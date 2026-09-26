Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO

La escena ocurrió durante una visita a San Luis Potosí y también contó con la presencia de Julión Álvarez y el gobernador Ricardo Gallardo.

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Julio César Chávez volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, aunque esta vez no fue por una pelea ni por algún acontecimiento relacionado con el boxeo. El Gran Campeón Mexicano fue sorprendido por una de las bromas de Pikín, integrante del dúo de payasos e influencers Chilin y Pikín, durante una visita a San Luis Potosí.

La situación comenzó con aparente seriedad y terminó provocando risas, después de que el histórico pugilista descubriera que había sido incluido en una dinámica para redes sociales.

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El episodio ocurrió mientras Chávez coincidía con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y el cantante de música regional mexicana Julión Álvarez. Los tres se encontraban conversando cuando Pikín irrumpió inesperadamente en la escena.

El payaso integrante de Chilin y Pikín provocó al histórico boxeador, quien incluso lanzó unos documentos antes de descubrir que todo era parte de una grabación.

El influencer empujó al intérprete y provocó que varios documentos terminaran en el suelo. La reacción de Chávez fue inmediata: el exboxeador mostró su molestia ante lo ocurrido, mientras Julión se apresuraba a recoger los papeles que habían quedado tirados.

Gallardo Cardona también reaccionó con sorpresa ante la inesperada intervención del payaso.

Pikín llevó la broma demasiado lejos

El histórico pugilista pasó del enojo a la diversión cuando descubrió que la situación formaba parte de una dinámica para redes sociales.

La situación comenzó a tomar un giro diferente cuando Pikín sacó un plumón y simuló firmar un autógrafo para Julión Álvarez. El cantante no pudo contener la risa ante la ocurrencia.

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Después, el integrante de Chilin y Pikín intentó repetir la dinámica con Julio César Chávez, pero la respuesta del excampeón mexicano fue mucho más contundente.

En uno de los momentos que más llamó la atención en el video, Chávez tomó los documentos y se los lanzó a Pikín, dejando durante algunos segundos la impresión de que la broma no había sido recibida de la mejor manera.

La tensión, sin embargo, duró poco.

Pikín señaló hacia la cámara y dejó claro que todo formaba parte de una dinámica previamente preparada para grabar contenido. Con ello, el ambiente comenzó a relajarse y Chávez pasó de la molestia a tomarse la situación con humor.

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El momento más peculiar llegó cuando el César del Boxeo realizó algunos movimientos que parecían anticipar un posible enfrentamiento con el payaso, como si estuviera listo para entrar al cuadrilátero.

Finalmente, el histórico pugilista terminó por sonreír y la escena quedó convertida en una situación cómica.

El video se vuelve viral

El influencer sorprendió al excampeón durante una reunión y consiguió una reacción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La combinación entre la reacción inicial de Chávez y el desenlace de la broma hizo que las imágenes comenzaran a circular rápidamente en plataformas digitales.

El interés se concentró particularmente en el contraste entre la expresión seria del excampeón y el momento posterior, cuando entendió que no se trataba de una confrontación real.

La participación de Julión Álvarez y Ricardo Gallardo Cardona también contribuyó a que la escena llamara la atención, pues ambos fueron testigos de la peculiar broma.

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¿Quiénes son Chilin y Pikín?

La broma del influencer hizo que el excampeón mexicano mostrara su carácter antes de descubrir que todo estaba siendo grabado.

Chilin y Pikín son un dúo originario de Veracruz con raíces en el mundo circense que consiguió ampliar su audiencia a través de plataformas como TikTok, Facebook y YouTube.

Su contenido está basado principalmente en bromas, sketches y situaciones inesperadas con personajes públicos. Una de las características de sus videos consiste precisamente en provocar una reacción espontánea para posteriormente revelar que todo forma parte de una grabación.

En esta ocasión, el objetivo fue una figura ampliamente reconocida del deporte mexicano: Julio César Chávez.

La escena terminó de una manera muy distinta a como comenzó. Lo que durante algunos segundos parecía una discusión terminó con Chávez sonriendo y hasta jugando con la posibilidad de enfrentarse al propio Pikín.

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El video dejó así una nueva aparición viral del Gran Campeón Mexicano, quien demostró que, incluso después de una reacción de enojo, también puede terminar tomándose con humor una de las ocurrencias que circulan en las redes sociales.