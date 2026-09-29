Pocos días para la Feria Nacional del Mole 2026 con más de 20 días de actividades y platillos únicos: fechas, artistas y todo lo que habrá

Un plato de mole tradicional preparado con pollo y ajonjolí se presenta en el marco de la Feria del Mole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pocos alimentos condensan tanto la historia de México como el mole. Nacido del encuentro entre los chiles y el cacao mesoamericanos con las especias, nueces y el chocolate llegados de Europa, Asia y África durante la Colonia, se convirtió en un símbolo del mestizaje culinario del país.

Cada año, ese legado se celebra en San Pedro Atocpan, la comunidad de la alcaldía Milpa Alta que concentra la mayor producción de mole almendrado de México. Este 2026, el pueblo recibe la 49ª edición de la Feria Nacional del Mole, con restaurantes, productores, artesanos y espectáculos culturales reunidos alrededor de una salsa que representa cerca del 60% de la producción nacional del platillo.

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La Sonora Dinamita en la Feria Nacional del Mole

Fechas y horarios de la Feria Nacional del Mole 2026

La XLIX Feria Nacional del Mole se llevará a cabo del sábado 3 al domingo 25 de octubre de 2026, con una duración total de 23 días. La sede se ubica en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en el barrio de San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta, con código postal 12200.

El acceso al recinto es libre, aunque el consumo de alimentos y la compra de productos sí tendrán costo. Los horarios específicos de las actividades y espectáculos aún no fueron detallados por los organizadores y cambiarán según el día, por lo que se recomienda revisar la programación correspondiente antes de asistir a una función particular.

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La duración de más de tres semanas permite a los visitantes distribuir su asistencia entre distintos fines de semana, sin concentrar la afluencia únicamente en la jornada inaugural del 3 de octubre. Para este año, las autoridades capitalinas esperan recibir alrededor de 150 mil visitantes durante todo el periodo de la feria.

Cartelera artística de la Feria Nacional del Mole 2026

3 de octubre, 19.00 h: Gran inicio de feria, homenaje a Cariball de Willie (El Rey del Bajo) + Sensación Caney y La Padrinomanía Hnos. Soto, Silver y su Sonido, Proyección Estrella, Añadido Estelar, Simio Lucho, Afrosound. Preventa $70, entrada gratis para mujeres hasta las 22.00 h

4 de octubre: Alonso y su Integración Musical

9 de octubre: Invicto Norteño

11 de octubre: Platanito Show y Grupo Kombo Colombia “La Gripe Colombiana”

17 de octubre: Grupo Niche (Pachanguero Tour) y Son de Azúcar

18 de octubre: Aldo y la Voz de Los Ángeles, y La Sonora Dinamita

25 de octubre, 14.00 h: Moorsa (tributo a The Beatles) y Radio Obrera, cierre de la feria

Los espectáculos tienen un costo que va desde los 70 pesos en preventa conviene revisar las redes oficiales para adquirir boletos.

Espectáculos culturales y actividades para toda la familia

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con presentaciones de la Guelaguetza, bailes populares, jaripeos y espectáculos artísticos en el Teatro del Pueblo. También se anunció la participación de los Voladores de Papantla, así como actividades recreativas y juegos mecánicos pensados para las familias que asistan durante los 23 días de duración del evento.

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La programación incluirá igualmente la presencia de artesanos provenientes de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, quienes ofrecerán artesanías y productos tradicionales en distintos puntos del recinto ferial.

El mole, una tradición que sostiene a toda una comunidad

La palabra mole deriva del náhuatl mulli, término con el que se designaban distintas salsas preparadas con chiles antes de la llegada de los españoles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los habitantes de San Pedro Atocpan, el mole no es solamente una salsa: es una expresión de identidad, memoria y pertenencia. Su elaboración está vinculada con las fiestas patronales, las bodas, los bautizos y otras celebraciones comunitarias, de acuerdo con el comité organizador de la feria.

La palabra mole deriva del náhuatl mulli, término con el que se designaban distintas salsas preparadas con chiles antes de la llegada de los españoles. Con la Colonia, esa base indígena se enriqueció con almendras, nueces, especias, pan, galletas y chocolate, dando forma a una preparación de múltiples capas de sabor. El mole almendrado de Atocpan se elabora con 26 ingredientes, entre ellos chile ancho, chile pasilla, chile mulato, chile chipotle mora, almendra, nuez, avellana, piñón, ajonjolí, canela, clavo, anís y chocolate.

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En los años treinta, la preparación del mole para las fiestas del pueblo estaba a cargo de cuatro mujeres, una por cada barrio de San Pedro Atocpan: Panchimalco, Ocotitla, Nuchtla y Tula. Los mayordomos las contrataban con hasta 40 días de anticipación para iniciar los preparativos, que incluían desvenar los chiles, tostar las especias y moler los ingredientes en metate.

La transformación comercial del mole comenzó en la década de 1940, cuando una familia de Atocpan llevó dos kilos de mole al mercado de La Merced para venderlo. Ese primer viaje marcó el inicio de una actividad que con el tiempo se convirtió en la principal fuente de ingresos para numerosas familias de la localidad. En 1947 se instaló el primer molino de chiles, lo que permitió sustituir parte del trabajo manual del metate y aumentar la capacidad de producción.

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Según cifras difundidas por el comité organizador, la producción de mole favorece hoy la ocupación laboral de aproximadamente el 92% de los habitantes de la comunidad. La feria, cuya primera edición se realizó en 1977 con apenas cuatro restaurantes y cuatro productores, nació precisamente para dar a conocer esa receta y fortalecer a los productores locales.

Restaurantes, productores y platillos de la edición 2026

A la oferta de restaurantes se sumarán 17 productores de mole, que ofrecerán distintas variedades en pasta y granulado para llevar, entre ellas el mole rojo, el mole verde y el mole almendrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2026 contará con la participación de 23 restaurantes tradicionales especializados en platillos elaborados con mole almendrado y otras recetas de la cocina mexicana. Entre las opciones que podrán degustar los visitantes están el mole almendrado con guajolote, el mole rojo con pollo, el pipián con carne de cerdo y chilacayotes, y el conejo en adobo.

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A la oferta de restaurantes se sumarán 17 productores de mole, que ofrecerán distintas variedades en pasta y granulado para llevar, entre ellas el mole rojo, el mole verde y el mole almendrado. Estas presentaciones permiten a los visitantes trasladar el sabor de Atocpan a otros lugares del país.

El intento por lograr la enmolada más grande del mundo

Uno de los atractivos centrales de esta edición será el intento del comité organizador por establecer un nuevo récord con la elaboración de la Enmolada Más Grande del Mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos centrales de esta edición será el intento del comité organizador por establecer un nuevo récord con la elaboración de la Enmolada Más Grande del Mundo, una preparación que tendría una longitud aproximada de 80 metros. La actividad formará parte de la programación gastronómica de la feria y busca posicionar al mole almendrado como referente internacional.

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Cómo llegar a San Pedro Atocpan

Como apoyo adicional, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México brindará servicio de transporte a través de una flotilla de 20 autobuses destinada especialmente a adultos mayores (Municipio de Atlacholoya)

Para quienes utilicen transporte público, una de las opciones es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Taxqueña. Desde ese punto, los visitantes pueden abordar un autobús de la Ruta 81 o una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con dirección a Milpa Alta, y solicitar al conductor el descenso en la Feria del Mole.

Como apoyo adicional, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México brindará servicio de transporte a través de una flotilla de 20 autobuses destinada especialmente a adultos mayores y familias que deseen trasladarse hasta la sede del evento en San Pedro Atocpan.

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