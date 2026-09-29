México

EEUU pide más de 7 años de cárcel para operador de Los Chapitos por tráfico de fentanilo

Carlos Omar Félix Gutiérrez se declaró culpable de conspirar para importar al menos 40 gramos de fentanilo; la Fiscalía lo ubicó en un nivel intermedio dentro de la estructura criminal

Carlos Omar Félix Gutiérrez y Los Chapitos
Carlos Omar Félix Gutiérrez fue detenido en Colombia en marzo de 2023 junto con Silvano Francisco Mariano, “El Rayo”. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)
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La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitó una pena de 92 meses de prisión, equivalentes a siete años y ocho meses, para Carlos Omar Félix Gutiérrez, operador de Los Chapitos acusado de participar en la producción y distribución mayorista de fentanilo.

La petición fue presentada ante la jueza Katherine Polk Failla en la víspera de la audiencia de sentencia del mexicano, quien se declaró culpable en enero de este año de un cargo menor incluido en el segundo cargo de la acusación: conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo. La sentencia está prevista para este martes 29 de septiembre en un tribunal federal de Manhattan.

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Los fiscales argumentaron que los 92 meses son una pena suficiente y proporcional al papel que desempeñó Félix Gutiérrez dentro de la organización, además de cuatro años de libertad supervisada. La cifra coincide con la condena impuesta en agosto a su coacusado Silvano Francisco Mariano, “El Rayo”, quien también operaba laboratorios clandestinos para Los Chapitos.

La Oficina de Libertad Condicional había recomendado una pena menor, de 84 meses de prisión, mientras que Félix Gutiérrez solicitó que se le impusiera la pena mínima obligatoria de cinco años. Su defensa argumentó circunstancias personales difíciles y buen comportamiento durante los aproximadamente tres años que lleva detenido.

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El operador de nivel medio que producía y vendía fentanilo

En su escrito, la Fiscalía estableció una diferencia entre Félix Gutiérrez y los principales dirigentes de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes enfrentan acusaciones mucho más graves dentro del mismo expediente.

Carlos Omar Félix Gutiérrez, integrante de Los Chapitos
La Fiscalía de Nueva York considera que Félix Gutiérrez tuvo un papel relevante en la producción y distribución de fentanilo de Los Chapitos. (Foto: DEA)

Sin embargo, los fiscales señalaron que esa diferencia no significa que el acusado tuviera un papel menor. De acuerdo con la Fiscalía, Félix Gutiérrez participaba directamente en la producción y venta de fentanilo en cantidades mayoristas, además de estar dispuesto a intercambiar drogas por armas de fuego.

La acusación lo ubica junto con “El Rayo” en un nivel intermedio de la estructura investigada. Ambos estaban relacionados con laboratorios clandestinos donde se procesaban precursores químicos procedentes de China para producir fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado a Félix Gutiérrez como uno de los acusados por conspiraciones relacionadas con importación y tráfico de fentanilo, posesión de armas y lavado de dinero.

Para los fiscales, los laboratorios constituían una pieza fundamental de las operaciones de Los Chapitos, debido a que permitían mantener la producción del opioide sintético que posteriormente era enviado a Estados Unidos.

La Fiscalía también destacó que Félix Gutiérrez no se limitaba a funciones relacionadas con la fabricación. La investigación de la DEA documentó su participación personal en negociaciones para vender el fentanilo, incluso mediante contactos que terminaron siendo fuentes confidenciales de la agencia.

La negociación que terminó en una operación de la DEA

La investigación comenzó a tomar forma durante 2022, cuando una fuente confidencial identificada como “CS-1” se reunió con Félix Gutiérrez en México. El encuentro, ocurrido el 6 de octubre, fue grabado por las autoridades.

Ataque contra la Marina en Sinaloa
Una fuente confidencial de la DEA negoció durante meses con los operadores, miembros de Los Chapitos, para documentar sus actividades de tráfico de drogas. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Durante la conversación, el mexicano ofreció fentanilo, cocaína y metanfetamina y aseguró que contaba con rutas para enviar drogas a distintas ciudades de Estados Unidos. También habló de los precios del fentanilo y señaló que “El Rayo” tenía contactos en Sinaloa.

La posibilidad de obtener armas automáticas también resultó atractiva para los operadores. Las negociaciones continuaron durante los meses siguientes.

El 10 de octubre de 2022, Félix Gutiérrez informó a la fuente de la DEA que un kilogramo de fentanilo tenía un precio de 25 mil dólares en Nueva York, mientras que podía enviarse la misma cantidad a San Diego por 11 mil 500 dólares.

El 3 de noviembre, Félix Gutiérrez y “El Rayo” se reunieron nuevamente con “CS-1” en la Ciudad de México. Ahí hablaron sobre nuevos cargamentos de droga y la posibilidad de conseguir armas.

Finalmente, el 17 de enero de 2023, los operadores coordinaron la entrega de un kilogramo de fentanilo en San Diego. La DEA pagó los 11 mil 500 dólares acordados y posteriormente decomisó la droga. En febrero, la fuente realizó además una transferencia de 925 dólares a “El Rayo” como pago parcial.

La operación terminó el 16 de marzo de 2023, cuando agentes colombianos detuvieron a Félix Gutiérrez y a Mariano en Bogotá, después de que ambos descendieran de un vuelo procedente de México.

Inicialmente, Félix Gutiérrez enfrentaba seis cargos y una posible condena mucho mayor. Sin embargo, el 21 de enero de 2026 aceptó su culpabilidad por la conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo.

El caso forma parte del expediente 1:23-cr-00180, una investigación federal que incluye a decenas de presuntos integrantes y colaboradores de Los Chapitos. En ese mismo proceso fueron incorporadas posteriormente acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

La petición de 92 meses no constituye todavía la sentencia definitiva. La decisión corresponde a la jueza Katherine Polk Failla, quien deberá determinar la pena que finalmente cumplirá Félix Gutiérrez.

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