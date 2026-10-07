Isaac del Toro vuelve tras participación en el Mundial de Ciclismo: cuándo y dónde ver su siguiente competencia

El ciclista mexicano buscará el bicampeonato en la Gran Piemonte y darle vuelta a la página tras no lograr subir al podio en el Campeonato Mundial. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse vía AP)

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Isaac del Toro vuelve a competir este 8 de octubre en el Gran Piemonte 2026, una carrera de 185 kilómetros entre Asti y Bra, Italia. El UAE Emirates Team anunció este miércoles su participación en la edición 110 de la clásica italiana, donde el mexicano buscará el bicampeonato tras su participación en el Mundial de Ciclismo.

La prueba presenta un recorrido ondulado y sinuoso, con cerca de diez ascensos que pueden definir la carrera. El trazado entre Asti y Bra abre opciones para ataques en los últimos kilómetros y obligará a los equipos a controlar el ritmo desde las primeras subidas.

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Del Toro compartirá equipo con el campeón mundial Brandon McNulty

Isaac del Toro competirá con el campeón mundial. (Conade)

Isaac del Toro tendrá como compañero a Brandon McNulty en el Gran Piemonte 2026. El estadounidense llega a la competencia después de proclamarse campeón mundial de ciclismo de ruta en Canadá.

McNulty supera al mexicano en esa prueba, en la que Del Toro termina en el quinto puesto. Ambos volverán a coincidir ahora bajo la estructura del UAE Team Emirates en la carrera italiana.

La alineación también incluye a Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy, Luca Giami, Jonathan Narváez y Antonio Morgado. Del Toro buscará el bicampeonato en una prueba que celebra su edición 110.

El Gran Piemonte se disputa este 8 de octubre en la región de Piemonte, Italia. La carrera tendrá un recorrido de 185 kilómetros entre Asti y Bra.

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Detalles del recorrido

Isaac del Toro se prepara para un trazado exigente. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Gran Piemonte 2026 se disputa este 8 de octubre con un recorrido de 185 kilómetros entre las localidades italianas de Asti y Bra. La carrera mantiene un perfil ondulado, con caminos sinuosos y cerca de diez subidas que pueden romper el pelotón.

Las elevaciones no son de gran longitud, pero su acumulación exige resistencia y buena colocación durante toda la jornada. Los ciclistas deberán administrar fuerzas desde los primeros ascensos para llegar con opciones a los kilómetros finales.

El trazado favorece a corredores capaces de responder a cambios de ritmo en pendientes cortas y enlazar ataques en terrenos irregulares. Isaac del Toro buscará aprovechar esas condiciones para defender el título que consiguió en la edición anterior.

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El cierre en Bra puede definir la carrera entre un grupo reducido o abrir espacio para una fuga. El UAE Team Emirates contará con Brandon McNulty, Jonathan Narváez, Antonio Morgado, Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy y Luca Giami para respaldar al mexicano.

La carrera está programada para durar aproximadamente cuatro horas y la llegada está estipulada alrededor del mediodía.

Issac del Toro, campeón de la edición 2025

Isaac del Toro vuelve tras ganar la edición 2025. (Eric Bolte-Imagn Images)

Isaac del Toro llega al Gran Piemonte 2026 como campeón defensor. El mexicano ganó la edición de 2025 tras atacar en solitario y completar los 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos.

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El ciclista mexicano cruzó la meta con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi, del Tudor, y 44 sobre el neerlandés Bauke Mollema, del Lidl-Trek. Aquella victoria representa su triunfo número 15 de la temporada y lo coloca entre los ciclistas con más victorias del año.

Ahora, el corredor del UAE Team Emirates buscará defender ese resultado en un recorrido distinto, de 185 kilómetros entre Asti y Bra. La edición 110 presenta cerca de diez ascensos y un cierre con pendientes que pueden definir al ganador.

Cuándo y dónde ver la carrera en vivo desde México

La competencia podrá seguirse en vivo a partir de las 6:45 de la mañana (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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