México

Ciudad de México registra la tasa de matrimonios más baja del país, con 3.0 por cada mil habitantes

En 2025 se registraron 491 mil 640 matrimonios en México y la edad promedio para casarse aumentó 4.1 años en una década, según INEGI. Conoce las cifras

La postergación del matrimonio en México y lo que revelan diez años de cambios en los vínculos formales
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En México, las personas llegan al altar más tarde que hace diez años. De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la edad promedio al contraer matrimonio pasó de 28.4 a 32.5 años en las mujeres y de 31.3 a 35.4 años en los hombres entre 2016 y 2025. En ambos casos el aumento fue de 4.1 años.

El dato forma parte del comunicado de prensa 90/26, publicado el 29 de septiembre de 2026, que reporta 491 mil 640 matrimonios registrados durante 2025, un incremento de 1.0 % respecto a 2024.

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Una tasa que se mantiene estable tras el impacto de 2020

A nivel nacional, la tasa de matrimonios fue de 5.4 por cada mil habitantes de 18 años y más, la misma que se registró en 2024. En 2016 la tasa era de 6.6.

La serie histórica del INEGI muestra que el indicador bajó a 3.8 en 2020, el nivel más bajo del periodo 2016-2025. Después se recuperó a 5.1 en 2021 y a 5.7 en 2022. En 2023 fue de 5.6, y en 2024 y 2025 de 5.4.

El INEGI explica que la información se capta cada mes en las Oficialías del Registro Civil, que le envían archivos digitales con los registros y, en algunos casos, formatos impresos.

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Quintana Roo, con la tasa más alta; Ciudad de México, con la más baja

Tres fotografías de parejas en traje de novia y esmoquin que sonríen, bailan y se besan en salones de fiesta.
Las cifras del instituto muestran brechas pronunciadas entre entidades: Quintana Roo encabeza la lista con 8.6 víctimas por cada mil habitantes adultos, mientras la Ciudad de México registra el índice más favorable, con apenas 3.0. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por entidad federativa, el instituto reportó estas tasas por cada mil habitantes de 18 años y más:

  • Más altas: Quintana Roo (8.6), y Campeche y Sinaloa (7.0 cada una).
  • Más bajas: Ciudad de México (3.0), Tlaxcala (3.3) y Guerrero (3.6).

Edad: el grupo de 25 a 29 años concentra más enlaces

Según la gráfica 3 del INEGI, el mayor porcentaje de matrimonios de ambos sexos correspondió al grupo de 25 a 29 años: 12.6 % en mujeres y 11.8 % en hombres.

Los menores porcentajes se observaron en:

  • Mujeres: los grupos de 15 a 19 años y de 45 a 49 años (2.5 % en cada uno).
  • Hombres: el grupo de 15 a 19 años (1.0 %).

El instituto también registró dos matrimonios en los que una de las personas contrayentes era menor de edad, uno en Oaxaca y otro en Quintana Roo. La persona contrayente más joven tenía 17 años. La gráfica excluye 2 623 casos en los que no se especificó la edad.

Matrimonios entre personas del mismo sexo

Boda Matrimonio Pareja homosexual Gay Tradición Igualdad Amor duradero Compromiso Una pareja gay celebra su amor en una emotiva boda tradicional. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Los más de seis mil cuatrocientos enlaces registrados en treinta y un estados durante 2025 ofrecen una radiografía de cómo ha cambiado el ejercicio de derechos civiles en el país en la última década. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2025 se registraron 6 mil 481 matrimonios entre personas del mismo sexo en 31 entidades federativas:

  • 3 978 entre mujeres.
  • 2 503 entre hombres.

En estas uniones, la edad promedio al casarse fue de 34.9 años en las mujeres y de 37.3 años en los hombres.

Escolaridad: más de la mitad se casa con alguien de su mismo nivel

El INEGI reportó que 81.1 % de las personas contrayentes tenía al menos estudios de secundaria o equivalente, mientras que 9.0 % contaba como máximo con primaria. La distribución de la escolaridad fue similar entre mujeres y hombres.

Además, 53.4 % se casó con una persona de su mismo nivel educativo. Por nivel, destacaron:

  • Nivel profesional: 37.9 %.
  • Preparatoria o equivalente: 29.3 %.
  • Secundaria o equivalente: 23.4 %.

Trabajo: una brecha de 36 puntos entre mujeres y hombres

Sobre la condición de actividad económica, 58.3 % de las mujeres y 94.4 % de los hombres declararon tener trabajo al momento de casarse. La diferencia entre ambos porcentajes es de 36.1 puntos.

Entre quienes trabajaban, la principal posición fue empleada o empleado: 77.8 % en mujeres y 70.0 % en hombres. Le siguió el trabajo por cuenta propia, con 14.7 % en mujeres y 13.6 % en hombres. En la gráfica 4 también aparecen otras posiciones, como obrero(a), jornalero(a) o peón, patrón(a) o empresario(a), y trabajador(a) familiar no remunerado(a).

Entre quienes no participaban en el mercado laboral, 93.4 % de las mujeres dijo dedicarse a quehaceres del hogar. En el caso de los hombres, 77.6 % declaró ser jubilado o pensionado.

¿Qué no explica el reporte?

El comunicado del INEGI describe las cifras, pero no atribuye causas al retraso en la edad de matrimonio ni a las variaciones de la tasa entre estados. Cualquier interpretación sobre los motivos requeriría análisis adicionales o el reporte técnico de resultados del programa, que el instituto puso a disposición en su portal.

Para consultas, el INEGI habilitó el correo comunicacionsocial@inegi.org.mx y el teléfono 55-52-78-10-00, extensiones 321064, 321134 y 321241.

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