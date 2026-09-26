México

Gobierno de México pide extremar precauciones en Baja California por Huracán Polo

Actualmente este fenómeno meteorológico es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson

Huracán Polo en Baja California. REUTERS/Julio Parra
Huracán Polo en Baja California. REUTERS/Julio Parra
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El huracán Polo, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene en alerta a autoridades y población debido a los efectos que podría generar en distintos estados del país durante los próximos días. El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a reforzar las medidas de prevención ante el avance del fenómeno hacia la península de Baja California.

A las 09:00 horas de este sábado, tiempo del centro de México, el centro de Polo se ubicó a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, ambos en Baja California Sur. El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de hasta 305 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el pronóstico, entre el 26 y el 29 de septiembre se esperan lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Autoridades también mantiene vigilancia sobre ríos, arroyos y presas, mientras prepara infraestructura y refugios temporales para atender posibles emergencias.

Huracán Polo: estos estados tendrán lluvias y fuertes vientos

El pronóstico contempla acumulados de lluvia de entre 150 y 250 milímetros en zonas de Baja California Sur y Sonora, así como de 75 a 150 milímetros en regiones de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Los mayores efectos se esperan entre lunes y martes:

  • Lunes 28: Baja California Sur podría registrar lluvias intensas a torrenciales; Sinaloa y Sonora tendrán precipitaciones de fuertes a muy fuertes, mientras Baja California presentará chubascos y lluvias fuertes.
  • Martes 29: Sonora tendría lluvias intensas a torrenciales; Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, precipitaciones de muy fuertes a intensas; Durango, lluvias de fuertes a muy fuertes, y Baja California, chubascos con lluvias fuertes.

En cuanto al viento y oleaje, para este sábado se pronostican rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 2.5 a 3.5 metros en Baja California Sur. Para el domingo aumentarían a rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros.

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Para el lunes se prevén vientos sostenidos de 150 a 170 kilómetros por hora, con rachas de 190 a 200 kilómetros por hora y olas de 8 a 10 metros en esta región, además de una marea de tormenta de 1 a 1.5 metros.

Infografía sobre mar tempestuoso que incluye el número 554, mapas de México, íconos del clima y recuadros de texto informativo.
El reporte de Infobae detalla los efectos del huracán Polo y la habilitación de 554 refugios temporales en el noroeste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno prepara refugios y atención ante el impacto de Polo

El titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, adelantó que Polo tendría un doble impacto en territorio nacional: primero tocaría tierra en Baja California Sur, posiblemente como huracán categoría 1 o 2, y posteriormente llegaría a Sonora el martes como tormenta tropical.

Ante este escenario, las autoridades mantienen diversas acciones preventivas. Conagua vigila los niveles de ríos, arroyos y presas de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa para emitir avisos oportunos.

Por su parte, la CNPC envió una Misión de Enlace y Coordinación a Baja California Sur para fortalecer las labores de preparación y atención. Entre las acciones destacan:

  • Identificación de zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos.
  • Trabajos de desazolve y limpieza.
  • Poda de árboles y manejo de residuos.
  • Revisión de refugios temporales.
  • Coordinación con autoridades estatales y municipales.

Además, se mantiene la coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para activar, de ser necesario, los planes DN-III-E y Marina, así como con la Comisión Federal de Electricidad mediante su Plan de Emergencias.

Las autoridades informaron que existen 554 refugios temporales disponibles en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, cuya activación dependerá de las necesidades de la población.

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