El exmonarca nacional de peso completo recuerda su victoria en 1987 frente a una figura internacional que derrotó a Muhammad Ali como uno de los momentos más importantes de su carrera. (Especial)

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En los recuerdos de Ladislao “El Ruso” Mijangos caben los reflectores de Las Vegas, los golpes ante George Foreman y una victoria que todavía cuenta con orgullo frente a Leon Spinks, el hombre que derrotó a Muhammad Ali.

Décadas después, lejos del ring, su vida tomó otra ruta: la de los andenes y la vigilancia en el Metro de la CDMX. El dos veces campeón nacional mexicano de peso completo volvió a hablar de los años en los que boxeó contra figuras internacionales y de la etapa que comenzó cuando terminó su carrera.

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Ladislao “El Ruso” Mijangos acumuló dos campeonatos nacionales de peso completo y un récord de 26 victorias con 19 derrotas en su trayectoria profesional. (Crédito especial: Juan DeDios Madrid Ortega)

A sus 69 años, el expeleador resume esa distancia entre el cuadrilátero y su presente con un consejo para quienes llegan al deporte: cuidar lo que se gana cuando las bolsas todavía alcanzan.

El “Ruso” pasó de los campeonatos nacionales a enfrentar leyendas mundiales

Ladislao Mijangos nació el 8 de enero de 1957 en la Ciudad de México y encontró en el boxeo una forma de abrirse camino. Su recorrido profesional dejó 26 victorias y 19 derrotas, además de dos campeonatos nacionales en la división de los pesos completos.

El estilo del “Ruso” lo llevaba a presionar a sus oponentes, aunque él sostiene que no era un peleador que sólo buscara el intercambio: “Yo me quitaba muchos golpes con la cintura, con el cabeceo”.

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George Foreman, Tommy Morrison, Tony Tubbs y Mike Weaver fueron algunos de los rivales que encontró en una categoría dominada por figuras estadounidenses.

El exboxeador mexicano sumó combates estelares contra Tommy Morrison y Jimmy Ellis, pero lo que más recuerda es su victoria en 1987 ante el excampeón mundial Leon Spinks, rival que años antes vencería a Muhammad Ali. (Crédito especial: Instagram/ @tommy.the.duke.morrison)

La noche que más quedó entre sus recuerdos ocurrió en 1987, cuando venció a Leon Spinks. El mexicano suele volver a ese resultado por el peso del rival: “Al que fue campeón mundial, pues le gané. Él le ganó a Muhammad Ali; claro que no me voy a comparar, pero me dio gusto ganarle”, recordó al hablar de uno de los triunfos que definieron su carrera.

También se impuso ante Jimmy Ellis, otro excampeón mundial. Sus resultados ante Spinks y Ellis contrastan con el lugar que el peso completo mexicano ha ocupado frente a las potencias tradicionales de esa categoría.

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Así, el recorrido del “Ruso” Mijangos no quedó definido sólo por los cinturones nacionales ni por haber compartido ring con nombres legendarios. Cada una de esas peleas dejó una historia que hoy vuelve a contar lejos de las grandes arenas, con la misma memoria de quien todavía se reconoce en el boxeo.

El Metro se convirtió en su siguiente pelea después del ring

La fama de los combates no resolvió lo que vino después. Ladislao tuvo que encontrar un trabajo fuera del boxeo y aceptó una propuesta para ingresar al Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde comenzó como vigilante.

La oferta, según contó en una entrevista especial con la periodista Renata Alvarado de Radio Fórmula, llegó por su presencia física: “Me ofrecieron una chamba en el Metro de vigilante, ¿qué dices? Dije: ‘Ah, pues sí, mano, vámonos’”.

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Sobre el inicio de esa etapa lejos de los gimnasios, los vestidores y las carteleras, el exboxeador habló del empleo de seguridad entre vendedores y situaciones que requerían intervenir ante hechos que consideraba parte de “lo malo” que ocurría en el transporte público.

El dos veces monarca nacional cambió los reflectores deportivos por las labores de vigilancia en los andenes del Metro de la CDMX. (Crédito especial: Facebook/Ladislao Mijangos)

Mijangos aseguró que esa fue la ocupación que más le gustó fuera del ring. El cambio no borró sus años como boxeador, pero sí lo llevó a construir una vida distinta a la que imaginó mientras enfrentaba a pesos completos de talla internacional.

Su historia retrata una realidad que acompaña a muchos deportistas tras el retiro. El último campanazo puede llegar por edad, lesiones o falta de oportunidades, pero la necesidad de trabajar y sostenerse continúa lejos de la disciplina que los llevó a los reflectores.

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El consejo de Ladislao Mijangos sobre la vida después del ring

Mijangos también habló de los pagos que recibió durante sus años activos. Recordó que en algún momento llegó a ganar “un millón” y “dos millones”, aunque no precisó las condiciones de esas bolsas.

El excampeón reconoció que el dinero obtenido en los cuadriláteros no le garantizó tranquilidad después de retirarse. Por eso, su consejo para los jóvenes apunta a pensar más allá de la próxima pelea: “Que vean, que pongan un negocito de algo” .

Su testimonio coincidió con la presentación de un convenio entre Bankaool y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , que busca acercar herramientas de administración financiera a los pugilistas durante su carrera.

Para Ladislao, ese tipo de apoyo llega con una lección que conoce de primera mano: “Si la hiciste, la hiciste. Si no la hiciste, no la hiciste”.

En un evento del Consejo Mundial de Boxeo para fomentar la educación financiera de los atletas, Ladislao aconsejó a los jóvenes administrar sus ingresos para afrontar el retiro. (Crédito especial: Facebook)

Entre el eco de las fotografías, los campeonatos nacionales y los recuerdos de las grandes noches, su historia terminó por encontrar escenario en el Metro de Ciudad de México, con la certeza de que el boxeo puede terminar, pero la vida después del ring exige otra forma de pelear.