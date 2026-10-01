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Del miedo a no volver a caminar al sueño frustrado del Mundial 2026: la historia de Luis Ángel Malagón tras su lesión

Tras quedarse fuera de la Copa del Mundo 2026, el guardameta azulcrema tiene claro que quiere volver a defender la camiseta de México

Luis Ángel Malagón revela la fecha de su regreso a las canchas tras rotura del talón de Aquiles (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
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Luis Ángel Malagón tiene nuevamente a la Selección Mexicana entre sus objetivos. Después de superar la lesión que le impidió disputar el Mundial 2026, el portero del América trabaja para recuperar ritmo, volver a competir por la titularidad con las Águilas y ganarse una nueva oportunidad con el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

El guardameta reconoció que ya tuvo la oportunidad de conversar con el actual entrenador del Tricolor, aunque prefirió mantener en privado los detalles de aquella charla. Malagón considera que Márquez conoce su forma de trabajar y sabe que estará dispuesto a responder si recibe una nueva convocatoria.

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Él sabe perfectamente, me conoce y sabe que soy un tipo chambeador y que si en algún momento me llama, hombre, voy de cabeza”, aseguró en entrevista con Claro Sports.

Antes de pensar nuevamente en la Selección, el arquero sabe que primero deberá recuperar su lugar en el América. Su regreso a la actividad será determinante para volver a competir por la portería azulcrema y, posteriormente, buscar un espacio en el nuevo proceso del Tricolor.

Malagón prepara su regreso con el América

(IMAGN IMAGES/Kyle Ross)
(IMAGN IMAGES/Kyle Ross)

El portero aseguró que físicamente ya está recuperado de la lesión, aunque todavía necesita recuperar el ritmo de juego después del periodo que permaneció alejado de las canchas.

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Malagón quiere reincorporarse por completo a la dinámica del primer equipo y volver a pelear por la titularidad con el conjunto de Coapa. Para él, recuperar la actividad representa también dejar atrás uno de los momentos más complicados que ha vivido en su carrera.

El propio guardameta reconoció que durante la recuperación llegó a tener miedo de no volver a caminar, por lo que regresar a los entrenamientos y acercarse nuevamente a la competencia representa un paso importante.

Ahora, sus objetivos están nuevamente relacionados con Las Águilas.

Mis aspiraciones van a volver a ser jugar y ganar un título con este equipo”, explicó.

Durante los meses posteriores a la lesión, su familia también fue una pieza importante. Malagón destacó el nacimiento de su hija y el respaldo que recibió de compañeros como Alejandro Zendejas y Henry Martín, quienes permanecieron cerca durante ese periodo.

El arquero reconoce que todavía tiene camino por recorrer, pero mantiene una idea clara sobre la forma en la que afrontará esta nueva etapa.

Siempre dicen que todo pasa por algo. Hoy estamos bien, estamos mejor. A lo mejor me toca ganar más títulos con América y tal vez me va a tocar disfrutarlo de esa manera. Lo único que queda es seguir chambeando y siempre dándole para adelante”.

Malagón destaca la competencia entre porteros mexicanos

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Una eventual convocatoria de Malagón tampoco estaría asegurada, especialmente ante la aparición de nuevos nombres en la portería mexicana.

El arquero del América destacó la competencia que existe actualmente bajo los tres postes y recordó las críticas que recibió su generación años atrás. Desde su perspectiva, México cuenta con distintas alternativas para el proceso encabezado por Rafael Márquez.

Entre los porteros que mencionó aparecen Óscar García, Carlos Moreno, Sebastián Jurado y Carlos Acevedo.

Para Malagón, esta competencia puede beneficiar a todos los involucrados, ya que obliga a cada guardameta a mantener un buen nivel con su respectivo club.

Mientras esto siga así, más difícil va a ser, pero es mejor porque te ayuda a dar lo mejor de ti mismo”, señaló.

El guardameta también contempla la posibilidad de volver a representar a México en unos Juegos Olímpicos, esta vez como uno de los posibles refuerzos mayores para Los Ángeles 2028.

Malagón recordó su experiencia en Tokio 2020, donde compartió convocatoria con Guillermo Ochoa y Sebastián Jurado, y reconoció que le gustaría volver a vivir una experiencia olímpica.

Ahí me tocó estar. Realmente no jugué, ¿verdad?, pero créeme que es de las mejores sensaciones que me ha tocado en mi vida pasar porque te encuentras con los mejores atletas del mundo. Si es un sueño guajiro, entonces hay que hacer las cosas bien, hay que chambear y ojalá Dios me permita poder estar ahí”.

Malagón destaca el trabajo de Guillermo Almada en América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El guardameta también habló sobre el trabajo de Guillermo Almada al frente del América y destacó algunas de las características que ha identificado en el equipo desde la llegada del entrenador.

Es un gran técnico el profe Guillermo. Si tú te das cuenta, es un tipo que le gusta mucho la intensidad, presión alta, y creo que el equipo se ha ido adaptando”.

Malagón considera que los futbolistas deben responder a las exigencias de cada entrenador, independientemente del estilo que implemente.

Cada entrenador tiene su estilo de juego, pero uno como profesional siempre hay que brindarse y adaptarse a lo que le toca”.

Malagón habla sobre la posibilidad de que Azcárraga compre Chivas

(REUTERS/Brian Losness)
(REUTERS/Brian Losness)

Durante la entrevista que ofreció a Claro Sports, también surgió el tema de una antigua declaración atribuida a Jorge Vergara, relacionada con un supuesto interés de Emilio Azcárraga por comprar a Chivas.

Malagón consideró difícil imaginar un escenario de ese tipo debido a la identidad y las diferencias que existen entre ambos clubes.

Yo creo que eso es algo anormal por el hecho de que cada quien tiene sus ideologías. Obviamente siempre respetando cada equipo. Yo creo que cada uno tiene su forma de ser, su estilo”.

Finalmente, el arquero dejó clara su identificación con las Águilas y reiteró su compromiso de responder dentro de la cancha.

Yo siempre voy a respetar a los contrarios, pero para mí no hay mejor equipo que este”.

Y agregó:

Mientras uno esté aquí hay que brindarse a este equipo, que gracias al señor Emilio nos da todo, y creo que lo mejor que uno puede hacer es pagándole, dándole los títulos que él se merece”.

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