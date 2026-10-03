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UFC 332, EN VIVO: dónde ver en México a Imanol Rodríguez vs Alden Coria y a qué hora

La función tendrá presencia mexicana con Imanol Rodríguez, quien buscará imponerse en la división de peso mosca

(Alexander Ortiz / Infobae México)
(Alexander Ortiz / Infobae México)
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La máxima organización de artes marciales mixtas tendrá una nueva función numerada este sábado 3 de octubre con la UFC 332: Silva vs Wang, evento que se llevará a cabo en Salt Lake City, Utah, con una pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenil como combate estelar.

Natalia Silva y Wang Cong se enfrentarán por el cinturón de las 125 libras después de que Valentina Shevchenko dejara vacante el título debido a una lesión. Silva llega al combate como la contendiente número uno de la división, mientras que Wang disputará por primera vez una pelea de campeonato dentro de la empresa.

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La función también tendrá presencia mexicana con Imanol Rodríguez, quien enfrentará al estadounidense Alden Coria en la división de peso mosca. El combate forma parte de las preliminares y será uno de los primeros atractivos para los aficionados mexicanos.

¿Cuándo y dónde será UFC 332?

(Eric Bolte-Imagn Images=)
(Eric Bolte-Imagn Images=)

UFC 332 se realizará este sábado 3 de octubre de 2026 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

La cartelera tendrá actividad desde las primeras preliminares y continuará con las preliminares antes de llegar a la función estelar. La cartelera principal está programada para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La función contempla 15 combates entre las primeras preliminares, las preliminares y la cartelera estelar, aunque la programación podría sufrir modificaciones de última hora.

En México, los aficionados podrán seguir la función en español a través de Paramount+, plataforma encargada de transmitir el evento.

UFC 332: cartelera completa

(Mark J. Rebilas-Imagn Images)
(Mark J. Rebilas-Imagn Images)

La función contará con cinco combates en la cartelera estelar, cuatro en las preliminares y cinco en las primeras preliminares.

Cartelera estelar

  • Natalia Silva vs. Wang Cong — Campeonato de peso mosca femenil
  • Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott — Peso gallo
  • King Green vs. Esteban Ribovics — Peso ligero
  • Roberto Soldić vs. Khaos Williams — Peso welter
  • Ateba Gautier vs. Roman Kopylov — Peso medio

Preliminares

  • Imanol Rodríguez vs. Alden Coria — Peso mosca
  • Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev — Peso medio
  • Marcus McGhee vs. Anthony Romero
  • Anthony Wint vs. Lucas Armand — Peso completo

Primeras preliminares

  • Johnny Walker vs. Mick Parkin — Peso completo
  • Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead — Peso welter
  • Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez — Peso ligero
  • Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev — Peso medio
  • Court McGee vs. Eric Nolan — Peso welter

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