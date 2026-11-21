En Los Angeles, Hirving recuperó minutos tras meses sin actividad, pero una lesión en los isquiotibiales interrumpió su continuidad durante el cierre de la temporada. (Instagram/ @hirvinglozano)

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Tras meses de incertidumbre, una lesión y apenas dos goles con la camiseta angelina, Hirving “Chucky” Lozano volvió a encontrarse con un desenlace que no esperaba: LA Galaxy le agradeció su paso por el club, pero anunció la decisión de no ejecutar la opción de compra y ahora volverá a San Diego FC.

El mexicano llegó a Los Ángeles en agosto de 2026 con la intención de recuperar ritmo y dejar atrás su ruptura con el club que sigue manteniendo su carta.

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La salida del delantero permite a LA Galaxy liberar una plaza de jugador franquicia para la temporada de 2027. (X/ @LAGalaxy)

En menos de cuatro meses jugó 10 partidos, anotó 2 goles e incluso reapareció con la Selección Mexicana, pero su historia con los angelinos terminó antes de la temporada 2027.

LA Galaxy decidió no comprar al Chucky tras su préstamo de cuatro meses

El préstamo de Lozano incluía una opción para que el LA Galaxy concretara su llegada definitiva. El club angelino optó por no utilizarla y liberar una plaza de jugador franquicia rumbo a la siguiente temporada de la MLS.

El mexicano se incorporó al equipo el 7 de agosto de 2026 y debutó ocho días después ante Houston Dynamo , luego de pasar varios meses sin disputar un partido oficial con San Diego FC .

Su primer gol con el LA Galaxy llegó el 29 de agosto , en la visita ante San Diego FC . Hirving marcó frente a su exequipo, aunque el conjunto angelino cayó 3-1 en el Snapdragon Stadium.

El delantero también dio una asistencia ante New England Revolution y recuperó la titularidad en algunos encuentros, dentro de un ataque que busca respuestas durante el cierre de la campaña.

Su segunda y última anotación con Los Angeles ocurrió el 31 de octubre ante Austin FC. Marco Reus le mandó un centro al área y el “Chucky” conectó de cabeza para colaborar en el triunfo 4-1.

El paso del Chucky por el conjunto angelino concluyó con dos goles y una asistencia en 10 partidos disputados. (Foto: Abe Arredondo-Imagn Images)

Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy, lo definió como un “modelo de compañero” y “modelo de ciudadano”, pero la planeación deportiva terminó por cerrar la puerta a una compra definitiva.

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Así, la etapa del “Chucky” en Los Ángeles dejó destellos que no alcanzaron para abrirle una puerta permanente. Entre su gol ante San Diego FC, la reaparición frente a Austin FC y una lesión que le cortó el paso, el mexicano sale con la sensación de una oportunidad que apenas comenzaba a tomar forma.

Una lesión con la Selección Mexicana frenó su intento por consolidarse

La llegada al LA Galaxy también devolvió a Lozano al radar del Tri. Rafael Márquez lo incluyó en su primera convocatoria como entrenador, pese a las dudas por la falta de actividad que el atacante arrastró durante 2026.

El llamado llegó después de que Hirving quedara fuera del Mundial 2026 y pasara meses sin jugar con San Diego FC , tras la ruptura con el cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas .

El “Káiser” sostuvo que el extremo todavía podía aportar experiencia y desequilibrio al combinado nacional.

Una lesión en los isquiotibiales , sufrida durante esa concentración, lo dejó fuera de varios partidos con los angelinos y cortó una racha en la que ya sumaba un gol y una asistencia.

Lozano reapareció a finales de octubre, marcó ante Austin FC y participó en los últimos compromisos de un LA Galaxy que no consiguió clasificar a los playoffs.

Marco Reus asistIó a Lozano en su último tanto con la camiseta del LA Galaxy en el triunfo ante Austin FC.(Instagram/ @lagalaxy)

El préstamo duró menos de cuatro meses. El “Chucky” recuperó minutos, anotó dos veces y volvió a vestir la playera de México, pero la lesión y el poco tiempo de competencia evitaron que se asentara en Los Ángeles.

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San Diego FC recibe a Hirving Lozano tras apartarlo de sus planes en el pasado

El regreso a San Diego FC reavivó un conflicto que comenzó en octubre de 2025. El “Chucky” quedó apartado después de un problema interno con Mikey Varas, tras ser sustituido en un partido ante Houston Dynamo.

El mexicano ofreció disculpas públicas, pero perdió lugar dentro del grupo y quedó fuera de una convocatoria durante los playoffs de aquella temporada.

En enero de 2026 , San Diego comunicó que Lozano ya no entraba en sus planes deportivos y que ambas partes buscarían una salida.

El préstamo con el LA Galaxy le permitió volver a competir, aunque el equipo angelino decidió no comprarlo al término de la campaña.

San Diego FC mantuvo el contrato del mexicano hasta diciembre de 2028 y deberá definir si lo reincorpora, negocia otra cesión o busca una transferencia definitiva.

San Diego FC mantiene el contrato del mexicano hasta diciembre de 2028 y ahora definirá las opciones para su futuro. (Foto: Kevin Jairaj-Imagn Images)

En este sentido, Hirving Lozano regresará al club que lo apartó de sus planes, después de encontrar con el LA Galaxy goles, minutos y una nueva oportunidad con México, pero sin la continuidad que buscaba para resolver su futuro.