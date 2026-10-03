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Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%

Jorge Lorenzo Lara Cordero fue detenido durante el Operativo Enjambre de este sábado en el municipio que encabezaba

Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%. (RS)
Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%. (RS)
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El nombre de Jorge Lorenzo Lara Cordero se sumó al de los alcaldes detenidos por el Operativo Enjambre, el político que llegó al cargo de la mano de Morena para ser el representante del municipio de Suchiapa, Chiapas, es acusado de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa.

La detención se dio este 3 de octubre de 2026, a casi ocho años de que formara parte de la administración del ayuntamiento, ya que en octubre de 2018 ingresó como director de obras públicas, cargo que dejó el 2 enero de 2024, para posteriormente, asumir la alcaldía en octubre de ese mismo año.

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Jorge Lara declara ingresos por casi un millón de pesos

En un análisis de información realizado por Infobae México a través del portal de transparencia, se pudo constatar que el presidente municipal detenido realizó su declaración de modificación patrimonial, donde la mayoría de los datos se presentan con la leyenda “eliminado”.

Jorge Lara es licenciado en Arquitectura, carrera que estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, estado de donde es originario; el título universitario lo obtuvo el 29 de abril de 2004, según consta en el documento publicado por transparencia.

En el apartado 8, “Ingresos netos del declarante, pareja y/o dependientes económicos”, el mandatario local declaró ingresos de casi un millón de pesos, sin embargo su remuneración anual por desempeñar el cargo como presidente municipal de Suchiapa en 2025 solo fue de 159 mil 780 pesos, es decir, aproximadamente el 10 por ciento de lo registrado.

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Jorge Lara declaró obtener ingresos por al menos cuatro negocios. (Captura de pantalla PNT)
Jorge Lara declaró obtener ingresos por al menos cuatro negocios. (Captura de pantalla PNT)

En el rubro II y II.1 del mismo apartado, el cual detalla Otros ingresos del declarante, el acusado colocó ingresos por 745 mil pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:

  • Cafetería Raspachito | Cafetería: 185 mil pesos
  • XTravagym | Gimnasio: 248 mil pesos
  • Academia de baile | Danza: 144 mil pesos
  • Extravadanza | Alquiler de chambelanes de 15 años: 168 mil pesos

En los apartados 9. Bienes inmuebles, 10. Vehículos, 11. Bienes muebles, 12. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, 13. Adeudos/Pasivos, así como el 14. Préstamo o comodato por terceros, Jorge Lara aseguró que no tenía información que reportar.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Suchiapa?

Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado 3 de octubre al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero. Crédito: Especial
Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado 3 de octubre al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero. Crédito: Especial

En el operativo llevado a cabo en Suchiapa, Chiapas, fueron detenidas 21 personas, donde participaron distintas dependencias de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

La aprehensión destacó porque a parte de Jorge Lara, también fue detenido el expresidente municipal Alexis Nucamendi Gómez, así como elementos de la policía municipal y personal del ámbito judicial, a quienes acusan de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa.

¿Qué es el Operativo Enjambre?

“El Operativo Enjambre, que ya lleva más de setenta funcionarios públicos detenidos, tiene mucho que ver también con la participación de los estados”, destacó el secretario de seguridad Omar García Harfuch, en mayo de este año.

También destacó que se trata de una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales que busca desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales.

El dispositivo involucra a la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Omar García Harfuch ha precisado que el Operativo Enjambre se desarrolla en municipios con alta actividad económica estratégica. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Omar García Harfuch ha precisado que el Operativo Enjambre se desarrolla en municipios con alta actividad económica estratégica. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El operativo prioriza municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos, y se distingue por la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión tras investigaciones prolongadas y denuncias ciudadanas.

Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, junto con mandos de seguridad pública local. El balance se actualiza conforme avanzan las investigaciones y se ejecutan nuevas órdenes de aprehensión en distintos estados del país.

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