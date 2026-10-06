México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

El tricolor se prepara para la primera gran prueba en el proceso de Rafa Márquez cuando en noviembre se disputen el pase al Final Four. (REUTERS/Aris Martinez)

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La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, instancia en la que se medirá contra Jamaica a una eliminatoria de ida y vuelta, donde el tricolor se disputará el boleto al Final Four.

Esta será la primera prueba para Rafa Márquez al mando del tricolor, donde el objetivo es quedar campeón tal y como lo hizo Javier Aguirre en su proceso hacia el Mundial 2026.

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Para la eliminatoria contra Jamaica, el partido de ida está programado para disputarse se disputará en Kingston, , y la vuelta se desarrollará en el BBVA de Monterrey, Nuevo León, en la fecha FIFA de noviembre, en lo que será la primera competencia oficial de la era de Rafael Márquez.

Cómo llega Jamaica al enfrentamiento contra México

Jamaica se prepara para enfrentar a la Selección Mexicana. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La Selección de Jamaica clasificó a los cuartos de final como segundo lugar del Grupo B, luego de sumar siete puntos en la fase de grupos tras conseguir dos victorias ante Guatemala y El Salvador. Frente a Honduras, registraron un empate y una derrota.

Ahora, el conjunto caribeño busca dar la sorpresa ante el Tricolor y comenzar con un resultado relevante su proceso rumbo al Mundial de 2030.

Jamaica llega con la intención de hacer historia, después de quedar cerca de conseguir su primer boleto a una Copa del Mundo desde Francia 1998. El equipo cayó en el repechaje disputado en Guadalajara y se quedó sin la oportunidad de volver a la máxima competencia internacional.

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El resto de los cruces en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Estos serán los cruces de cuartos de final en la CONCACAF Nations League. (Alex Gallardo-Imagn Images)

A continuación, te presentamos cómo quedaron el resto de los cruces de cuartos de final en la CONCACAF Nations League:

México vs Jamaica

Estados Unidos vs Haití

Canadá vs Guatemala

Panamá vs Curazao

Los ganadores de las cuatro series de cuartos de final avanzarán al Final Four, programado para marzo de 2027.

En esa instancia se disputarán las dos semifinales entre los equipos clasificados. Los vencedores obtendrán su lugar en la final, mientras que los perdedores se enfrentarán en el partido por el tercer lugar.

El Final Four definirá al campeón del torneo y ordenará las posiciones entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Cómo ha sido el comienzo de la era Rafa Márquez

La Selección Mexicana aún no sabe lo que es ganar con Rafa Márquez en el banquillo. (X / Selección Nacional )

El inicio de la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana no ha dejado los resultados esperados. El Tricolor aún no consigue una victoria luego de tres partidos amistosos, con un balance de dos empates y una derrota.

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Su primer compromiso fue ante Colombia, uno de los rivales de mayor jerarquía en Conmebol. México utilizó a varios de sus jugadores habituales y empató 1-1 en un encuentro que dejó sensaciones favorables, en especial por algunos pasajes de buen funcionamiento colectivo.

Después, el Tricolor enfrentó a Perú en un partido que, en el papel, parecía más accesible. La selección sudamericana no clasifica a una Copa del Mundo desde Rusia 2018, por lo que Márquez realizó varios cambios en la alineación y dio minutos a futbolistas que habitualmente inician desde la banca.

México volvió a empatar, aunque esta vez no logró imponer condiciones ni reflejar una superioridad clara durante el encuentro.

El golpe más fuerte llegó ante Estados Unidos. El cuerpo técnico combinó titulares y suplentes, pero los errores defensivos marcaron el desarrollo del partido. Dos fallas del Tala Rangel y otra de Álvaro Fidalgo derivaron en los tres goles del rival, que se impuso 3-0.

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Tras ese resultado, México busca recuperarse en su siguiente compromiso ante Chile, duelo que representa una oportunidad para que Rafael Márquez consiga su primera victoria como técnico de la Selección Mexicana y el equipo recupere confianza antes de lo que será el compromiso oficial de noviembre ante Jamaica.