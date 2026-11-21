La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, es reportada tras un despliegue de fuerzas armadas en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Especial Infobae México)

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La presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue reportada la noche de este viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, municipio identificado como el principal bastión de la organización criminal que encabeza.

Los periodistas especializados en seguridad, Gildo Garza, Luis Chaparro y Óscar Balmen, difundieron información sobre la captura del narcotraficante, considerado uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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A través de sus redes sociales, Garza reportó el arresto de Meza Flores durante el despliegue federal que derivó en enfrentamientos armados en distintos puntos del municipio.

Por su parte, Balmen aseguró que fuentes federales le confirmaron la captura del líder del Cártel de Guasave, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

“‘El Chapo Isidro’ —además de un importante aliado de La Mayiza— era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, un capo deseado por la DEA y objetivo del Departamento del Tesoro desde 2013. Este es un golpe importantísimo que EEUU no tardará en celebrar”.

Pese a estos reportes, la captura de “El Chapo Isidro” permanece sin confirmación oficial. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa únicamente informó sobre las agresiones contra personal federal y el despliegue de corporaciones de los tres órdenes de gobierno para recuperar el control de las vialidades.

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El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

Enfrentamientos en Guasave: reportan helicópteros artillados y narcobloqueos

La noche de violencia comenzó con una agresión contra elementos federales, situación que provocó un amplio operativo de seguridad en Guasave.

Aunque versiones extraoficiales apuntaron a la participación de la Secretaría de Marina (Semar), las autoridades estatales no han precisado qué corporación fue atacada ni las características del despliegue inicial.

Los enfrentamientos se reportaron en las inmediaciones de los callejones de Guasavito y se extendieron hacia sectores como el Centro, Malecón y la salida sur de la carretera Internacional México 15, rumbo a Las Brisas.

También hubo reportes de detonaciones en la autopista Benito Juárez, La Costera y otros puntos de la región, incluidos municipios cercanos como Angostura y Salvador Alvarado.

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En redes sociales circularon videos de helicópteros artillados que habrían disparado contra integrantes de grupos criminales. Las grabaciones muestran destellos de disparos y fuertes detonaciones, mientras que reportes locales señalaron la presencia de vehículos blindados artesanalmente.

Autoridades de Sinaloa confirmaron el enfrentamiento y pidieron a la ciudadanía usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. (RS)

Además, se difundieron imágenes de automóviles incendiados y presuntos narcobloqueos sobre el malecón de Guasave y distintos tramos carreteros.

En su actualización de la noche, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población permanecer en sus hogares y evitar circular por la carretera La Costera, desde Culiacán hacia el norte, así como desde Los Mochis hacia el sur. También advirtió sobre múltiples bloqueos en ambos sentidos de la carretera libre.

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Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, urgió a la población a mantenerse resguardada e informada por los canales oficiales.

“Desde el Gobierno del Estado estamos en seguimiento al operativo que realizan las fuerzas federales en el centro - norte del estado. La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha informado de manera permanente sobre la situación. Cualquier información relacionada con hechos emergentes será comunicada oportunamente. Reiteramos el llamado a la población a mantenerse resguardada e informada por los canales oficiales”, escribió en X la mandataria estatal.

Un mensaje en redes sociales de Graciela Domínguez Nava informa sobre el seguimiento a un operativo de fuerzas federales en el estado de Sinaloa. (X)

La violencia también alcanzó al deporte profesional. El encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

¿Quién es “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es señalado por autoridades estadounidenses como líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas.

Originario de Guasave, Sinaloa, construyó su trayectoria dentro del crimen organizado bajo la influencia de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y posteriormente de los hermanos Beltrán Leyva.

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Después de la ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa en 2008, Meza Flores consolidó su propio liderazgo y fortaleció una estructura criminal identificada como Los Mazatlecos, con presencia en el noroeste mexicano.

Su organización también es conocida como Cártel de Guasave y mantiene una confrontación histórica con facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y Los Chapitos.

En febrero de 2025, el FBI incorporó a Meza Flores a su lista de los diez fugitivos más buscados y estableció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. El Departamento del Tesoro estadounidense también ha señalado a la Organización Meza-Flores por sus operaciones de tráfico de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana.

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(Foto: FBI)

La periodista Anabel Hernández ha sostenido que el debilitamiento de las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, tras la ruptura entre las familias Guzmán y Zambada en septiembre de 2024, abrió espacio para la expansión territorial de “El Chapo Isidro”.

Según su análisis, el narcotraficante habría aprovechado el desgaste de sus rivales y fortalecido alianzas, particularmente con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Por ahora, el operativo federal en Guasave mantiene la atención sobre el futuro de una de las organizaciones criminales con mayor peso en el noroeste del país.

Hasta el cierre de este artículo, ninguna autoridad federal ni de Sinaloa ha confirmado oficialmente su detención.