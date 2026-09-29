México

Alerta sanitaria: Cofepris advierte por medicamentos falsificados y adulterados en México

La compañía señaló que la clave aparece en una caja con 24 unidades y en un blíster, pese a que no está incorporada a su base de datos para ninguna presentación

La dependencia federal identificó anomalías en Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y Granulox, cuyos lotes presentan fechas alteradas, falta de registros o incumplimientos de esterilidad, según los documentos difundidos por esa autoridad
La dependencia federal identificó anomalías en Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y Granulox, cuyos lotes presentan fechas alteradas, falta de registros o incumplimientos de esterilidad, según los documentos difundidos por esa autoridad
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió el 28 de septiembre de 2026 cuatro alertas sanitarias por la falsificación de Saizen®, Bedoyecta® y Buscapina® Compositum, así como por la adulteración del dispositivo médico Granulox®. La autoridad pidió no adquirir, consumir ni utilizar los productos con los lotes señalados.

Cuatro alertas con base en información de los titulares

De acuerdo con los documentos, cada alerta se emitió tras un análisis técnico-documental de la información presentada por las empresas titulares del registro sanitario o distribuidoras. Cofepris señaló que en todos los casos se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no puede garantizarse su seguridad, calidad y eficacia.

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Saizen: lotes con anomalías y fallas de esterilidad

Falsificación del Producto
Falsificación del Producto

Merck Biopharma Distribution informó anomalías en Saizen® 20 mg (8 mg/mL), somatropina en cartucho prellenado de solución inyectable:

  • Ba054637 (caducidad 10-2028): la fecha original era noviembre de 2020 y no cumple con las pruebas de esterilidad.
  • BA010812 (caducidad 12-2026): no es un lote distribuido por la empresa.
  • KW010374 (caducidad 12-2029): no fue distribuido por la empresa y no cumple con las pruebas de esterilidad.

La empresa determinó, tras evaluar fotografías, que los empaques primario y secundario no corresponden al producto original. Cofepris recibió además notificaciones internacionales sobre los lotes BA088217 (04/2027) y AB003660 (07/2027).

Bedoyecta: lotes sin registros de acondicionamiento ni distribución

Laboratorios Grossman informó la falsificación de Bedoyecta® en cápsulas (complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina) con los lotes 230593 y 230589, ambos con caducidad de noviembre de 2026. La empresa indicó que no existen registros de acondicionamiento y distribución de esos números.

Buscapina Compositum: caducidades modificadas y lotes inexistentes

Cofepris - medicamentos falsificados
Sanofi Aventis de México denunció la circulación de versiones apócrifas de Buscapina Compositum con lotes inexistentes y fechas de caducidad alteradas, un hallazgo que expone la vulnerabilidad del sistema de distribución farmacéutica. (Cofepris)

Sanofi Aventis de México reportó la falsificación de Buscapina® Compositum (hioscina y metamizol sódico) 10 mg/250 mg en tabletas. Las anomalías señaladas son:

  • Caja con 24 tabletas, lote CMXA001: caducidad DIC 29, aunque la original era ENE 24. Esta presentación no existe para el medicamento. También se registra una versión con DIC 27 (caja CMXA001, blíster CNXA001).
  • Lote CNXA001: no existe en la base de datos de la empresa para ninguna presentación.
  • Caja con 36 tabletas, lote CMXA 007 (blíster CMXA007 o MXA007): caducidad DIC 26, cuando la original era MAY 24.
  • Lote C57411: caducidad DIC 27, cuando la original era FEB 22.

Granulox: caducidad modificada por más de siete años

Medic Manage, titular del registro sanitario, informó la modificación de la fecha de caducidad del lote 16115143 de Granulox®, aerosol de 12 mL para el tratamiento de heridas. Según la alerta, el lote fue comercializado en México con caducidad 2019-11 y después se identificó con la fecha 2026-12.

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Cofepris indicó que, al desconocerse las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte, no pueden garantizarse la composición, la función ni, en algunos casos, la esterilidad del producto. Recomendó no adquirirlo ni utilizarlo con cualquier fecha de caducidad.

¿Qué recomienda la Cofepris?

A la población en general, la autoridad le pidió:

  • No adquirir ni utilizar los productos con los lotes indicados y, si se conoce su venta, presentar una denuncia sanitaria.
  • No comprar medicamentos en la vía pública, como tianguis o mercados.
  • En compras por internet, verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.
  • Reportar reacciones adversas en VigiRam o en farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. En el caso de Granulox, los incidentes se notifican en Tecnovigilancia.
  • Con Buscapina Compositum, suspender de inmediato el uso si ya se consumió y evitar la automedicación.

A distribuidores y farmacias les pidió inmovilizar los lotes que identifiquen, adquirir productos solo con distribuidores autorizados y contar con las facturas que acrediten la compra legal.

Cofepris indicó que mantendrá acciones de control sanitario e informará si identifica nuevas evidencias.

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