México vs Péru: quién domina el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú y México volverán a encontrarse este martes 29 de septiembre en un partido amistoso de Fecha FIFA.

El duelo será una nueva edición de una rivalidad que cuenta con décadas de antecedentes entre ambas selecciones.

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A lo largo de la historia, Perú y México se han enfrentado en 29 ocasiones, incluyendo partidos oficiales y amistosos. El balance favorece al Tri, que suma 12 victorias, mientras que la Bicolor registra nueve triunfos.

El primer enfrentamiento entre ambos combinados ocurrió en el Campeonato Panamericano de 1952, encuentro que terminó con victoria para Perú gracias a los goles de Manuel Rivera, Tito Drago y Gilberto Torres.

¿Cómo está el historial entre Perú y México?

En partidos oficiales, las selecciones se han enfrentado siete veces. Perú consiguió cuatro victorias, mientras que México ganó dos encuentros.

El otro antecedente corresponde al empate de la Copa América 1999, que terminó favoreciendo al conjunto mexicano después de avanzar a las semifinales mediante una tanda de penales.

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El triunfo más reciente de Perú sobre México se produjo en la Copa América 2011. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Sergio Markarián se impuso con un gol de Paolo Guerrero ante un combinado mexicano integrado predominantemente por jugadores Sub-22.

El último antecedente entre ambas selecciones fue en un amistoso disputado en 2022, cuando México se impuso 1-0.

Historial de Perú vs. México

(Crédito: Difusión)

México 1-0 Perú — Amistoso 2022

Perú 1-1 México — Amistoso 2015

Perú 0-0 México — Amistoso 2013

Perú 1-0 México — Copa América 2011

México 4-0 Perú — Amistoso 2008

México 1-3 Perú — Amistoso 2003

Perú 1-0 México — Copa América 2001

Perú 3-3 (2-4) México — Copa América 1999

México 1-0 Perú — Amistoso 1998

México 1-0 Perú — Copa América 1997

México 0-0 Perú — Amistoso 1997

Perú 2-4 México — Copa América 1993

México 1-0 Perú — Amistoso 1985

México 0-0 Perú — Amistoso 1985

México 1-0 Perú — Amistoso 1979

México 0-1 Perú — Amistoso 1978

México 2-1 Perú — Amistoso 1977

México 1-1 Perú — Amistoso 1977

Perú 3-2 México — Amistoso 1972

México 2-1 Perú — Amistoso 1972

México 3-3 Perú — Amistoso 1970

México 3-1 Perú — Amistoso 1970

Perú 1-0 México — Amistoso 1970

Perú 0-1 México — Amistoso 1970

México 3-0 Perú — Amistoso 1969

México 0-1 Perú — Amistoso 1969

Perú 3-3 México — Amistoso 1968

México 0-2 Perú — Panamericano 1956

Perú 3-0 México — Panamericano 1952

¿Cómo llegan Perú y México a este partido?

(Crédito: Agencias)

Perú llegará al partido después de caer 4-1 ante Estados Unidos el pasado sábado 26 de septiembre, mientras que México afrontará el encuentro tras empatar 1-1 con Colombia ese mismo día.