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David Faitelson arremete contra los jugadores de la Selección Mexicana: defiende a Rafa Márquez tras perder contra Chile

El periodista de TUDN sostuvo que el principal déficit del combinado azteca no está en el cuerpo técnico ni en la experiencia de Rafael Márquez

Para el periodista es importante tomar las críticas de los fans en vez de quejarse de ellos.
David Faitelson cuestionó la calidad de los jugadores de la Selección Mexicana después de la derrota por 2 a 0 ante Chile, disputada el martes pasado en el Estadio Los Angeles Memorial. (Especial)
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David Faitelson cuestionó la calidad de los jugadores de la Selección Mexicana después de la derrota por 2 a 0 ante Chile, disputada el martes pasado en el Estadio Los Angeles Memorial.

El periodista de TUDN sostuvo que el principal déficit del combinado azteca no está en el cuerpo técnico ni en la experiencia de Rafael Márquez, sino en el nivel disponible dentro del plantel.

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Rafael Márquez mostró su frustración tras el 2-0 de Chile.
Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no” (Captura de pantalla: X)

Para Faitelson, la caída contra Chile expuso un problema que trasciende al entrenador: la Selección Mexicana carece de futbolistas con la calidad necesaria para competir. El comunicador descartó que la inexperiencia de Márquez sea la explicación central del resultado.

“El problema no es Rafael Márquez y su inexperiencia. El problema sigue siendo la falta de calidad de nuestros futbolistas”, escribió Faitelson a través de su cuenta de X.

David Faitelson cuestionó la calidad de los jugadores de la Selección Mexicana después de la derrota por 2 a 0 ante Chile (Captura de pantalla)
David Faitelson cuestionó la calidad de los jugadores de la Selección Mexicana después de la derrota por 2 a 0 ante Chile (Captura de pantalla)

México vs Chile: resumen del partido

México perdió 2-0 ante Chile en Los Ángeles, en su último compromiso de la Fecha FIFA. El resultado dejó dudas sobre el inicio del proyecto encabezado por Rafael Márquez, luego de que el equipo no logró cortar su mala racha.

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El Tri tuvo problemas para asentarse en el partido. El conjunto chilero mostró mayor orden colectivo y aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja en el marcador.

En el complemento, México intentó reaccionar con disparos desde fuera del área. Santiago Giménez buscó el arco chileno, pero uno de sus remates salió desviado.

El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA
El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA (X / U.S. Soccer National Team )

Isaías Violante también probó con un disparo que pasó por encima de la portería. La selección mexicana mantuvo la posesión en algunos lapsos, aunque no generó opciones claras para reducir la diferencia.

Maximiliano Gutiérrez anotó el segundo tanto chileno tras escapar por el centro y definir ante el arquero mexicano. Con ese gol, Chile aseguró el triunfo y México cerró la Fecha FIFA sin la victoria que buscaba.

Saldo que dejo la Fecha FIFA a México

Con ese resultado, México cerró la Fecha FIFA sin triunfos. El equipo empató 1-1 ante Colombia y Perú, además de perder 3-0 contra Estados Unidos y 2-0 frente a Chile. Marcó dos goles y recibió siete.

“Empate ante el tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras amistoso con Perú. - créditos: Imago7
“Empate ante el tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras amistoso con Perú. - créditos: Imago7

Márquez reconoció que el funcionamiento estuvo lejos de lo esperado. Tras el partido, señaló que el cuerpo técnico ya pudo observar “quién puede estar y quién no” en futuras convocatorias.

La siguiente prueba será ante Jamaica en noviembre, durante los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El encuentro marcará el inicio de los compromisos oficiales para el nuevo proceso del técnico mexicano.

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