su lista de los diez fugitivos más buscados. Con ello se convirtió en el fugitivo número 533 desde la creación del registro, en 1950, y en uno de los principales objetivos de las agencias estadounidenses.

El organismo justificó su inclusión por su presunto liderazgo de la Organización Meza-Flores, señalada de participar en el tráfico internacional de drogas.

“La organización es presuntamente responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y mariguana a los Estados Unidos”, señaló el FBI en su ficha de búsqueda.

(Foto: FBI)

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave?

De acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense, ‘El Chapo Isidro’ nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Tiene 44 años y es identificado como dirigente de la organización criminal Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave.

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Su trayectoria dentro del narcotráfico estuvo vinculada con los hermanos Beltrán Leyva. Tras la ruptura de esa organización con el Cártel de Sinaloa en 2008, Meza Flores consolidó su propia estructura y fortaleció su presencia en el noroeste de México.

Su grupo también es conocido como Los Mazatlecos y ha protagonizado disputas territoriales con otras facciones criminales.

Las autoridades estadounidenses describen al Cártel de Guasave como un grupo fuertemente armado, relacionado con el tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsiones y operaciones de transporte de narcóticos mediante aviones, embarcaciones y camiones.

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a ‘El Chapo Isidro’?

Las investigaciones contra Meza Flores comenzaron años antes de su incorporación a la lista del FBI. El 2 de mayo de 2012 fue acusado ante un tribunal federal del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con armas de fuego.

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El 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación modificada que incorporó otros cargos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armamento.

Entre los delitos que se le imputan figuran conspiración para fabricar y distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, un kilogramo o más de heroína y mil kilogramos o más de marihuana para su importación a Estados Unidos, así como uso y posesión de armas de fuego.

La presunta detención de ‘El Chapo Isidro’ en Guasave colocaría bajo presión a una de las principales estructuras criminales del noroeste mexicano.