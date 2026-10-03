“Lady Me Acabo de Maquillar”: joven se niega a usar casco en viaje en moto para no arruinarse el maquillaje

El conductor de Uber Moto se negó a llevar a la pasajera si no utilizaba protección y explicó por qué decidió cancelar el servicio.

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Una pasajera de Uber Moto se convirtió en protagonista de una discusión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales después de negarse a utilizar el casco de seguridad durante su traslado, argumentando que acababa de maquillarse y que el accesorio podía afectar su apariencia.

El momento fue registrado por el creador de contenido conocido como Willis en Moto, quien compartió el encuentro a través de TikTok. En las imágenes se observa al motociclista acercarse a una pasajera identificada como Maya para recogerla, pero antes de iniciar el recorrido le solicita que cumpla con una de las medidas básicas de seguridad para viajar en motocicleta: colocarse el casco.

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La respuesta de la joven tomó por sorpresa al conductor, pues aseguró que ella también había manejado motocicletas anteriormente y que no acostumbraba utilizar protección en la cabeza.

(TikTok / @wilisenmoto)

“No creo. Yo también he manejado moto hace mucho tiempo y no me pongo el casco, por eso precisamente estoy agarrando Uber porque no quiero y me acabo de maquillar”, respondió Maya.

La pasajera explicó así que una de las razones por las que había solicitado el servicio era precisamente para evitar conducir, aunque dejó claro que tampoco quería colocarse el casco debido a que acababa de arreglarse el rostro.

El conductor decidió cancelar el viaje

Ante la negativa de la pasajera, el motociclista optó por no comenzar el traslado. Para el conductor, permitir que una persona viajara sin casco también podía representar consecuencias para él en caso de que ocurriera algún incidente durante el recorrido.

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La situación derivó en un intercambio de palabras entre ambos. La joven incluso cuestionó al conductor por solicitarle el uso del equipo de protección.

(TikTok / @wilisenmoto)

“Eres la primera persona que me diga que me ponga el casco”, arremetió la joven.

El motociclista respondió que no se trataba de una exigencia personal, sino de una medida que debía cumplirse antes de iniciar el recorrido.

“Sí, es que sí es necesario”, señaló.

Ante la insistencia de la pasajera, el conductor aclaró nuevamente su postura: “yo no te negué el servicio. Solamente te dije, puse que tienes que usar el casco”.

Finalmente, el viaje no se realizó y el video terminó convirtiéndose en contenido viral en TikTok, donde usuarios comenzaron a debatir sobre la decisión de la pasajera y la postura del motociclista.

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“Me acabo de maquillar”, la frase que provocó críticas

(TikTok / @wilisenmoto)

Uno de los elementos que más llamó la atención de quienes observaron el video fue precisamente el argumento relacionado con el maquillaje. La joven manifestó que acababa de maquillarse y que esa era una de las razones por las que no quería colocarse el casco.

La situación provocó que algunos usuarios bautizaran a la pasajera como “Lady Me Acabo de Maquillar”, haciendo referencia a la explicación que dio durante el intercambio con el conductor.

Después de publicar las imágenes, Willis en Moto aprovechó para insistir entre sus seguidores en la importancia de utilizar protección incluso cuando se trate de recorridos cortos.

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“Sabe que un accidente no nada más se da en distancias largas. Pero, pero háganlas entender. Ya saben, yo no subo a nadie si no se ponen los cascos”, fue el mensaje del creador de contenido a sus seguidores tras su video viral.

Usuarios respaldan al motociclista

La publicación generó numerosas reacciones y abrió una discusión sobre la responsabilidad de pasajeros y conductores cuando se utiliza una motocicleta como medio de transporte.

Algunos internautas respaldaron la decisión del conductor de no realizar el traslado si la pasajera no aceptaba utilizar el casco.

Entre los comentarios publicados aparecen mensajes como: “yo no te negué el servicio. Solamente te dije, puse que tienes que usar el casco”; “JAJAJAJAJA y todavía le cobraste el tiempo jjajaja BUENÍSIMA!! esa gente no entiende que el casco es OBLIGATORIO”; “Bien echo amigo , cualquier accidente y lo que pase es tu responsabilidad y sin casco el seguro se lava las manos facil , es obligacion tanto por accidentes y multas”, y “Bien hecho amigo! Que la imprudencia de otr@s afecte a sus familias, no a la suya”.

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El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión frecuente entre motociclistas y pasajeros: aunque un recorrido sea breve y el destino esté cerca, una caída o un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Para quienes conducen este tipo de vehículos, utilizar equipo de protección forma parte de las medidas básicas para reducir los riesgos durante un traslado.