Alessandra Rojo de la Vega abandona comparecencia en el Congreso de la CDMX

Guardar

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tenía programada para este viernes 20 de noviembre su comparecencia frente al Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, abandonó el recinto luego de que se registrara una riña entre simpatizantes de la alcaldesa priísta y personas encapuchadas que llegaron junto con la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios.

Minutos antes de las 11 de la mañana, hora programada para que inicie la comparecencia, a las afueras del recinto legislativo en la Ciudad de México, simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc y personas encapuchadas, presuntas simpatizantes de la diputada local Sánchez Barrios, protagonizaron fuertes enfrentamientos donde al menos 15 personas resultaron heridas, según el reporte de Rojo de la Vega.

PUBLICIDAD

Por su parte, Diana Sánchez Barrios denunció en sus redes sociales que durante el enfrentamiento fue “rodeada, intimidada y agredida física y verbalmente, con insultos transfóbicos, por un grupo de golpeadores”, a quienes señaló como contratados por Rojo de la Vega.

Riña afuera del Congreso capitalino previo a comparecencia de Rojo de la Vega

A las afueras del Congreso capitalino se encontraban manifestantes de la comunidad transgénero, quienes gritaban consignas como “Alessandra fascista, te tenemos en la lista” previo a la comparecencia de Rojo de la Vega, quien ya se encontraba al interior del recinto.

Minutos después llegó la diputada local Diana Sánchez, quien entre gritos se unió a los manifestantes y se dirigió a la puerta del Congreso para ingresar, sin embargo, permaneció cerrada.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando, entre el calor de la situación y los gritos de las manifestantes, comenzaron a arribar personas encapuchadas, quienes golpearon y agredieron a los asistentes.