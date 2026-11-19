El Corona Capital 2026 (CC2026) ya tiene todo listo para tres jornadas de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, quienes no puedan asistir al festival también tendrán la oportunidad de seguir parte de sus presentaciones desde casa, luego de que los organizadores confirmaran que habrá transmisión oficial en vivo durante el fin de semana.
El festival se celebrará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y reunirá a 68 artistas internacionales, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes entre los principales atractivos de cada jornada.
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¿Dónde ver la transmisión en vivo del Corona Capital 2026?
La confirmación del livestream abre una alternativa para los seguidores que no consiguieron boletos o que prefieren disfrutar de algunos conciertos a distancia. Estas son las plataformas donde podrá seguirse el evento y los horarios de las bandas contempladas en el cartel.
La transmisión oficial del Corona Capital 2026 estará disponible a través de los canales digitales del festival en YouTube y Facebook Live. Ambas plataformas permitirán seguir desde casa parte de las actividades programadas para el 20, 21 y 22 de noviembre.
Aunque los organizadores ya confirmaron que habrá livestream, todavía no han publicado la programación específica de los conciertos que se transmitirán.
Tampoco han informado a qué hora comenzarán las emisiones ni si habrá señales simultáneas para los distintos escenarios.
Por ahora, no está confirmado que todas las bandas del cartel aparezcan en la transmisión, por lo que será necesario esperar los detalles oficiales para conocer qué presentaciones podrán verse a distancia.
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Horarios del Corona Capital 2026: ¿qué bandas tocarán cada día?
Mientras se dan a conocer los detalles del streaming, el programa del festival permite identificar los conciertos más esperados de cada jornada. Estos son los horarios anunciados para los escenarios Corona y Doritos.
Viernes 20 de noviembre: Gorillaz encabeza el primer día
ESCENARIO CORONA
- 15:20 – 16:00 | Hot Milk
- 16:40 – 17:20 | Sofia Isella
- 18:10 – 19:00 | CHVRCHES
- 20:25 – 21:30 | Yung Lean
- 23:00 – 01:00 | Gorillaz
ESCENARIO DORITOS
- 16:00 – 16:40 | Friko
- 17:20 – 18:10 | Chezile
- 19:00 – 20:10 | The Kooks
- 21:30 – 23:00 | Mumford & Sons
Sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots toma el escenario principal
ESCENARIO CORONA
- 15:20 – 16:00 | Quarters
- 16:40 – 17:20 | Sawyer Hill
- 18:10 – 19:00 | Balu Brigada
- 20:10 – 21:30 | Pierce The Veil
- 23:00 – 01:00 | Twenty One Pilots
ESCENARIO DORITOS
- 16:00 – 16:40 | We Are Scientists
- 17:20 – 18:10 | Dope Lemon
- 19:00 – 20:10 | Mother Mother
- 21:30 – 23:00 | The Offspring
Domingo 22 de noviembre: The Strokes cerrará el festival
ESCENARIO CORONA
- 15:20 – 16:00 | Ratboys
- 16:40 – 17:20 | Good Kid
- 18:10 – 19:00 | The Black Crowes
- 20:20 – 21:20 | Lola Young
- 23:00 – 01:00 | The Strokes
ESCENARIO DORITOS
- 16:00 – 16:40 | Bad Suns
- 17:20 – 18:10 | Manic Street Preachers
- 19:00 – 20:10 | BUNT. (In The Round)
- 21:30 – 22:45 | The xx
Horarios completos:
Corona Capital 2026 dejará una derrama de más de 758 millones de pesos
La relevancia del festival también se reflejará en la actividad económica de la capital. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la edición 2026 generará una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos, un incremento de 3.8% respecto al año anterior.
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El organismo calcula una asistencia de 255 mil personas durante las tres jornadas, cifra que igualaría el récord de convocatoria registrado en 2022. Además, estima que la ocupación hotelera alcanzará entre 76.2% y 86.4% durante el fin de semana.
Con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes al frente del cartel, el Corona Capital 2026 no solo concentrará la atención de miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez: también llevará sus conciertos a las pantallas mediante YouTube y Facebook Live.
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