Grabación que registra el sobrevuelo y la ráfaga de proyectiles trazadores disparados desde un helicóptero militar de la FAM en una zona urbana. Las imágenes captan la aeronave en vuelo sobre techos de viviendas y las líneas luminosas de las detonaciones dirigidas hacia tierra durante acciones operativas de seguridad federal en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde se detuvo al narcotraficante 'El Chapo Isidro'.

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapito Isidro’, por parte de fuerzas federales estuvo acompañada de un recrudecimiento de la violencia en distintas regiones de Sinaloa, situación que provocó complicaciones en la circulación carretera y dejó a varias personas varadas en diferentes puntos del estado.

Ante este escenario, la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, difundió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que reconoció la preocupación y angustia de las familias afectadas por los hechos de violencia, además de asegurar que las autoridades mantienen un despliegue de seguridad para recuperar la tranquilidad y permitir el regreso seguro de quienes permanecen sin poder continuar sus trayectos.

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La mandataria estatal señaló que la situación de violencia se ha recrudecido principalmente en la zona centro-norte y norte de Sinaloa, donde las condiciones de seguridad han complicado la movilidad de la población.

Personas quedan varadas en carreteras de Sinaloa

En su posicionamiento, Domínguez Nava reconoció que hay personas que se encuentran varadas en distintos puntos de las carreteras, como consecuencia de los acontecimientos violentos registrados en la entidad.

La situación representa un problema para automovilistas, viajeros y familias que intentan desplazarse por las distintas regiones del estado, particularmente en las zonas donde las condiciones de seguridad no permiten mantener una circulación normal.

Ante ello, la gobernadora aseguró que las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, mantienen acciones para restablecer las condiciones de seguridad y recuperar la movilidad en los tramos afectados.

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El objetivo, explicó, es generar las condiciones necesarias para que las personas que permanecen varadas puedan continuar sus recorridos y regresar a sus hogares sin poner en riesgo su integridad.

Aunque la mandataria no detalló cuántas personas se encuentran en esta situación ni precisó los puntos carreteros donde se concentran los afectados, reconoció que existen familias que atraviesan momentos de incertidumbre debido a los acontecimientos.

Gobernadora reconoce angustia de familias por violencia

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que el gobierno federal trabaja para restablecer la seguridad en su entidad tras los narcobloqueos tras la detención de El Chapo Isidro tras operativo de tierra y aire de la Sedena (especial)

En su mensaje, Graciela Domínguez Nava también expresó su solidaridad con las personas que enfrentan dificultades para trasladarse, así como con sus familiares, quienes permanecen preocupados por no conocer con certeza cuándo podrán regresar a casa.

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La gobernadora reconoció que los hechos generan zozobra, angustia y preocupación, tanto para quienes se encuentran varados como para sus seres queridos.

“Comprendemos, es decir, entendemos y abrazamos a las personas y familias que viven la zozobra, angustia y preocupación que esto genera”, expresó en su publicación.

Asimismo, reiteró que las autoridades despliegan las acciones necesarias para garantizar que el retorno de las personas afectadas se realice de manera segura.

La mandataria colocó la protección de la población como una prioridad frente al escenario de violencia y aseguró que los esfuerzos institucionales están enfocados en salvaguardar la integridad de quienes se encuentran en las regiones afectadas.

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“La prioridad es salvaguardar su integridad y recuperar la tranquilidad en esta zona”, puntualizó.

Detención de ‘El Chapito Isidro’ y violencia en el norte de Sinaloa

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, es reportada tras un despliegue de fuerzas armadas en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Especial Infobae México)

El mensaje de la gobernadora se produjo después de que fuerzas federales reportaran la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapito Isidro’, identificado como un presunto líder criminal vinculado con el grupo de los Beltrán Leyva.

Su captura representa un acontecimiento relevante en el contexto de la disputa entre organizaciones delictivas que operan en Sinaloa, particularmente en una entidad que enfrenta episodios recurrentes de violencia relacionados con las pugnas entre grupos criminales.

Los acontecimientos posteriores al operativo federal elevaron la preocupación en distintas localidades, especialmente en las regiones centro-norte y norte, donde se reportaron complicaciones para la circulación y personas imposibilitadas para continuar sus desplazamientos.

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La reacción de las autoridades estatales se centró en atender las condiciones de seguridad y movilidad, con el propósito de evitar que los ciudadanos permanezcan expuestos a situaciones de riesgo mientras se desarrollan los operativos.

Sin embargo, hasta el momento del posicionamiento de la gobernadora, no se habían dado a conocer cifras oficiales sobre el número de personas varadas, la cantidad de carreteras afectadas o el tiempo estimado para normalizar completamente la circulación.

Seguridad y movilidad, prioridades del gobierno estatal

Autoridades de Sinaloa confirmaron el enfrentamiento y pidieron a la ciudadanía usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. (RS)

Ante la escalada de violencia, el gobierno de Sinaloa aseguró que mantiene coordinación con las distintas instituciones de seguridad para recuperar las condiciones necesarias para el tránsito de la población.

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El llamado de la gobernadora también pone el foco en las consecuencias que los enfrentamientos y operativos de seguridad tienen sobre la vida cotidiana de los habitantes, así como sobre quienes transitan por las carreteras de la entidad.

Mientras continúan las acciones de las fuerzas federales y estatales, las familias afectadas esperan que se restablezca la circulación y existan condiciones para regresar a sus destinos.

Por ahora, el gobierno estatal sostiene que la prioridad es proteger a la población y garantizar que las personas varadas puedan volver a sus hogares de manera segura, en medio de un escenario de violencia que mantiene en alerta a las regiones centro-norte y norte de Sinaloa.

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