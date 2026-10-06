Óscar ‘Conejo’ Pérez advierte al Tala Rangel no excederse de confianza tras sus errores con la Selección Mexicana

El exarquero nacional calificó las equivocaciones como “accidentes”, pero también pidió mayor prudencia al guardameta mexicano.

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La actuación de Raúl Rangel frente a Estados Unidos dejó al arquero mexicano en el centro de las críticas; sin embargo, Óscar Pérez pidió dimensionar lo ocurrido como parte del aprendizaje y recomendó al guardameta de Chivas ser más prudente cuando juega con los pies.

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, pero uno de los principales focos de atención quedó sobre Raúl “Tala” Rangel. El portero del Guadalajara tuvo una complicada participación en el encuentro disputado el sábado en Phoenix, donde un par de acciones desafortunadas terminaron teniendo consecuencias importantes para el Tricolor.

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Ante este escenario, Óscar “Conejo” Pérez, histórico guardameta de la Selección Mexicana y exarquero nacional durante más de una década, habló sobre lo sucedido en Futbol Picante y compartió una recomendación para Rangel.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Raul Rangel during training REUTERS/Raquel Cunha

El exfutbolista consideró que las equivocaciones del guardameta pueden entenderse como situaciones propias de un partido, aunque también señaló que el exceso de confianza puede convertirse en un riesgo cuando un arquero participa constantemente en la salida del equipo.

“Yo los llamo accidentes, pero al final creo que sí juegan con mucha confianza. Él (Raúl Rangel), como portero, no puede excederse en esa confianza. Hubo partidos, inclusive en el Mundial, en los que, cuando lo iban a presionar, él se dejaba acercar mucho al rival y, obviamente, por ahí una o dos veces casi le tapan el despeje o el pase. Y aquí (contra Estados Unidos) se dejó hacer, se deja acercar mucho a los rivales. Tú, como portero, sabes que al final no hay nadie, está la red, como pasó el sábado”, dijo Óscar Pérez para el programa de ESPN ‘Futbol Picante’.

El estilo de Rafa Márquez también entra en la discusión

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Former player Oscar Perez poses for a picture as he arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de responsabilizar únicamente al futbolista, el “Conejo” puso sobre la mesa otro elemento: las instrucciones que recibe Rangel dentro del esquema de juego de Rafael Márquez.

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El exarquero explicó que la responsabilidad también está relacionada con la manera en que el cuerpo técnico pretende construir las jugadas desde el fondo, particularmente cuando el portero debe asumir riesgos con el balón en los pies.

Rafa Márquez responde al estilo del Piojo Herrera "toca trabajar" (Captura pantalla)

“Hay que ver hasta dónde le piden, hasta dónde, en ese sistema, en esa forma de jugar, el cuerpo técnico quiere que juegue con ese riesgo, que, al final, cuando tú no ejecutas bien, obviamente termina en gol. Creo que sí es una llamada de alerta para que no se confíe, para que no se deje acercar tanto al rival y para que sea más prudente en ese juego entre líneas”, explicó.

Las palabras del histórico guardameta llegan justo cuando existe incertidumbre sobre quién ocupará la portería mexicana frente a Chile. Después de lo sucedido contra Estados Unidos, la continuidad de Rangel bajo los tres postes se convirtió en uno de los temas que más interés genera previo al siguiente compromiso.

Pérez destaca el respaldo de Rafa Márquez

A pesar de los errores cometidos por el arquero de Chivas, Óscar Pérez también destacó la importancia de que el entrenador mexicano mantenga la confianza en su jugador.

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Para el exguardameta, recibir el respaldo del director técnico después de una actuación complicada puede resultar fundamental para que un futbolista recupere seguridad y pueda responder dentro del terreno de juego.

México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez (X / Selección Nacional )

“Acá me queda claro que, estando en selección, sabes que no puedes regalar nada, sabes que todo el mundo te está viendo y, lamentablemente, tuvo dos accidentes. Es parte del show y parte del aprendizaje, sin duda. Hoy veo que Rafa dice que le va a dar la confianza, que entiende la situación. Eso es lo que a uno le permite recuperarse de este tipo de escenarios: el sentirse respaldado y ver que, a pesar de que te equivocas, el técnico sigue creyendo en ti”, sentenció.

Ahora, Rangel tendrá la oportunidad de responder en la cancha si Rafael Márquez decide mantenerlo como titular. El partido contra Chile será una nueva prueba para el arquero y también para el proyecto que apenas comienza bajo las órdenes del “Káiser”.