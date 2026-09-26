¿De qué murió Arturo ‘Lobito’ Torres, el boxeador que se desplomó en el ring tras combate en Mexicali?

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La muerte de Arturo “Lobito” Torres dejó de luto al boxeo de Mexicali después de los días de incertidumbre que siguieron a la pelea en la que el pugilista sufrió una emergencia médica. El deportista permaneció hospitalizado y bajo observación especializada antes de que su familia confirmara su fallecimiento.

El caso provocó mensajes de apoyo para sus seres queridos y reavivó la preocupación por los riesgos que enfrentan los boxeadores en cada función. La comunidad pugilística local también se movilizó para acompañar a la familia durante la internación del joven.

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¿Cómo fue la pelea?

El combate entre Arturo “Lobito” Torres y Gilberto “Torito” García estaba pactado a ocho asaltos en la división de peso superligero. Los dos boxeadores, originarios de Mexicali, se enfrentaron el 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero, ante una asistencia que los comentaristas calcularon en más de 3 mil personas.

Desde el primer episodio hubo intercambios intensos. Torres buscó tomar la iniciativa, mientras García encontró espacios para conectar golpes rectos y ganchos de izquierda.

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El réferi Jaime Ortiz interrumpió momentáneamente ese primer asalto después de un golpe en la nuca que recibió García. El médico de la función revisó al peleador antes de autorizar la reanudación.

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En el segundo round, García conectó un gancho de izquierda a la mandíbula de Torres y lo envió a la lona. El “Lobito” se reincorporó y continuó en la pelea, aunque su rival mantuvo la presión.

El cuarto round incluyó una segunda caída de Torres, otra vez tras un gancho de izquierda. El boxeador siguió de pie y trató de recortar la distancia, pero García encontró oportunidades para atacar tanto al rostro como a la zona baja.

La pelea también tuvo llamados de atención por golpes en la nuca. En el quinto asalto, el réferi descontó un punto a Torres tras una nueva infracción de ese tipo.

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Para entonces, el rostro del “Lobito” ya mostraba señales del castigo recibido. Los comentaristas mencionaron una herida debajo de su ojo derecho, inflamación en el pómulo y sangrado durante los intercambios.

Torres no dejó de atacar. Aun en desventaja, buscó una reacción con golpes volados y combinaciones, aunque García respondió con uppers, ganchos y derechazos que marcaron el desarrollo de la contienda.

En el sexto asalto, García mantenía el control. Torres había recibido dos caídas y continuaba bajo presión, pero permaneció en combate mientras su rival procuraba un desenlace antes del límite.

El séptimo round fue el último. García volvió a conectar al rostro de Torres, quien siguió intentando presionar pese a que acumulaba heridas y mostraba un desgaste visible.

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La esquina de Torres decidió arrojar la toalla cuando el castigo se volvió más frecuente. El réferi detuvo la pelea a los dos minutos y 31 segundos del séptimo episodio.

Después de la detención técnica, Torres se desplomó y recibió atención inmediata sobre el cuadrilátero. El personal médico lo inmovilizó en una camilla y lo trasladó en ambulancia para su revisión y atención de urgencia.

García fue declarado ganador por nocaut técnico. La celebración de su triunfo quedó opacada por la preocupación que surgió en el ring, mientras el público aplaudía a Torres durante su salida del escenario

¿De qué murió?

La información difundida sobre su hospitalización señala que el boxeador ingresó inconsciente al Hospital General de Mexicali. Durante la atención médica también presentó convulsiones, un signo que agravó la preocupación de su entorno.

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Los especialistas habrían detectado un coágulo en el cerebro y determinaron que debía someterse a una cirugía. La intervención buscó estabilizar al peleador tras la emergencia registrada luego de la función.

La brutal imagen, el Lobito no soportó y cayó en la lona mientras que Gilberto 'Torito' García celebra su triunfo. (Captura de pantalla)

La operación tuvo un resultado favorable, aunque el panorama médico permaneció delicado. El procedimiento no implicó una recuperación inmediata debido a la gravedad de las lesiones que padecía.

El diagnóstico disponible permite establecer que el coágulo cerebral fue una de las complicaciones centrales de su cuadro clínico. Los reportes citados no detallan una causa médica final distinta ni difunden un parte hospitalario con mayores precisiones sobre el fallecimiento.

Después de la cirugía, Arturo Torres quedó en coma inducido y bajo vigilancia médica. Sus familiares aguardaron durante varios días una evolución favorable, mientras el estado del pugilista continuaba siendo reservado.

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Ángel Torres, hermano del deportista, compartió actualizaciones sobre la internación mediante las redes sociales.

Tras detener la pelea, el boxeador no se encontraba bien. (Captura de pantalla)

En uno de esos mensajes, Ángel describió a su hermano como “un guerrerazo” y le dijo que lo esperaría con “los brazos abiertos”. La publicación reflejó la expectativa de la familia tras el primer resultado positivo de la intervención.

La evolución posterior no fue la esperada. La familia confirmó la muerte del boxeador el 25 de septiembre, después de que permaneciera varios días en coma inducido.

El hermano del pugilista publicó un mensaje de despedida en el que expresó que la pérdida se llevaba “un pedazo de mi alma”, según recogió la publicación mexicana. La reacción expuso el dolor de un círculo cercano que había acompañado el tratamiento desde la emergencia inicial.

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Arturo Torres había construido una carrera como boxeador profesional

Arturo Torres González era originario de Mexicali y tenía 26 años. Su carrera profesional había comenzado en febrero de 2019, cuando se presentó por primera vez en el Parque Vicente Guerrero.

Torres consiguió triunfos frente a Christian Negrete Benavidez y Eduardo Heron Márquez Núñez. Ambas presentaciones tuvieron lugar en el Gimnasio de Mexicali.

El punto más destacado de su trayectoria llegó el 25 de marzo de 2023. Ese día conquistó un campeonato de peso pluma de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana.

La consagración se produjo tras imponerse sobre José Ramón “Finito” Espericueta en una pelea pactada a ocho asaltos. El título representó un avance en el recorrido de un boxeador que buscaba consolidarse dentro del circuito profesional.

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Su apodo, “Lobito”, era la forma con la que se lo identificaba en las funciones y en los mensajes de apoyo difundidos tras la emergencia. Con ese nombre fue recordado por colegas y aficionados después de conocerse su fallecimiento.