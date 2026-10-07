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El Cadillac de Checo Pérez ya está en CDMX: cuándo y dónde ver el auto de Fórmula 1

Continuan los preparativos previo al GP de México

La escudería del piloto mexicano exhibió una réplica en Antara. (redes sociales)
La escudería del piloto mexicano exhibió una réplica en Antara. (redes sociales)
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A unas semanas de que la Fórmula 1 vuelva a la capital del país para disputar el Gran Premio de México 2026, la escudería estadounidense comenzó a acercar a los aficionados al proyecto con el que el mexicano afrontará una nueva etapa en la máxima categoría.

La presencia de Cadillac en la Ciudad de México marca además uno de los primeros momentos de contacto directo entre el nuevo equipo de Fórmula 1 y los aficionados mexicanos.

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El proyecto que tendrá a Checo como uno de sus pilotos durante esta nueva era ya puede ser observado de cerca, aunque se trata de una réplica oficial del monoplaza.

¿Cuánto tiempo estará el Cadillac de Checo y dónde se puede ver?

La réplica oficial del monoplaza de Cadillac ya se encuentra en la Ciudad de México y fue presentada en Antara Polanco, como parte de las actividades previas al GP de México 2026.

El vehículo permanecerá en exhibición desde este 7 de octubre y hasta el 17 de octubre, por lo que los aficionados tendrán varios días para acudir a conocerlo.

El monoplaza esta en el centro comercial Antara (redes sociales)
El monoplaza esta en el centro comercial Antara (redes sociales)

La exhibición permite observar de cerca el diseño que identifica al proyecto de Cadillac en Fórmula 1, escudería que hizo su debut en la máxima categoría durante esta temporada.

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El monoplaza destaca por un livery en blanco y negro, acompañado por un patrón degradado inspirado en el característico chevrón de Cadillac.

De acuerdo con la presentación del equipo, este diseño busca transmitir una sensación de velocidad incluso cuando el vehículo permanece detenido.

La exhibición en Antara también tiene un significado particular para General Motors, debido al vínculo que el complejo comercial mantiene con la historia de la compañía en México.

La llegada de la réplica representa así el inicio de una serie de actividades con las que Cadillac busca acercar su proyecto a los aficionados mexicanos antes de la visita de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para quienes quieran conocer el auto antes de la carrera, la exhibición estará disponible hasta el 17 de octubre.

Checo Pérez también tendrá su Show Run durante la semana del GP de México

La exhibición del monoplaza será apenas uno de los eventos relacionados con Cadillac y Checo Pérez que tendrán lugar en la capital mexicana.

Durante la semana del Gran Premio de México 2026, el piloto tapatío tendrá la oportunidad de volver a manejar un monoplaza de Fórmula 1 frente al público mexicano.

Checo Pérez correrá en Paseo de la Reforma rumbo al GP de México
Checo Pérez correrá en Paseo de la Reforma rumbo al GP de México (X / Cadillac Fórmula 1 Team )

El Show Run de Checo Pérez está programado para el miércoles 28 de octubre sobre Paseo de la Reforma, donde Cadillac llevará su proyecto a las calles de la Ciudad de México.

El evento permitirá a los aficionados observar en acción al mexicano antes del inicio de las actividades oficiales del Gran Premio.

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