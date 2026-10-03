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Obed Vargas revela el sacrificio que todo mexicano debe hacer para llegar al futbol europeo

El mediocampista mexicano contó cómo afrontó el reto de salir de la MLS y llegar al futbol europeo

(X/ @Atleti)
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Dar el salto al futbol europeo es una de las aspiraciones que tienen muchos jugadores mexicanos, pero para Obed Vargas hay un elemento que puede marcar la diferencia cuando aparece la oportunidad: la convicción.

El mediocampista, quien se formó y debutó con el Seattle Sounders antes de llegar al Atlético de Madrid en febrero de 2026, habló sobre lo que representa buscar una oportunidad fuera de México y las condiciones que, desde su experiencia, pueden ayudar a un futbolista a dar ese paso.

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En la previa del partido entre México y Estados Unidos, Vargas fue cuestionado sobre los factores que pueden facilitar o dificultar la llegada de futbolistas mexicanos a Europa. El jugador reconoció que existen aspectos relacionados con directivas y representantes que escapan de las manos de los futbolistas, pero destacó la importancia de tener claro el objetivo.

Obed Vargas revela qué hizo para llegar a Europa

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Para el mediocampista de 21 años, la decisión de buscar una oportunidad en el futbol europeo estuvo presente desde que era niño. Cuando finalmente apareció la posibilidad de dar el salto, aseguró que no dudó en asumir el reto.

No te sé decir una respuesta concreta. Quería ir a Europa. Yo lo tenía desde muy chico, desde muy niño. Cuando llegó la oportunidad, no pensarlo dos veces, no arrugarme ante las circunstancias que iba a enfrentar”, confesó Obed para TUDN.

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Vargas explicó que tenía claro que el cambio implicaría dificultades, pero decidió asumirlas como parte del proceso necesario para cumplir sus objetivos.

Yo sabía que iba a ser complicado, pero dije: ‘Vamos hacia adelante’. Al final son sacrificios que un jugador tiene que tomar para cumplir los sueños que tenga”, reconoció.

Obed Vargas habla de la MLS como plataforma para llegar a Europa

( REUTERS/Raquel Cunha)
( REUTERS/Raquel Cunha)

El futbolista también se refirió al papel que puede desempeñar la liga en la que un jugador comienza su carrera. Desde su perspectiva, la MLS ha ganado terreno como una plataforma para que jóvenes futbolistas puedan proyectarse hacia Europa.

La experiencia de Vargas es un ejemplo de ese recorrido. Después de debutar con el Seattle Sounders en 2021 y disputar 158 partidos oficiales, el mediocampista dio el salto directamente a LaLiga para incorporarse al Atlético de Madrid.

Para el mexicano, detrás de ese proceso también estuvo el objetivo de aprovechar la oportunidad y representar a su país en el futbol europeo.

Para mí fue eso, la convicción de querer hacer las cosas bien en Europa y poner el nombre de México en alto”, añadió.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Estados Unidos?

El Clásico de Concacaf se disputará este sábado 3 de octubre como parte de la Fecha FIFA. Estados Unidos recibirá a México en un partido que comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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