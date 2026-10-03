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Canelo Álvarez hace insólita apuesta a favor de México contra Estados Unidos: cuánto se llevaría en caso de ganar

El tapatío mencionó al Estadio Azteca como la sede soñada para su despedida, pero primero prepara un desafío por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo

El boxeador difundió en redes sociales un comprobante para respaldar a la Selección Mexicana en el Clásico de Concacaf. REUTERS/Henry Romero
El boxeador difundió en redes sociales un comprobante para respaldar a la Selección Mexicana en el Clásico de Concacaf. REUTERS/Henry Romero
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Mientras se acerca la noche en la que volverá a ponerse los guantes, Saúl “Canelo” Álvarez encontró otra forma de ponerse la camiseta de México.

El boxeador tapatío eligió mostrar su respaldo al Tri en la previa del duelo ante Estados Unidos en una noche que reunirá a dos de los rivales más habituales de la Concacaf.

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Saúl "Canelo" Álvarez respalda a la Selección Mexicana en la previa del duelo de futbol ante Estados Unidos. REUTERS/Daniel Becerril
Saúl "Canelo" Álvarez respalda a la Selección Mexicana en la previa del duelo de futbol ante Estados Unidos. REUTERS/Daniel Becerril

La publicación apareció en sus redes sociales con una frase breve y una imagen promocional que puso al combinado mexicano en el centro de la escena.

El gesto del boxeador llegó en medio de semanas intensas para su carrera, con una pelea por el título mundial cada vez más cerca y nuevas discusiones sobre su futuro.

La publicación del Canelo elevó la previa del duelo ante Estados Unidos

El combate entre México y Estados Unidos tendrá un seguidor de peso fuera de la cancha. El Canelo decidió hacer pública su elección horas antes del partido y dejó claro que confía en una victoria del equipo mexicano en el State Farm Stadium.

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  • El comprobante difundido por el pugilista señala que apostó USD 7.182,87, cifra que supera los 130 mil pesos mexicanos, de acuerdo con las conversiones divulgadas alrededor de la jugada.
  • La plataforma indica un pago máximo de 19.458,15 dólares, equivalente a más de 353 mil pesos mexicanos.
  • Ese monto contempla el total que recibiría en caso de acertar, incluido el dinero que colocó inicialmente.
El pugilista realizó una apuesta de más de 130 mil pesos mexicanos a favor del triunfo del Tricolor. (X/ @Canelo)
El pugilista realizó una apuesta de más de 130 mil pesos mexicanos a favor del triunfo del Tricolor. (X/ @Canelo)

El Clásico de Concacaf comenzará a las 20:00 y pondrá frente a frente a los dos rivales más habituales de la región, ahora con Álvarez como uno de los aficionados que expuso su pronóstico.

El boxeador se prepara para enfrentar a Christian Mbilli en Riad

La apuesta llega mientras Álvarez atraviesa la etapa final de su preparación para uno de los desafíos que marcarán su actualidad deportiva. El mexicano volverá al cuadrilátero el 31 de octubre en Arabia Saudita.

  • Christian Mbilli será su rival en una pelea por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El francés llegará invicto, con 29 triunfos y 24 nocauts.
  • Canelo regresará después de la derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y de una operación artroscópica en el codo izquierdo, una recuperación que extendió su ausencia de los combates oficiales.
  • El mexicano, de 36 años, enfrentará a un rival que ya cuestionó su presente y sugirió que perdió parte de su nivel.
Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Álvarez retoma la actividad boxística este 31 de octubre ante Christian Mbilli. (X@Canelo)

El duelo ante Mbilli puede definir el rumbo inmediato de Álvarez en las 168 libras. Antes de viajar a Riad, el tapatío decidió reservar un lugar para el futbol y respaldar públicamente a la Selección Nacional en una noche que seguirá con atención.

Saúl Álvarez llega rodeado de críticas y con una pelea que puede marcar su carrera

La apuesta por México apareció en un tramo de exposición para el Canelo Álvarez. A la expectativa por su regreso al ring se sumaron críticas de exfiguras del deporte, rivales y el debate sobre cuánto le queda por ofrecer en la élite del boxeo.

  • Juan Manuel Márquez volvió a cuestionar la selección de oponentes en la carrera del tapatío, a quienes calificó de “flancitos”. El excampeón reconoció su disciplina, aunque consideró que varios de sus combates respondieron a una estrategia que evitó riesgos mayores.
  • Cuauhtémoc Blanco coincidió con esa mirada y reclamó peleas ante rivales de mayor exigencia.
  • Jake Paul se sumó a los cuestionamientos desde otro frente. El estadounidense volvió a reprocharle públicamente que no acepte una pelea, aunque esa disputa se mantiene más cerca de la provocación mediática que de una negociación confirmada.
Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)
El peleador tapatío planea el cierre de su carrera profesional con un combate en el mítico Estadio Azteca. (Infobae México | Jovani Pérez)

Saúl respondió a ese escenario con planes concretos. Además de preparar su duelo en Riad, habló de la posibilidad de cerrar su carrera en México, con el legendario Estadio Azteca como sede soñada.

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