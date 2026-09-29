El trámite gratuito que el SAT recomienda hacer antes de enero para evitar multas y recargos

Un hombre feliz muestra su aprobación mientras un calendario digital de la Declaración Anual 2025 del SAT se ve en su escritorio, indicando que el proceso es sencillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Buzón Tributario: el trámite urgente antes de la nueva sanción El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda a los contribuyentes mexicanos revisar y actualizar tres trámites gratuitos antes de que cierre 2026. La medida busca evitar contratiempos fiscales de cara al nuevo año.

El aviso llega en un momento clave: a partir del 1 de enero de 2027, no tener habilitado el Buzón Tributario cuando exista la obligación de hacerlo se considerará una infracción que puede generar una multa, según informó el organismo.

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Por ello, la autoridad recomienda revisar con anticipación tres herramientas antes de que termine el año: el Buzón Tributario, la e.firma y la Constancia de Situación Fiscal.

Tutorial sobre servicios de Oficina Virtual SAT (SAT/Redes sociales)

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es el canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, tanto personas físicas como morales. Para habilitarlo correctamente, es necesario cumplir con estos requisitos: Contar con Contraseña, e.firma o e.firma portable vigente (las personas morales deben usar obligatoriamente e.firma).

Registrar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular como medios de contacto. Es posible registrar hasta cinco direcciones de correo electrónico, pero solo un número de teléfono móvil.

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Confirmar ambos medios de contacto dentro de las 72 horas posteriores al registro; de lo contrario, el sistema cancela la solicitud.

El procedimiento para habilitarlo incluye estos pasos:

Ingresar al portal del SAT y ubicar la opción “Buzón Tributario”.

Iniciar sesión con Contraseña o e.firma.

Capturar el o los correos electrónicos y el número celular en el formulario correspondiente. Presionar “Continuar” y aceptar el aviso del sistema.

Imprimir o guardar el acuse de registro con folio, fecha y hora. Confirmar el correo mediante el enlace que llega al correo electrónico. Confirmar el teléfono capturando el código recibido por SMS dentro del propio Buzón.

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Quienes ya tienen habilitado el servicio deben verificar que sus datos de contacto sigan siendo correctos, sobre todo si cambiaron de correo o de número celular en los últimos meses.

Renovación de la e.firma: requisitos según el estado del certificado

La vigencia del certificado es de cuatro años y el procedimiento de renovación cambia según el tiempo transcurrido desde su vencimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo trámite que el SAT recomienda revisar es la e.firma, indispensable para presentar declaraciones, realizar trámites electrónicos y acreditar identidad ante distintas plataformas del organismo. La vigencia del certificado es de cuatro años y el procedimiento de renovación cambia según el tiempo transcurrido desde su vencimiento.

Si el certificado sigue vigente, la renovación es completamente en línea y requiere:

Descargar el programa Certifica desde el portal del SAT.

Cargar el archivo .key e ingresar la contraseña de la llave privada. Generar el archivo .ren de solicitud de renovación.

Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma vigente y subir el archivo .ren. Descargar los nuevos archivos .cer y .key, con vigencia de cuatro años adicionales.

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Si el certificado venció hace menos de 12 meses, el trámite puede completarse sin cita mediante la aplicación SAT ID, para lo cual se necesita:

Ingresar el RFC en la app.

Subir una fotografía de identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Grabar un video breve repitiendo una frase que indica el sistema, como prueba de vida.

Firmar la solicitud en pantalla y conservar el número de folio. Esperar la respuesta del SAT, que llega al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Existen tres situaciones en las que la renovación presencial resulta obligatoria: que el certificado haya vencido hace más de 12 meses, que el usuario no cuente con los archivos .cer y .key de la firma anterior, o que se haya olvidado la contraseña de la clave privada. En estos casos se requieren los mismos documentos que para la obtención por primera vez: Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

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CURP certificada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Correo electrónico activo.

Memoria USB con al menos 1 GB de espacio libre.

Para personas morales: acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Las citas para este servicio se agendan exclusivamente a través del portal citas.sat.gob.mx, y conviene reservarlas con anticipación, ya que en temporada de declaración anual la disponibilidad suele agotarse con rapidez.

Constancia de Situación Fiscal: canales y documentos necesarios

A través del portal del SAT, personas físicas y morales necesitan: RFC vigente. Contraseña del portal SAT o e.firma (archivos .cer y .key más la contraseña de la llave privada). Navegador actualizado con conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer punto que la autoridad recomienda revisar es la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que acredita la inscripción del contribuyente en el RFC y muestra su régimen fiscal, actividades económicas y domicilio registrado. El SAT precisó que este trámite es gratuito y puede obtenerse por distintos canales, cada uno con requisitos propios.

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A través del portal del SAT, personas físicas y morales necesitan: RFC vigente. Contraseña del portal SAT o e.firma (archivos .cer y .key más la contraseña de la llave privada). Navegador actualizado con conexión a internet.

Mediante la aplicación SAT Móvil, disponible solo para personas físicas, se requiere: RFC a 13 posiciones.

Contraseña activa del portal SAT. Ingresar al apartado “Mi RFC” y seleccionar la opción “Constancia”. Para quienes no cuentan con Contraseña ni e.firma, el canal SAT ID permite obtener el documento sin acudir a una oficina, con estos requisitos: Ser persona física mayor de edad y de nacionalidad mexicana.

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RFC de 13 dígitos, correo electrónico y número de celular.

Credencial para votar del INE vigente, fotografiada por ambos lados.

Un video breve de validación de identidad, leyendo la frase que indica la aplicación. Firma de la solicitud en pantalla.

Por esta vía, el documento llega al correo electrónico en un plazo de hasta cinco días hábiles, según indicó el organismo. También es posible tramitarlo de manera presencial en cualquier oficina del SAT, sin necesidad de cita, presentando una identificación oficial vigente; si el contribuyente cuenta con e.firma, puede omitir la identificación y acreditar su identidad solo con la validación de huella dactilar.

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La CSF no tiene una fecha de vencimiento formal, por lo que no requiere renovación periódica obligatoria. Sin embargo, el SAT recomienda generar una nueva versión cuando el contribuyente registre cambios en su domicilio fiscal, régimen fiscal, actividades económicas o en su CURP, para que el documento refleje la información actualizada ante cualquier trámite administrativo o bancario que la solicite.