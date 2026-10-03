Gerardo Ortiz defiende a Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras críticas por los hombres que se le acercan

El cantante de regional mexicano fue visto con la ex pareja de Joaquín, El Chapo Guzmán en un concierto de mediados de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gerardo Ortiz respalda que Emma Coronel pueda relacionarse con quien decida y sostiene que tiene derecho a “ser feliz” y hacer su vida, luego de los comentarios surgidos en redes sociales por sus apariciones junto a hombres del medio artístico y creadores de contenido.

El cantante fue cuestionado sobre las reacciones que ha generado Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de convivir públicamente con figuras como Roberto Tapia y el influencer hondureño Davis Flow. Ortiz evitó emitir juicios sobre su vida personal, aunque señaló que la respeta.

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“Bueno, no sé si cuente mucho mi opinión. Sé que es una mujer joven y la respeto mucho, la verdad”, dijo el intérprete durante un encuentro con la prensa.

El cantante agregó que cada persona debe tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones. “Creo que todos en el mundo tenemos una oportunidad de estar, de ser felices y de hacer nuestra vida”, expresó Gerardo Ortiz.

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer David Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Las palabras del cantante llegan días después de que Emma Coronel recibió un ramo de rosas rojas de parte de Davis Flow, con quien ha compartido transmisiones en vivo y videos en redes sociales.

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Lo que dijo Gerardo Ortiz en encuentro con la prensa sobre Emma Coronel

Ortiz coincidió con Emma Coronel en una fiesta organizada para celebrar un logro de su amigo conocido como Lonche. El artista aseguró que disfrutó el encuentro y destacó la presencia de varios músicos durante la reunión.

“Estuvo muy divertida, la neta la pasamos muy bien y contentos por los amigos”, respondió el cantante al ser cuestionado sobre la celebración.

Al hablar sobre Coronel, el intérprete de regional mexicano explicó que ambos estuvieron entre los invitados de la noche. “Logramos coincidir ahí con muchos amigos de la música también. Ahí estuvo Emma también y pues nada, contento de poder estar en este tipo de celebraciones”.

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Los cantantes Gerardo Ortiz y Roberto Tapia posan junto al streamer Lonche de Huevito durante una reunión. (Instagram: Roberto Tapia)

Ortiz también felicitó al anfitrión de la fiesta. “Felicidades a mi compa Lonche por ese logro”, señaló.

Durante la conversación con reporteros, le mencionaron un video que se viralizó en redes sociales, en el que Emma Coronel aparece bailando con el cantante Roberto Tapia. Gerardo Ortiz no se refirió a especulaciones sobre el momento y centró su respuesta en el ambiente de la reunión.

“Te diste cuenta cómo la pasamos. Cantamos, ahí estuvo mi amigo Chuy Lizárraga también con su buena música y nos tocó cantar con él”, comentó.

La pregunta que recibió Ortiz abordó las opiniones de usuarios que han advertido sobre posibles represalias contra hombres que se acerquen sentimentalmente a Coronel debido a su vínculo con Joaquín Guzmán Loera. El cantante no abonó a esas versiones ni habló de amenazas.

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Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, baila muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, según videos difundidos en redes sociales el pasado 26 de septiembre. Las imágenes generan especulación sobre un posible romance entre ambos. (Instagram/@nelssiecarrillo)

En cambio, sostuvo que la modelo y creadora de contenido tiene derecho a vivir su vida personal sin que su pasado o los vínculos de su esposo definan sus decisiones. “La respeto mucho”, reiteró Ortiz frente a los medios.

Gerardo Ortiz ya había negado invitar a Emma Coronel a un concierto

La convivencia entre Ortiz y Coronel ya había provocado comentarios en julio, cuando ella apareció en el escenario del Bélico Fest realizado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Tras el evento, usuarios de redes sociales plantearon que la esposa de “El Chapo” habría asistido como invitada del cantante. Ortiz negó esa versión y aseguró que no existió una invitación de su parte.

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“No fue invitada mía, ella estuvo en el evento. Coincidimos por ahí, pero no fue mi invitada”, declaró Ortiz.

El intérprete dijo entonces que permaneció en su camerino con sus invitados y que solo saludó a Coronel durante el festival. También rechazó haber compartido un espacio privado con ella o mantener una amistad y relación profesional.

Las rosas rojas que recibió Emma Coronel de Davis Flow

La respuesta de Gerardo Ortiz ocurre después de que Davis Flow visitó el domicilio de Emma Coronel y le entregó un arreglo de rosas rojas. El momento fue difundido en TikTok y generó reacciones entre usuarios de redes sociales.

Emma Coronel y Davis Flow

El influencer hondureño Davis Obed Silva Antúnez explicó que el obsequio era una muestra de aprecio por la amistad que ha formado con Coronel tras coincidir en transmisiones en vivo. “Usted se merece muchas más. Muy buena persona, muy buena amiga”, dijo en un video.

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Coronel reaccionó sorprendida por el tamaño del arreglo y preguntó: “¿Por qué está tan grande?”. También señaló que el regalo no era necesario.

Coronel vive en California, Estados Unidos, bajo libertad condicional después de salir de prisión el 13 de septiembre de 2023. La esposa de Guzmán Loera se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.