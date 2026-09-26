México Deportes

Agenda deportiva de HOY sábado 26 de septiembre: horarios y dónde ver México vs Colombia, F1, UFC y partidos de futbol

La actividad comenzará desde la madrugada y se extenderá hasta la noche con partidos y eventos deportivos para seguir desde México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La actividad deportiva de este sábado 26 de septiembre estará marcada por una amplia cartelera que tendrá como uno de sus principales atractivos el partido entre México y Colombia, duelo que marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

La jornada también tendrá presencia mexicana en otros escenarios. Checo Pérez volverá a competir en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que el peleador mexicano, Raúl Rosas Jr. encabezará la cartelera de UFC Vegas 121 frente a Raoni Barcelos.

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Además, habrá una jornada cargada de futbol con partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión MX, MLS y UEFA Nations League, por lo que la actividad se extenderá desde el mediodía hasta la noche.

Selección Mexicana: México vs Colombia

El técnico Rafael Márquez entregó su primera lista de la Tri, y estos serán los jugadores convocados para el amistoso de Colombia-crédito @miseleccionmx/X
(@miseleccionmx / X)
  • México vs Colombia | 19:00 horas | Canal 5, Canal 7, ViX, Amazon Prime Video y Claro Sports.

El partido se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore y representará el debut de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

UEFA Nations League

  • Inglaterra vs España | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
  • República Checa vs Croacia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a Inglaterra y España en Wembley.

Liga MX

  • Cruz Azul vs Toluca | 16:50 horas | Canal 5 / TUDN / ViX Premium
  • Guadalajara vs Querétaro | 17:07 horas | Amazon Prime Video
  • Santos Laguna vs Pachuca | 21:05 horas | ESPN / ViX Premium
  • Tigres vs Puebla | 21:10 horas | Azteca 7 / FOX One / FOX

La Jornada 10 del Apertura 2026 tendrá cuatro partidos durante el sábado.

Liga de Expansión MX

  • Cruz Azul Hidalgo vs Leones Negros | 12:00 horas | AYM Sports
  • Tlaxcala vs Cancún | 16:00 horas | ESPN / Disney+
  • Venados vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports / ESPN / Disney+
  • Dorados vs Alacranes de Durango | 19:00 horas | ESPN 4 / ESPN 3 / Disney+

Liga MX Femenil

  • Querétaro vs Atlas | 12:06 horas | Tubi / FOX One
  • Pachuca vs Santos Laguna | 17:00 horas | Tubi / FOX One
  • FC Juárez vs Tijuana | 19:06 horas | Tubi / FOX One

MLS

  • Atlanta United vs New York City FC | 17:30 horas | Apple TV
  • Charlotte FC vs Chicago Fire | 17:30 horas | Apple TV
  • CF Montréal vs FC Cincinnati | 17:30 horas | Apple TV
  • New York Red Bulls vs St. Louis City | 17:30 horas | Apple TV
  • Philadelphia Union vs Orlando City | 17:30 horas | Apple TV
  • Austin FC vs San Diego FC | 18:30 horas | Apple TV
  • FC Dallas vs Los Angeles FC | 18:30 horas | Apple TV
  • Houston Dynamo vs Sporting Kansas City | 18:30 horas | Apple TV
  • Nashville SC vs Toronto FC | 18:30 horas | Apple TV
  • Seattle Sounders vs Minnesota United | 18:30 horas | Apple TV
  • Real Salt Lake vs New England Revolution | 19:30 horas | Apple TV
  • Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids | 20:30 horas | Apple TV
  • San Jose Earthquakes vs Portland Timbers | 20:30 horas | Apple TV
  • Vancouver Whitecaps vs DC United | 20:30 horas | Apple TV

Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)
  • Gran Premio de Azerbaiyán | 05:00 horas | F1 TV Pro, Sky+ e Izzi Go

La carrera de Fórmula 1 en Bakú se disputará de manera excepcional este sábado y tendrá a Sergio “Checo” Pérez entre los pilotos que buscarán sumar puntos en el Circuito Callejero de Bakú.

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UFC Vegas 121

(UFC)
(UFC)
  • Preliminares | 15:00 horas | Paramount+
  • Cartelera principal | 18:00 horas | Paramount+
  • Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos | pelea estelar

El mexicano-estadounidense Raúl Rosas Jr. encabezará por primera vez una función de UFC cuando enfrente al brasileño Raoni Barcelos en el combate estelar de UFC Vegas 121. La función se realizará en el Meta APEX de Las Vegas.

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