Óscar de la Hoya manda contundente exigencia a Canelo Álvarez: “Esa no es la manera de retirarte”

Óscar de la Hoya cuestionó la recta final de la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez y consideró que el mexicano debe enfrentar a rivales de mayor jerarquía en sus últimas peleas. (Crédito | Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

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Óscar de la Hoya cuestionó la recta final de la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez y consideró que el mexicano debe enfrentar a rivales de mayor jerarquía en sus últimas peleas.

En entrevista con Fight Hub, el Golden Boy sostuvo que los combates de despedida deben realizarse en fechas tradicionales como el 5 de mayo o septiembre, ante aficionados que puedan verlo en vivo.

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Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Durante la misma charla, De la Hoya criticó que la pelea de Álvarez ante Christian Mbilli se celebrara en Riad durante Halloween. Aunque aclaró que no busca descalificar al boxeador francés, afirmó que ese tipo de funciones no corresponde con la manera en que Canelo debe cerrar su trayectoria profesional.

“Pero lo que me decepciona de Canelo es que… en tus últimos tres o cuatro combates tienes que enfrentarte a los mejores, hazlos contra los mejores en el 5 de mayo o en septiembre. Dales a tus aficionados esos momentos para que realmente puedan sentirse orgullosos, estar ahí en vivo, verte y apoyarte. No vayas a pelear a Riad a las tres de la mañana, en Halloween, contra un don nadie, con todo el respeto para Mbilli. Esa no es la manera de retirarte”

Recientemente Álvarez aseguró que le quedan 3 o 4 peleas más como boxeador profesional, aunque señaló que irá combate por combate. Previo a la función con Mbilli, el tapatío de 35 años destacó que se siente muy bien físicamente.

¿Cómo llega Canelo para su pelea contra Mbilli?

Canelo enfrentará a Mbilli después de perder el campeonato indiscutido de peso supermediano ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025. Aquella caída fue la tercera de su trayectoria profesional y le costó los cuatro cinturones de la categoría.

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Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)

Antes de ese duelo, el boxeador jalisciense venció al cubano William Scull y recuperó el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sin embargo, sus actuaciones en ambos compromisos quedaron bajo cuestionamiento y recibieron críticas de aficionados y especialistas.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Una preparación diferente

Álvarez modificó la sede de su preparación para el próximo combate y estableció su campamento en Gandía, España. El mexicano dejó su habitual rutina en San Diego, California, tras aceptar la invitación del campeón de peso pesado Oleksandr Usyk para utilizar sus instalaciones deportivas en la Comunidad Valenciana.

El cambio busca que Saúl Álvarez se adapte de forma gradual al horario de Oriente Medio antes de combatir en Riad, Arabia Saudita. El púgil mexicano se prepara para medirse con el invicto francés Christian Mbilli, por lo que el traslado a Europa apunta a limitar los efectos de la diferencia horaria.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La elección de Gandía altera la planificación habitual del boxeador, acostumbrado a realizar sus campamentos en su gimnasio de San Diego. La estadía en España le permitirá modificar sus descansos y sesiones de trabajo antes de viajar a Arabia Saudita, donde está previsto el duelo ante Mbilli.

Mbilli: un rival invicto

El estilo ofensivo de Christian Mbilli se basa en una presión sostenida, un alto ritmo de combate y la capacidad de recibir golpes sin retroceder, con el objetivo de desgastar a sus rivales. Entre sus victorias figuran las conseguidas frente a Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Nacido en Yaundé, Camerún, el púgil se formó en Francia y estableció su campamento principal en Montreal, Canadá. Mantiene el invicto con 29 triunfos, una pegada potente y una primera racha de nocauts consecutivos.

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Su última presentación terminó en empate dividido contra Lester Martínez, en la cartelera de Canelo vs. Crawford. Las tarjetas de los jueces fueron 97-93, 96-94 y 95-95.