Fraude digital, atención global

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

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La sofisticación de las redes criminales desterritorializadas supera con frecuencia la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales. El ciberespacio se ha convertido así en un territorio global de vulnerabilidad permanente, donde las fronteras físicas pierden relevancia frente a delitos que pueden ejecutarse desde cualquier lugar y afectar a víctimas ubicadas a miles de kilómetros.

Ante este escenario, la cooperación internacional y la responsabilidad individual dejan de ser complementarias para convertirse en elementos indispensables frente a un riesgo que evoluciona al mismo ritmo que la tecnología.

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La expansión de las plataformas digitales, las operaciones financieras en línea y las comunicaciones instantáneas ha abierto nuevas oportunidades para la actividad económica y la interacción social, pero también ha sido aprovechada por quienes buscan obtener dinero o información mediante el engaño.

La suplantación de identidad, las falsas páginas de comercio electrónico, las llamadas de extorsión y las ofertas laborales fraudulentas forman parte de un catálogo cada vez más amplio de mecanismos utilizados para vulnerar a los usuarios. El objetivo suele ser el mismo: obtener datos personales o bancarios, acceder a cuentas o inducir a las víctimas a realizar transferencias de dinero bajo falsas premisas.

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En este contexto, la cooperación entre países adquiere una relevancia particular. Durante el encuentro bilateral en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, abordaron mecanismos de colaboración en materia de seguridad e intercambio de información, un terreno estratégico ante la naturaleza transnacional de las amenazas digitales.

La coordinación internacional plantea una ruta necesaria frente a delitos que difícilmente pueden combatirse desde una sola jurisdicción. Compartir información, fortalecer las capacidades de investigación y establecer mecanismos de respuesta coordinada permite reducir los espacios de impunidad que aprovechan las organizaciones criminales para operar más allá de las fronteras.

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Pero la respuesta no puede depender únicamente de los gobiernos. En el ámbito local, la Ciudad de México también ha reforzado los mecanismos de atención y denuncia. La estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contempla herramientas como el 089 y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301, operadas desde el C5, donde se reciben, en promedio, 80 reportes diarios relacionados con fraude.

Estos canales son importantes, pero la prevención sigue siendo una de las primeras líneas de defensa. La velocidad con la que circula la información en internet obliga a los usuarios a desarrollar hábitos de seguridad que hace algunos años parecían innecesarios y que hoy resultan fundamentales.

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No hacer clic en enlaces sospechosos, verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar una compra y evitar proporcionar datos personales, contraseñas o información financiera por teléfono, correo electrónico o aplicaciones de mensajería son medidas básicas que pueden reducir considerablemente la exposición al fraude.

El desafío consiste, en última instancia, en cerrar la brecha entre la velocidad con la que evolucionan las herramientas digitales y la capacidad de respuesta frente a quienes las utilizan con fines delictivos. La cooperación internacional puede fortalecer las capacidades institucionales, pero la prevención cotidiana también depende de decisiones individuales.

En el mundo digital, la seguridad no es únicamente una responsabilidad de los gobiernos, las instituciones financieras o las plataformas tecnológicas. También comienza con una pregunta sencilla antes de abrir un enlace, responder un mensaje o realizar una transferencia: ¿sé realmente quién está del otro lado?

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