¿Por qué Rachel se intensificó tan rápido?: Estas son las condiciones que fortalecen a un huracán

Rachel se degradó a categoría 1 (Foto AP/Eduardo Verdugo) (AP/Eduardo Verdugo)

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El comportamiento de los ciclones tropicales puede cambiar en cuestión de horas cuando encuentran las condiciones adecuadas sobre el océano.

Aunque algunos sistemas avanzan lentamente durante varios días, otros consiguen organizar su circulación y aumentar de manera considerable la velocidad de sus vientos en un periodo relativamente corto.

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Este proceso, conocido como intensificación rápida, depende de la interacción entre el océano y la atmósfera.

El caso de Rachel permite observar este fenómeno en el Pacífico mexicano. El sistema presentó un periodo de fortalecimiento importante antes de alcanzar su máxima intensidad, para después comenzar a perder fuerza.

Sin embargo, su evolución también muestra que la categoría de un huracán no es estática y puede cambiar conforme se modifican las condiciones que lo rodean.

¿Qué condiciones hacen que un huracán se intensifique rápidamente?

Uno de los principales elementos para el fortalecimiento de un huracán es la temperatura de la superficie del mar. Los ciclones tropicales obtienen buena parte de su energía del agua cálida, que favorece una mayor evaporación.

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Cuando ese aire húmedo asciende dentro de las tormentas que forman al sistema, el vapor de agua se condensa y libera calor latente, aportando energía a la circulación.

(Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP)

Pero el agua caliente por sí sola no garantiza una intensificación rápida. También es importante que exista suficiente humedad atmosférica, ya que un ambiente seco puede introducir aire que debilite las tormentas alrededor del centro del ciclón.

Otro factor fundamental es la cizalladura vertical del viento, es decir, el cambio en velocidad o dirección del viento entre diferentes niveles de la atmósfera. Cuando esta cizalladura es débil, las distintas partes de la circulación pueden permanecer mejor alineadas.

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Esto facilita que las tormentas se concentren alrededor del centro y que el ciclón desarrolle una estructura más organizada.

En cambio, una cizalladura fuerte puede inclinar o desorganizar la circulación, desplazando la convección lejos del centro y dificultando que el sistema mantenga su intensidad.

La combinación de océano cálido, humedad disponible y poca cizalladura puede favorecer que un ciclón incremente rápidamente sus vientos. Cuando las condiciones son particularmente favorables, el cambio puede ser considerable en un periodo de apenas unas horas, dando lugar a la llamada intensificación rápida.

Rachel pasó de categoría 3 a 1: ¿puede un huracán perder fuerza así de rápido?

Rachel representa precisamente la otra parte de este proceso. El sistema llegó a convertirse en huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 195 kilómetros por hora, después de experimentar un periodo de fortalecimiento acelerado.

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Así fue el recorrido original del Huracán Polo y tormenta tropical Rachel. (Conagua)

Posteriormente, las condiciones alrededor del ciclón comenzaron a ser menos favorables y Rachel perdió organización. Al disminuir su intensidad, también dejó de presentar la estructura compacta que había alcanzado durante su etapa de mayor fuerza.

Para el sábado 3 de octubre, Rachel se encontraba como huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

Aunque había perdido intensidad y se alejaba de las costas mexicanas, el sistema todavía representaba un riesgo debido a su amplia circulación, capaz de generar fuerte oleaje, lluvias e inundaciones en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

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Que Rachel haya descendido a categoría 1 no significa que su intensidad quede determinada de manera permanente.

Los ciclones continúan respondiendo a las condiciones atmosféricas y oceánicas que encuentran durante su desplazamiento.

De hecho, los pronósticos contemplaban la posibilidad de un ligero fortalecimiento posteriormente, aunque esto no significa necesariamente que vuelva a alcanzar la categoría 3.

La evolución de Rachel deja así un ejemplo de cómo funciona la dinámica de los huracanes: un sistema puede fortalecerse cuando encuentra un entorno favorable y debilitarse cuando esas condiciones desaparecen.

Por ello, observar únicamente la categoría en un momento determinado no explica por sí solo el comportamiento futuro de un ciclón.