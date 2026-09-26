Aleks Syntek regresa a los escenarios en la Feria del Queso Acatlán 2026: fechas y cartelera completa

El cantautor, autor de éxitos como “Sexo, pudor y lágrimas” y “Duele el amor”, compartirá cartel con Super Lamas en una jornada que forma parte de una programación más amplia (Imagen Ilustrativa Infobae/Instagram)

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Aleks Syntek confirmó su regreso a los escenarios mexicanos en medio de la controversia que lo mantiene en el centro de la conversación pública, esta vez para sumarse a una de las celebraciones más tradicionales de Hidalgo: la Feria del Queso Acatlán.

El cantautor, autor de éxitos como “Sexo, pudor y lágrimas” y “Duele el amor”, compartirá cartel con Super Lamas en una jornada que forma parte de una programación más amplia, integrada también por El Komander, Ponzoña Musical, Los Hijos de Linares, La Pachuqueña, Cuernos Chuecos y el comediante Carlos Donald, entre otros artistas.

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La celebración combina música regional, comedia y actividades religiosas y culturales en honor a San Miguel Arcángel, patrono del municipio. Además de los conciertos en el Teatro del Pueblo y el Recinto Ferial, el programa incluye la tradicional exposición y venta de quesos artesanales, juegos mecánicos, muestras gastronómicas y actos litúrgicos como misas, mañanitas y procesiones, en una de las fiestas más representativas del calendario anual de Acatlán.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Cuándo y dónde será la Feria del Queso Acatlán 2026

La Feria del Queso Acatlán 2026, también conocida como Expo-Acatlán, se realizará del 25 al 29 de septiembre en el municipio de Acatlán, Hidalgo, como parte de las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, cuyo día principal es el 29 de septiembre. Las actividades se distribuyen entre dos escenarios: el Teatro del Pueblo y el Recinto Ferial.

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Aleks Syntek se presentará específicamente el lunes 28 de septiembre en el Recinto Ferial, en una noche que compartirá cartel con otros artistas de la programación.

Programa completo de la Feria del Queso Acatlán 2026

Aleks Syntek se presentará específicamente el lunes 28 de septiembre en el Recinto Ferial, en una noche que compartirá cartel con otros artistas de la programación. EFE/Live Nation

Viernes 25 de septiembre Ponzoña Musical – Teatro del Pueblo

Sábado 26 de septiembre Los Hijos de Linares – Teatro del Pueblo La Pachuqueña (Banda) – Teatro del Pueblo

Domingo 27 de septiembre El Komander (De Rancho en Rancho Tour) – Recinto Ferial Grupo Vanguardia de México – Recinto Ferial Herencia Juvenil – Recinto Ferial

Lunes 28 de septiembre Super Lamas + Aleks Syntek – Recinto Ferial Órbita Musical – Recinto Ferial Carlos Donald (comediante) – Teatro del Pueblo

Martes 29 de septiembre (día principal, San Miguel Arcángel) Cuernos Chuecos – Recinto Ferial La Original Banda Chicano – Teatro del Pueblo Trío Aventura Hidalguense – Teatro del Pueblo

La presencia de Syntek en el cartel del lunes 28 queda confirmada por el cartel oficial de la Expo Feria del Queso Acatlán 2026, difundido por la organización del evento, donde aparece junto a Super Lamas como uno de los shows destacados de la zona VIP del Recinto Ferial.

El cartel promocional de la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 anuncia las fechas y las agrupaciones musicales que se presentarán del 25 al 29 de septiembre. (Feria del Queso/Gobierno Acatlán Hidalgo)

Precios y acceso a los eventos

De acuerdo con el material oficial de la feria, la entrada general a todos los eventos es gratuita, con una sola excepción: el show de Cuernos Chuecos, programado para el martes 29 de septiembre, que tiene un costo de $200 pesos para adultos y $100 pesos para niños.

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Para quienes prefieran acceder a una zona VIP dentro del Recinto Ferial, la organización habilitó mesas con costo adicional en dos de las presentaciones:

El Komander (domingo 27): mesa con costo de $1,000 pesos

Super Lamas + Aleks Syntek (lunes 28): mesa con costo de $500 pesos

El resto de la programación, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Recinto Ferial, mantiene acceso gratuito bajo el esquema general de la feria.

La Expo Feria del Queso Acatlán anuncia la gratuidad de su entrada general y las tarifas para zonas VIP en su cartel oficial. (Feria del Queso/Gobierno Acatlán Hidalgo)

Tradición quesera y actividades del municipio

Acatlán ha construido su identidad en torno a la producción artesanal de queso, elaborado con leche fresca y técnicas heredadas de generación en generación. La feria funciona como un espacio para exhibir esa tradición y proyectarla más allá de los límites del municipio, con exposición y venta directa de productos lácteos y artesanías por parte de productores locales y de municipios cercanos.

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Uno de los atractivos que se ha repetido en años recientes es la elaboración de un queso Oaxaca gigante. La iniciativa comenzó en 2022, cuando se logró una bola de 339 kilos; en 2023 se alcanzaron 775 kilogramos, superando el récord que tenía el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. Para 2024, la meta fue llegar a una tonelada, con más de 10 mil litros de leche destinados a su elaboración.

El productor Félix Olvera explicó en su momento que se trata de un reto personal, porque los mejores productores de queso a nivel nacional se concentran en Acatlán y Tulancingo. El queso monumental se pesa oficialmente y después se reparte entre los asistentes como símbolo de generosidad y unidad comunitaria.

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Además de los conciertos y la exhibición quesera, el programa festivo incluye juegos mecánicos, actividades culturales, muestras gastronómicas y actos religiosos como misas, mañanitas y procesiones en honor al patrono, así como la tradicional cabalgata de San Miguel.

El contexto que rodea a Syntek

Durante esa presentación, el cantante interrumpió varias veces su show para dirigirse al público. “Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo” (Soledad Victoria / Infobae México)

La presentación en Acatlán llega después de semanas marcadas por polémicas públicas del cantante. El origen se remonta al 15 de septiembre, cuando Syntek ofreció un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, como parte de los festejos por el Grito de Independencia, junto a Grupo Baxter y Diego Schoening.

Durante esa presentación, el cantante interrumpió varias veces su show para dirigirse al público. “Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo”, expresó, luego de asegurar que ni artistas ni fans habían salido en su defensa ante distintas críticas.

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La tensión escaló cuando parte de los asistentes le pidió canciones de Juan Gabriel y de Marco Antonio Solís “El Buki”. Syntek respondió molesto: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?”, y pidió que solo le solicitaran temas de su propia autoría.

El cantante también criticó el género urbano y a artistas como Bad Bunny, Karol G y Dani Flow, con comentarios que generaron abucheos entre parte del público y que fueron ampliamente difundidos en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a hablar de un supuesto “brote psicótico” para describir su comportamiento.

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Días después, en sus redes sociales, Syntek explicó que su molestia se debió a que, según dijo, hubo “vándalos tirándole elotes y cervezas” a parte del público durante un concierto previo. “No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, escribió.

En esa misma serie de publicaciones, el cantante anunció que se alejaría del país “para salvarse mental y espiritualmente”: “México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, publicó.

La cancelación en Tlalnepantla y la gira que continúa

El comunicado habilitó un mecanismo de reembolso para quienes prefieran no esperar la reprogramación: los asistentes deben enviar sus boletos digitales y sus datos bancarios a un correo de atención habilitado a partir del 26 de septiembre. (Instagram/@syntekoficial)

La polémica tuvo una consecuencia directa sobre su agenda de conciertos. El 22 de septiembre, los organizadores Gran Recinto y Lago Records informaron mediante un comunicado que la presentación programada para el 25 de septiembre en el Gran Recinto Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México, quedaba pospuesta “por causas ajenas al artista, al venue y los organizadores”, sin precisar el motivo.

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El comunicado habilitó un mecanismo de reembolso para quienes prefieran no esperar la reprogramación: los asistentes deben enviar sus boletos digitales y sus datos bancarios a un correo de atención habilitado a partir del 26 de septiembre. Hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para ese show.

Pese a esa cancelación, la cuenta oficial del cantante confirmó que el resto de su gira, con la que celebra 35 años de trayectoria, se mantiene sin cambios: el 26 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Querétaro, el 3 de octubre en el Auditorio APEAM de Uruapan, el 9 de octubre en el Foro del Lago de León y el 10 de octubre en el Teatro Tangamanga de San Luis Potosí. El músico también tiene programada una etapa europea de su gira Total Syntek, con una fecha en Alemania el 22 de octubre.

La disputa con Pati Chapoy

Pati Chapoy respondió a las acusaciones de Aleks Syntek luego de que el músico la culpara por “destruir” a su familia (Captura de pantalla )

En paralelo a estos episodios, Syntek publicó un mensaje en Instagram en el que acusó a Pati Chapoy de haber contribuido a “destruir” a su familia y pidió a los periodistas de espectáculos que verifiquen la información antes de publicarla. En el mismo mensaje, ofreció someterse a un detector de mentiras y solicitó ayuda para “meter a la cárcel” a quienes lo han señalado como un peligro para el país.

El origen de esta tensión se remonta a noviembre de 2025, cuando el programa Ventaneando, conducido por Chapoy, difundió información sobre una crisis personal que atravesaba el artista, vinculada a versiones sobre infidelidades, una posible separación de su esposa Karen Coronado y un supuesto ingreso a una clínica de rehabilitación.

Entre los episodios recientes también figura una disculpa pública que Syntek ofreció a la periodista Paola Rojas, después de involucrarla en referencias a una situación que ella vivió en 2018 junto a su entonces esposo. Rojas confirmó que aceptó las disculpas y dio el tema por concluido.

Con este trasfondo, la presentación del lunes 28 de septiembre en Acatlán se perfila como una de las primeras apariciones públicas de Syntek en un escenario tras la cadena de controversias que ha protagonizado en las últimas semanas.