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México vs Péru: quién domina el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones

Perú llega tras caer 4-1 ante Estados Unidos, mientras México viene de empatar 1-1 con Colombia

Escudo de fútbol de México a la izquierda, letras doradas VS al centro y escudo de Perú a la derecha en la cancha de un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Perú y México volverán a encontrarse este martes 29 de septiembre en un partido amistoso de Fecha FIFA.

El duelo será una nueva edición de una rivalidad que cuenta con décadas de antecedentes entre ambas selecciones.

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A lo largo de la historia, Perú y México se han enfrentado en 29 ocasiones, incluyendo partidos oficiales y amistosos. El balance favorece al Tri, que suma 12 victorias, mientras que la Bicolor registra nueve triunfos.

El primer enfrentamiento entre ambos combinados ocurrió en el Campeonato Panamericano de 1952, encuentro que terminó con victoria para Perú gracias a los goles de Manuel Rivera, Tito Drago y Gilberto Torres.

¿Cómo está el historial entre Perú y México?

Perú enfrenta a México en su segundo amistoso en Norteamérica.

En partidos oficiales, las selecciones se han enfrentado siete veces. Perú consiguió cuatro victorias, mientras que México ganó dos encuentros.

El otro antecedente corresponde al empate de la Copa América 1999, que terminó favoreciendo al conjunto mexicano después de avanzar a las semifinales mediante una tanda de penales.

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El triunfo más reciente de Perú sobre México se produjo en la Copa América 2011. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Sergio Markarián se impuso con un gol de Paolo Guerrero ante un combinado mexicano integrado predominantemente por jugadores Sub-22.

El último antecedente entre ambas selecciones fue en un amistoso disputado en 2022, cuando México se impuso 1-0.

Historial de Perú vs. México

Perú tendrá una evaluación de fuego contra México, en Nueva Jersey. - Crédito: Difusión
(Crédito: Difusión)
  • México 1-0 Perú — Amistoso 2022
  • Perú 1-1 México — Amistoso 2015
  • Perú 0-0 México — Amistoso 2013
  • Perú 1-0 México — Copa América 2011
  • México 4-0 Perú — Amistoso 2008
  • México 1-3 Perú — Amistoso 2003
  • Perú 1-0 México — Copa América 2001
  • Perú 3-3 (2-4) México — Copa América 1999
  • México 1-0 Perú — Amistoso 1998
  • México 1-0 Perú — Copa América 1997
  • México 0-0 Perú — Amistoso 1997
  • Perú 2-4 México — Copa América 1993
  • México 1-0 Perú — Amistoso 1985
  • México 0-0 Perú — Amistoso 1985
  • México 1-0 Perú — Amistoso 1979
  • México 0-1 Perú — Amistoso 1978
  • México 2-1 Perú — Amistoso 1977
  • México 1-1 Perú — Amistoso 1977
  • Perú 3-2 México — Amistoso 1972
  • México 2-1 Perú — Amistoso 1972
  • México 3-3 Perú — Amistoso 1970
  • México 3-1 Perú — Amistoso 1970
  • Perú 1-0 México — Amistoso 1970
  • Perú 0-1 México — Amistoso 1970
  • México 3-0 Perú — Amistoso 1969
  • México 0-1 Perú — Amistoso 1969
  • Perú 3-3 México — Amistoso 1968
  • México 0-2 Perú — Panamericano 1956
  • Perú 3-0 México — Panamericano 1952

¿Cómo llegan Perú y México a este partido?

Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para el esperado amistoso entre Perú y México.
(Crédito: Agencias)

Perú llegará al partido después de caer 4-1 ante Estados Unidos el pasado sábado 26 de septiembre, mientras que México afrontará el encuentro tras empatar 1-1 con Colombia ese mismo día.

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