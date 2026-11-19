Un fotomontaje presenta a integrantes de las agrupaciones The Offspring, Blur y Chvrches programadas para el festival Corona Capital. (Instagram)

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El Corona Capital 2026 (CC2026) ya tiene todo listo para tres jornadas de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, quienes no puedan asistir al festival también tendrán la oportunidad de seguir parte de sus presentaciones desde casa, luego de que los organizadores confirmaran que habrá transmisión oficial en vivo durante el fin de semana.

El festival se celebrará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y reunirá a 68 artistas internacionales, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes entre los principales atractivos de cada jornada.

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¿Dónde ver la transmisión en vivo del Corona Capital 2026?

La confirmación del livestream abre una alternativa para los seguidores que no consiguieron boletos o que prefieren disfrutar de algunos conciertos a distancia. Estas son las plataformas donde podrá seguirse el evento y los horarios de las bandas contempladas en el cartel.

La transmisión oficial del Corona Capital 2026 estará disponible a través de los canales digitales del festival en YouTube y Facebook Live. Ambas plataformas permitirán seguir desde casa parte de las actividades programadas para el 20, 21 y 22 de noviembre.

Aunque los organizadores ya confirmaron que habrá livestream, todavía no han publicado la programación específica de los conciertos que se transmitirán.

Tampoco han informado a qué hora comenzarán las emisiones ni si habrá señales simultáneas para los distintos escenarios.

Por ahora, no está confirmado que todas las bandas del cartel aparezcan en la transmisión, por lo que será necesario esperar los detalles oficiales para conocer qué presentaciones podrán verse a distancia.

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Gorillaz, uno de los actos más esperados del primer día del festival. REUTERS/Aude Guerrucci

Horarios del Corona Capital 2026: ¿qué bandas tocarán cada día?

Mientras se dan a conocer los detalles del streaming, el programa del festival permite identificar los conciertos más esperados de cada jornada. Estos son los horarios anunciados para los escenarios Corona y Doritos.

Viernes 20 de noviembre: Gorillaz encabeza el primer día

ESCENARIO CORONA

15:20 – 16:00 | Hot Milk

16:40 – 17:20 | Sofia Isella

18:10 – 19:00 | CHVRCHES

20:25 – 21:30 | Yung Lean

23:00 – 01:00 | Gorillaz

ESCENARIO DORITOS

16:00 – 16:40 | Friko

17:20 – 18:10 | Chezile

19:00 – 20:10 | The Kooks

21:30 – 23:00 | Mumford & Sons

Sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots toma el escenario principal

ESCENARIO CORONA

15:20 – 16:00 | Quarters

16:40 – 17:20 | Sawyer Hill

18:10 – 19:00 | Balu Brigada

20:10 – 21:30 | Pierce The Veil

23:00 – 01:00 | Twenty One Pilots

ESCENARIO DORITOS

16:00 – 16:40 | We Are Scientists

17:20 – 18:10 | Dope Lemon

19:00 – 20:10 | Mother Mother

21:30 – 23:00 | The Offspring

Domingo 22 de noviembre: The Strokes cerrará el festival

ESCENARIO CORONA

15:20 – 16:00 | Ratboys

16:40 – 17:20 | Good Kid

18:10 – 19:00 | The Black Crowes

20:20 – 21:20 | Lola Young

23:00 – 01:00 | The Strokes

ESCENARIO DORITOS

16:00 – 16:40 | Bad Suns

17:20 – 18:10 | Manic Street Preachers

19:00 – 20:10 | BUNT. (In The Round)

21:30 – 22:45 | The xx

Horarios completos:

El cronograma del festival Corona Capital en México detalla la distribución por escenarios y horarios de los artistas programados para el viernes 20. (Instagram: Corona Capital)

El programa del festival Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez detalla los horarios y escenarios de los grupos musicales previstos para el sábado. (Instagram: Corona Capital)

El cronograma del festival Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez detalla los horarios y escenarios para el domingo 22 de noviembre. (Instagram: Corona Capital)

Corona Capital 2026 dejará una derrama de más de 758 millones de pesos

La relevancia del festival también se reflejará en la actividad económica de la capital. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la edición 2026 generará una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos, un incremento de 3.8% respecto al año anterior.

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El organismo calcula una asistencia de 255 mil personas durante las tres jornadas, cifra que igualaría el récord de convocatoria registrado en 2022. Además, estima que la ocupación hotelera alcanzará entre 76.2% y 86.4% durante el fin de semana.

Con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes al frente del cartel, el Corona Capital 2026 no solo concentrará la atención de miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez: también llevará sus conciertos a las pantallas mediante YouTube y Facebook Live.