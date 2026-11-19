Una religiosa con hábito negro y aureola dorada sostiene una vara de azucenas blancas mientras lee un libro con textos en latín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Santa Matilde de Hackeborn fue una mística, maestra y monja benedictina alemana del siglo XIII, recordada por sus visiones religiosas, su devoción al Sagrado Corazón y su labor como directora del coro en el monasterio de Helfta.

La tradición católica la invoca sobre todo contra la ceguera y por las personas con enfermedades o dificultades de la vista.

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Matilde nació hacia 1241 en una familia noble de Sajonia, en el territorio de la actual Alemania. Su hermana mayor, Gertrudis de Hackeborn, ingresó a la vida monástica y más tarde dirigió el monasterio de Helfta.

Cuando Matilde tenía alrededor de siete años visitó a su hermana en el convento y pidió permanecer ahí para estudiar.

Con el tiempo tomó los votos religiosos y se trasladó con la comunidad a Helfta. El monasterio se convirtió en un centro de estudio, oración, música y producción de manuscritos.

Matilde tuvo una formación religiosa e intelectual poco común para las mujeres de su tiempo. Aprendió latín, participó en la enseñanza y estuvo a cargo de la formación de alumnas y novicias.

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Santa Matilde de Hackeborn porta un báculo y un libro en el interior de una iglesia gótica rodeada por representaciones de ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matilde dirige el canto y forma a santa Gertrudis la Grande

La monja destacó por su voz y por su conocimiento de la liturgia. Fue nombrada directora del coro, una tarea central en la vida benedictina, pues organizaba los cantos de las celebraciones y enseñaba a las religiosas a rezar mediante la música.

Por esa habilidad fue conocida como el “ruiseñor de Helfta”. La tradición relata que Matilde consideraba el canto una forma de alabanza y que, incluso durante sus enfermedades, procuraba mantener la oración de la comunidad.

Entre las niñas puestas bajo su cuidado estuvo santa Gertrudis la Grande, otra de las figuras místicas más conocidas de Helfta. Gertrudis llegó al convento cuando era pequeña y recibió la enseñanza de Matilde. Esa relación hizo que la obra espiritual de ambas quedara vinculada dentro de la tradición católica.

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Durante sus últimos años, Matilde compartió con otras religiosas experiencias de oración y visiones que, según los relatos conventuales, recibió a lo largo de su vida. Dos monjas registraron esas enseñanzas y revelaciones en el libro Liber specialis gratiae, conocido en español como Libro de la gracia especial.

La obra reúne meditaciones sobre Cristo, la Virgen María, los santos, la liturgia y la vida después de la muerte. También presenta una devoción intensa al corazón de Jesús, varias generaciones antes de que esa advocación adquiriera una expansión mayor en la Iglesia católica.

Una pintura religiosa retrata a una mujer con hábito negro y resplandor que sostiene un corazón con el monograma de Cristo frente a un altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su reconocimiento como santa surge de la devoción antigua

Matilde murió en Helfta el 19 de noviembre de 1298. A diferencia de las canonizaciones modernas, su reconocimiento no se desarrolla mediante un proceso público con expedientes, milagros examinados por congregaciones vaticanas y una ceremonia papal documentada.

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En la Edad Media, varias figuras religiosas fueron reconocidas como santas por la veneración constante de las comunidades, la difusión de sus escritos y la autorización de su culto en determinados lugares. A este tipo de reconocimiento se le conoce como culto antiguo o canonización previa a los procedimientos actuales de la Santa Sede.

La fama de santidad de Matilde se extendió después de su muerte gracias a la circulación de Libro de la gracia especial. Su figura permaneció en calendarios y devocionarios religiosos, en especial dentro de comunidades benedictinas y cistercienses.

Su fiesta se conmemora el 19 de noviembre en diversas tradiciones católicas.

No debe confundirse con Matilde de Magdeburgo, otra mística medieval que también vivió en Helfta durante parte de su vida, ni con santa Gertrudis la Grande, quien fue alumna de Matilde de Hackeborn.

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La tradición la invoca contra la ceguera

La causa principal atribuida a santa Matilde de Hackeborn es la protección contra la ceguera y los padecimientos de la vista.

Algunas representaciones religiosas la muestran junto a una mujer ciega que recupera la visión. Ese episodio dio origen a su relación devocional con quienes enfrentan pérdida visual o enfermedades oculares.

Los fieles pueden pedir su intercesión por personas ciegas, por pacientes que esperan una operación de ojos, por quienes atraviesan tratamientos oftalmológicos o por familiares que acompañan a alguien con deterioro de la visión.

También se le puede invocar en oraciones por quienes buscan consuelo durante una enfermedad, por estudiantes de música sacra, integrantes de coros y personas que desean fortalecer su vida de oración.

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Estas causas se relacionan con su vida como maestra, cantora y consejera espiritual, aunque su patronazgo más difundido es el de la vista.

Santa Matilde de Hackeborn (FB: Abri Tu Corazon a La Gracia De Dios)

Oración para pedir a Santa Matilde de Hackeborn

“Santa Matilde de Hackeborn, mujer de oración y alabanza, tú que serviste a Dios con tu voz, tu enseñanza y tu fe, intercede por mí ante el Señor.

Acompaña a quienes padecen enfermedades de la vista, a las personas ciegas y a quienes esperan recuperar la salud de sus ojos. Dales fortaleza en el tratamiento, consuelo en la incertidumbre y esperanza en los días de dolor.

Enséñame a reconocer la presencia de Dios en mi vida, a orar con confianza y a mantener la fe en las dificultades. Pide por esta intención que hoy pongo en tus manos: [decir la petición personal].

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Santa Matilde de Hackeborn, ayúdame a vivir con humildad, paciencia y caridad. Amén."