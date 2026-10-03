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Monterrey vs Toluca: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el partido amistoso entre Rayados y Diablos

Debido al parón de actividades por los encuentros de la Selección Mexicana, los equipos de la Liga MX se mantienen en ritmo

Los equipos de la Liga MX se encuentran en medio de un paro de actividades debido a la Fecha FIFA.
Los equipos de la Liga MX se encuentran en medio de un paro de actividades debido a la Fecha FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El parón internacional por la Fecha FIFA abre una ventana de oportunidad indispensable para los clubes de la Liga MX que buscan afinar sus maquinarias de cara al cierre de la fase regular. Dos de las instituciones con mayor presupuesto, tradición e historial reciente de competencia en el balompié mexicano, los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, trasladan su rivalidad a territorio estadounidense para enfrentarse en un atractivo choque de preparación.

Este compromiso servirá para mantener el ritmo competitivo de ambos planteles y probar variantes estratégicas durante el receso de la competencia oficial.

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Los Rayados llegan al encuentro con algunas dudas dentro del esquema de Matías Almeyda. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los Rayados llegan al encuentro con algunas dudas dentro del esquema de Matías Almeyda. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A qué hora y dónde ver en vivo el partido

El escenario elegido para albergar este encuentro entre regiomontanos y mexiquenses es la ciudad de Houston, Texas, una plaza caracterizada por una vasta comunidad de aficionados mexicanos. Las acciones tendrán lugar sobre la grama del Shell Energy Stadium, un inmueble que acostumbra registrar excelentes entradas cuando escuadras de la Liga MX realizan giras de preparación en el estado tejano.

Para la afición en territorio nacional, los detalles de logística y transmisión quedan configurados de la siguiente manera:

  • Fecha del encuentro: 3 de octubre
  • Horario confirmado: 17:30 horas (Tiempo del Centro de México y Monterrey), equivalente a las 18:30 horas locales en Houston, Texas.
  • Sede: Shell Energy Stadium, Houston, Texas.
  • Transmisión en vivo: La señal del encuentro estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Para los dos cuerpos técnicos, el choque en la Unión Americana va más allá de un simple compromiso exhibición. Al no haber unidades en juego para la clasificación general, el choque funcionará como un laboratorio táctico ideal donde Matías Almeyda y Antonio Mohamed podrán dar minutos de juego a futbolistas que han sumado poca actividad en el torneo local, además de evaluar el desempeño de elementos juveniles de las fuerzas básicas.

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Los Diablos siguen con una buena racha en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los Diablos siguen con una buena racha en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los jugadores que se fueron a selección

Las convocatorias para la Fecha FIFA obligan a ambos conjuntos a presentar alineaciones alternativas y reestructurar sus líneas habituales. Las ausencias de futbolistas clave abren la puerta para que nuevos nombres asuman el protagonismo en el terreno de juego.

En el equipo de la Sultana del Norte destaca el regreso a la actividad del mediocampista argentino Lucas Ocampos, quien realizó el viaje con la delegación tras superar molestias físicas que lo mantuvieron al margen del cuadro titular.

El técnico Matías Almeyda planea darle minutos para que recupere el ritmo futbolístico de cara al cierre del torneo. En contraparte, los Rayados reportan bajas sensibles por llamado a la Selección Mexicana: el zaguero central Víctor ‘Toro’ Guzmán y el mediocampista Orbelín Pineda abandonaron la concentración albiazul para incorporarse al representativo nacional.

El mediocampista mexicano tuvo actividad en el Tri. (REUTERS/Jorge Mendoza)
El mediocampista mexicano tuvo actividad en el Tri. (REUTERS/Jorge Mendoza)

Por el lado de las Águilas y Diablos, la escuadra escarlata comandada por Antonio Mohamed sufre la partida de tres piezas habituales en su rotación: Jesús Gallardo, Everardo López y Santiago Simón, quienes se concentraron con sus respectivos seleccionados.

Ante este escenario, el estratega argentino aprovechará el viaje a Texas para dosificar las cargas físicas de su columna vertebral titular y observar el desenvolvimiento de los canteranos que buscan un lugar en el primer equipo.

El lateral choricero es inamovible en el Tri. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El lateral choricero es inamovible en el Tri. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo está Monterrey en la Liga MX?

Los Rayados de Monterrey afrontan esta pausa internacional en busca de estabilidad. Bajo la tutela de Matías Almeyda, el cuadro albiazul ocupa el noveno lugar de la tabla general con 12 puntos al cabo de 10 jornadas disputadas, ubicándose en zona de clasificación vía Play-In.

El camino reciente del conjunto regiomontano ha estado marcado por la irregularidad en sus resultados:

  • Jornada 8: Empate sin anotaciones (0-0) frente a los Tigres de la UANL en el Clásico Regio disputado en el Estadio BBVA.
  • Jornada 9: Victoria apretada 1-0 sobre el Cruz Azul actuando en calidad de local, reencontrándose con el triunfo.
  • Jornada 10: Tropiezo sorpresivo 4-2 en su visita ante el Atlante en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Con un registro general de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, el cuadro albiazul necesita aprovechar el partido en Houston para corregir desatenciones defensivas y consolidar un funcionamiento colectivo que les permita encarar con solidez la recta final de la fase regular.

La Pandilla se enfrentará a uno de los equipos más completos del futbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La Pandilla se enfrentará a uno de los equipos más completos del futbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así llega Toluca a este partido

En la otra cara de la moneda, los Diablos Rojos del Toluca atraviesan un momento dulce en la competencia local. Dirigidos por Antonio Mohamed, la escuadra escarlata ocupa la segunda posición de la clasificación con 20 unidades, peleando palmo a palmo el liderato general de la competencia.

El rendimiento de la escuadra mexiquense en las últimas fechas refleja su constante vocación ofensiva:

  • Jornada 8: Triunfo holgado 5-2 sobre el Atlas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
  • Jornada 7 (partido pendiente): Victoria por la mínima diferencia (1-0) en calidad de visitante ante el Club Puebla.
  • Jornada 9: Descalabro imprevisto 2-3 como local frente a Santos Laguna.
  • Jornada 10: Empate vibrante 3-3 ante el Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Con un balance de seis victorias, dos empates y únicamente dos derrotas tras diez presentaciones, Toluca se ratifica como uno de los ataques más temibles de la competencia, buscando en este compromiso amistoso mantener viva la inercia ganadora.

Los Diablos quieren cerrar de manera positiva el torneo regular. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los Diablos quieren cerrar de manera positiva el torneo regular. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Calendario confirmado: Próximos partidos de Liga MX tras la Fecha FIFA

Una vez concluida la pausa internacional y el choque en Houston, ambos equipos retomarán la actividad oficial en el Torneo Apertura 2026 dentro de la Jornada 11 con partidos de altísima exigencia:

Club de Fútbol Monterrey

  • Rival: Club América (Jornada 11 - Liga MX)
  • Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México
  • Dónde ver: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Deportivo Toluca Fútbol Club

  • Rival: Club Tigres de la UANL (Jornada 11 - Liga MX)
  • Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Universitario (El Volcán), San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Dónde ver: TV Azteca (Azteca 7), FOX Sports y ViX Premium

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